۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

بازگشت دو داور به لیگ برتر برای حساس‌ترین بازی‌های هفته چهارم

اسامی داوران بازی های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازسایت فدراسیون فوتبال، داوران بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:

جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴

* مس رفسنجان - شمس آذر قزوین

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: مهدی شفیعی، سجاد ایرانپور، سیدحسین حسینی داور VAR: سعاد وفاپیشه کمک: امیرمحمد داودزاده ناظر: سید احمد صالحی

* آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان

داور: ایمان کهیش کمک: سیدیعقوب حجتی، کوروش صارمی و حسین امیدی ناظر: اسماعیل صفیری

* چادرملو اردکان - پرسپولیس

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: یعقوب سخندان، محسن بابایی، ناصر جنگی داورVAR: حسن اکرمی کمک: علیرضا مرادی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* فجر سپاسی شیراز - ذوب‌آهن اصفهان

داور: حامد سیری کمک: حسین مرادی، علیرضا ممبنی، احسان اکبری ناظر: مسعود مرادی

* ملوان بندرانزلی - گل‌گهر سیرجان

داور: پیام حیدری کمک: محمد عطایی، وحید سیفی، محمدعلی صلاحی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: میثم حیدری ناظر: بابک داوری

* فولاد خوزستان - خیبر خرم‌آباد

داور: سیدوحید کاظمی کمک: محمدعلی پورمتقی، دانیال باشنده و مسعود حقیقی داور VAR: وحید زمانی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حسین خانبان

یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴

* استقلال تهران- پیکان

داور: بیژن حیدری کمک: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و مصطفی بینش داور VAR: وحید کاظمی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: رسول فروغی

* سپاهان- تراکتور تبریز

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، احد سلطانی و حسین زمانی ناظر: حسین نجاتی داورVAR: موعود بنیادی فرد کمک: کوپال ناظمی

