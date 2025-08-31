  1. ورزش
کوشکی از تیم ملی ایران جدا شد؛ مصدومیت گریبانگیر سرخابی ها

با اعلام پزشک تیم ملی فوتبال ایران، علیرضا کوشکی وینگر استقلال به دلیل مصدومیت اردوی تیم ملی را ترک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علیرضا شهاب عضو کادر پزشکی تیم ملی ایران در خصوص مصدومیت محمد خدابنده‌لو گفت: محمد خدابنده‌لو به دلیل آسیب همسترینگ از ادامه حضور در اردو کنار گذاشته شد و در اختیار باشگاه اش قرار گرفت. همچنین با توجه به آسیب‌دیدگی قبلی علیرضا کوشکی و برای جلوگیری از تشدید مصدومیت و ادامه درمان قبلی تصمیم بر این شد که او نیز اردوی تیم را ترک کند.

بعد از جدایی دو بازیکن یادشده؛ ابوالفضل جلالی امروز یکشنبه به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شد تا درکنار هم تیمی‌هایش در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ حضور داشته باشد.

