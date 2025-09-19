پرسپولیس بازهم در تهران نبرد؛ تساوی سرخپوشان صدای هواداران را درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو و پرسپولیس در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۲۸ شهریور و با قضاوت سیدرضا مهدوی از ساعت ۱۸:۳۰ و در ورزشگاه تختی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

ترکیب چادرملو:

ادسون ماردن، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان (۷۹- رضا جبیره)، رضا محمود آبادی، سه گندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری (۷۹- هادی حبیبی نژاد) و رضا دهقان (۸۵- محمدطاها فراهانی)

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، سهیل صحرایی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی، فرشاد احمدزاده (۸۴- مجتبی فخریان)، مارکو باکیچ، میلاد سرلک (۷۲- میلاد محمدی)، اوستون ارونوف (۶۲- سروش رفیعی)، امید عالیشاه (۷۲- محمدحسین صادقی)، امین کاظمیان (۴۵- محمد خدابنده لو) و علی علیپور

موقعیتی که عالیشاه در ابتدای بازی از دست داد

بازیکنان پرسپولیس بازی را بهتر آغاز کردند و روی یکی از حملات شاگردان وحید هاشمیان در دقیقه ۴ توپ در محوطه جریمه به امید عالیشاه رسید و این بازیکن با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه ادسون ماردن به بیرون رفت.

پرسپولیسی‌ها در دقیقه ۱۹ صاحب ضربه آزاد شدند که عالیشاه توپ را به محوطه جریمه چادرملو ارسال کرد که با ضربه سر باکیچ توپ به ابرقویی در محوطه ۱۸ قدم چادرملو رسید و توپ او با اختلاف از کنار دروازه حریف به بیرون رفت. البته در این صحنه ابرقویی در موقعیت آفساید قرار داشت.

بازی تا دقیقه ۲۰ موقعیت حساسی نداشت و بیشتر توپ در اختیار بازیکنان پرسپولیس بود اما موقعیت‌های آنها راهی به سمت دروازه چادرملو نداشت.

نیازمند مانع از گلزنی بازیکن خارجی چادرملو شد

بازیکنان چادرملو در دقیقه ۲۷ صاحب ضربه کرنر شدند که علی خدادادی توپ را به سمت محوطه جریمه پرسپولیس ارسال کرد که رنه هرنان بالاتر از کنعانی زادگان با سر به توپ ضربه زد که با واکنش خوب نیازمند توپ به شکل خطرناکی به بیرون رفت.

سهیل صحرایی در دقیقه ۴۱ و در حالی که قصد داشت با پاسی رو به عقب پیام نیازمند را صاحب توپ کند، اما توپ او از شدت کافی برخوردار نبود و نیازمند به زحمت توپ را دور کرد.

در دقیقه ۴۲، علی علیپور پس از برخورد به بازیکن خارجی چادرملو نقش بر زمین شد که هر دو بازیکن احساس ناراحتی کردند و بازی برای دقایقی متوقف شد.

شروع نیمه دوم

بازیکنان پرسپولیس بای رسیدن به گل نیمه دوم را بهتر از حریف آغاز کردند و در دقیقه ۵۱ امید عالیشاه این فرصت را داشت تا در موقعیت گلزنی قرار گیرد اما سرعت توپ از او بیشتر بود و به آن نرسید.

تیرک دروازه پرسپولیس به لرزه درآمد

در اولین خطر جدی بازیکنان چادرملو در دقیقه ۵۵ و از بیرون محوطه جریمه بازیکن این تیم اقدام به شوت زنی کرد که توپ در برخورد به تیرک دور شد و در ریباند هم شاگردان اخباری موفق نشدند دروازه پرسپولیس را باز کنند.

واکنش خوب ماردن مانع از گلزنی خدابنده لو شد

تیم پرسپولیس که از تشویق هواداران خود برخوردار بود به حملات خود برای رسیدن به گل ادامه داد و در دقیقه ۶۸، خدابنده لو به محوطه جریمه چادرملو نفوذ کرد و از زاویه بسته اقدام به شوت زنی کرد که ادسون ماردن توپ را به زیبایی مهار کرد.

پس از این موقعیت سرخ‌ها بار دیگر و در دقیقه ۷۲ توسط علی علیپور صاحب موقعیت شدند که داور آفساید مهاجم پرسپولیس را اعلام کرد.

فرصت سوزی میلاد محمدی برای پرسپولیس

بازیکنان پرسپولیس در دقیقه ۸۰ و از سمت راست توسط سهیل صحرایی به سمت دروازه چادرملو حمله کردند که توپ ارسالی این بازیکن از روی سر علیپور رد شد و به محمدی رسید اما ضربه این بازیکن داخل چارچوب دروازه نبود و به شکل خطرناکی از کنار دروازه ماردن به بیرون رفت.

با کسب این نتیجه هر دو تیم در جدول ۵ امتیازی شدند.