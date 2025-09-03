به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر چهارشنبه در جریان سفر به قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دولت علاوه بر تمرکز بر رونق گردشگری، توجه ویژه‌ای به صنایع‌دستی و مشاغل روستایی داشته است و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در این زمینه به‌زودی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: فضای مطلوبی برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های مرتبط با گردشگری فراهم شده و برنامه وزارتخانه توسعه سالانه ۳۰ درصدی این صنعت مهم اقتصادی است.

وی ابراز کرد: در حال حاضر تمامی استان‌های کشور در حال جذب گردشگران خارجی هستند و روند استقبال به‌ویژه از سوی کشورهای منطقه رو به گسترش است.

صالحی‌امیری با اشاره به مذاکرات اخیر با مسئولان عراقی تصریح کرد: در این مذاکرات بر افزایش ظرفیت گردشگری میان دو کشور به میزان سالانه پنج میلیون نفر، جدای از زائران ایام اربعین، توافق شده است.

وی این امر را نتیجه دیپلماسی فعال دولت در حوزه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و گفت: توسعه گردشگری از جمله ثمرات این تعاملات خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: سال گذشته بیش از هفت میلیون گردشگر خارجی وارد کشور شدند و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تکمیل زیرساخت‌ها، این رقم در آینده نزدیک با رشد چشمگیری همراه خواهد شد.

وی یادآور شد: پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، ورود گردشگران با افت موقت مواجه شد اما از شهریورماه روند رو به رشد آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال جاری شاهد جهشی گسترده در این بخش باشیم.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه ممتاز قم در حوزه گردشگری زیارتی تأکید کرد: ایجاد فرودگاه در قم می‌تواند موقعیت این استان را در جذب گردشگران خارجی متحول کند.

وی افزود: پیگیری این طرح از سوی دولت چهاردهم و استاندار قم در دستور کار جدی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: وجود حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، قم را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری مذهبی جهان اسلام تبدیل کرده است و با همراهی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران می‌توان از این ظرفیت ویژه برای رونق اقتصادی استان بهره‌برداری حداکثری داشت.