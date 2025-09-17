به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازسایت فدراسیون فوتبال، داوران بازیهای هفته چهارم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:
جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴
* مس رفسنجان - شمس آذر قزوین
داور: کوپال ناظمی کمکها: مهدی شفیعی، سجاد ایرانپور، سیدحسین حسینی داور VAR: سعاد وفاپیشه کمک: امیرمحمد داودزاده ناظر: سید احمد صالحی
* آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان
داور: ایمان کهیش کمک: سیدیعقوب حجتی، کوروش صارمی و حسین امیدی ناظر: اسماعیل صفیری
* چادرملو اردکان - پرسپولیس
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: یعقوب سخندان، محسن بابایی، ناصر جنگی داورVAR: حسن اکرمی کمک: علیرضا مرادی ناظر: رحیم رحیمی مقدم
* فجر سپاسی شیراز - ذوبآهن اصفهان
داور: حامد سیری کمک: حسین مرادی، علیرضا ممبنی، احسان اکبری ناظر: مسعود مرادی
* ملوان بندرانزلی - گلگهر سیرجان
داور: پیام حیدری کمک: محمد عطایی، وحید سیفی، محمدعلی صلاحی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: میثم حیدری ناظر: بابک داوری
* فولاد خوزستان - خیبر خرمآباد
داور: سیدوحید کاظمی کمک: محمدعلی پورمتقی، دانیال باشنده و مسعود حقیقی داور VAR: وحید زمانی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حسین خانبان
یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴
* استقلال تهران- پیکان
داور: بیژن حیدری کمک: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و مصطفی بینش داور VAR: وحید کاظمی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: رسول فروغی
* سپاهان- تراکتور تبریز
داور: امیر عرببراقی کمکها: فرهاد فرهادپور، احد سلطانی و حسین زمانی ناظر: حسین نجاتی داورVAR: موعود بنیادی فرد کمک: کوپال ناظمی
نظر شما