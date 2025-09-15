سال گذشته ۱.۷ میلیارد دلار پسته از کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی در شهر آفتاب افتتاح شد.

محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم، گفت: در هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم فناوری‌های جدیدی به نمایش درآمده که فرصتی است تا فاصله بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاهش یابد.

وی افزود: این امر به صادرات کمک کرده و منجر به تقویت محصولات تولید داخل می‌شود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه نمایشگاه فرصتی مغتنم برای آموزش، تحقیق و پژوهش است و این مباحث را در حوزه کشاورزی پررنگ می‌کند.

این مسئول دولتی با بیان اینکه امسال کشور شرایط سختی را پشت‌سر می‌گذارد، تصریح کرد: میزان بارش نسبت به سنوات گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و بحران آب در کنار قطع برق چاه‌های کشاورزی که در برخی استان‌ها به ۹ ساعت هم می‌رسید چالش‌ها را در این حوزه مضاعف کرده است.

وی اظهار کرد: با تمام این مشکلات، امسال رشد ۵.۶ درصدی در حوزه کشاورزی ثبت شد و این حوزه تنها بخشی بود که توانست اهداف برنامه هفتم پیشرفت را محقق کند.

وی اضافه کرد: همچنین تراز تجاری نسبت به گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار مثبت شد و فقط در بخش باغبانی شاهد رشد ۶ درصدی بودیم.

برومندی با اشاره به تجارت خارجی یادآور شد: از ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی بخش کشاورزی ۴.۳ میلیارد دلار مربوط به محصولات باغبانی بوده است.

صادرات پسته افزایش می‌یابد

این مسئول دولتی در ادامه سخنان خود به موضوع صادرات پسته اشاره کرد و گفت: طی دو دهه قبل اتحادیه اروپا در خصوص پسته ایران ملاحظاتی داشت که منجر به توقف صادرات شد.

وی ادامه داد: در آن زمان ۱۰۰ هزار تن پسته از کشور به این اتحادیه صادر می‌شد که با شرایط جدید به کمتر از ۱۰ هزار تن رسید.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: طی یک سال اخیر با رایزنی‌های انجام شده و دیپلماسی غذایی نه تنها صادرات این محصول تداوم یافت بلکه از کیفیت آن نیز تقدیر شد.

وی با اشاره به ارزآوری ۱.۷ میلیارد دلاری پسته در یک سال گذشته، افزود: پیش‌بینی می‌شود این عدد امسال آمار بالاتری داشته باشد.

تولید موز در کشور

برومندی در ادامه این مراسم به آغاز تولید موز در کشور اشاره کرد و گفت: سالانه ۶۲۲ هزار تن موز به ارزش ۷۰۰ هزار میلیون دلار وارد کشور می‌شود که تلاش شد در استان سیستان و بلوچستان با کاشت درخت موز این محصول در داخل تولید شود.

وی گفت: تولید موز در کشور از ۱۷۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن رسیده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درَ پایان اعلام کرد: پیش‌بینی شده تا ۳ سال آینده ۸۰ درصد موز مورد نیاز داخل در کشور تولید شود.