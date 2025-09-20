پیاتزا: مقابل صربستان یک فینال پیش رو داریم/ حریفان راحتی نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا پس از نخستین جلسه تمرین توپی مردان والیبال ایران در مانیل برای مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان، اظهار داشت: دقیقاً همانجایی هستیم که میخواستیم باشیم و از ابتدا هدفگذاری کرده بودیم که در این موقعیت قرار بگیریم. ایران تیمی جوان است و باید تجربهاندوزی کند. از ابتدا به همه گفته بودم که برای این فصل باید تجربه جمع کنیم و همین مسیر را دنبال کردیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ارزیابی عملکرد ایران در مرحله مقدماتی تصریح کرد: میتوانستیم خیلی بهتر و آرامتر بازی کنیم اما در شروع نتوانستیم مثل دقایق پایانی عمل کنیم و به همین دلیل بازیها برای ایران طولانی شد.
وی درباره شرایط مرتضی شریفی کاپیتان تیم ملی افزود: مرتضی فقط سرما خورده و مشکل دیگری ندارد باید ریکاوری کامل کند چون فردا دو جلسه تمرین خواهیم داشت.
پیاتزا درباره مسابقه با صربستان هم گفت: دقیقاً میدانیم صربستان تیم قدرتمندی است و تیمی نیست که قبلاً در لیگ ملتها با آن روبرو شدیم. پاسور صربستان حالا ۱۰۰ درصد آماده است و قطر پاسورشان هم در شرایط بسیار خوبی قرار دارد به همین دلیل برزیل را سه بر صفر شکست دادند هر چند که امتیازات مسابقه نزدیک بود.
وی ادامه داد: صربستان تیمی باتجربهتر از ایران است ضمن اینکه پریچ و کوزومچیچ هم اکنون در ترکیب هستند و این تیم نسبت به قبل خیلی پیشرفت کرده است. از نظر من بازی سختی خواهد بود. بنابر این یک فینال پیش رو داریم.
سرمربی تیم ملی والیبال با کنایه به برخی افراد که گروه ایران را ساده میپنداشتند، گفت: وقتی در تهران بودیم تأکید کردم این گروه آسانی نیست چون همه مدام میگفتند گروه آسان است، اما دیدید که اتفاقات غافلگیرکنندهای رخ داد.
وی درباره روش برگزاری مسابقات قهرمانی مردان جهان نیز گفت: قوانین مسابقات تغییر کرده است زیرا قبلاً ۲۴ تیم حضور داشتند و در ۶ گروه ۴ تیمی به مصاف هم میرفتند که دو تیم اول و دوم هر گروه بههمراه چهار تیم بهتر سوم برتر صعود میکردند اما حالا ۳۲ تیم حضور دارند و همهچیز به گروهبندی بستگی دارد.
پیاتزا درباره شگفتیهای جام بیست و یکم، گفت: برای فرانسه یک شگفتی بزرگ بود چون با یک اشتباه مقابل فنلاند باخت، البته فنلاند واقعاً خوب بازی کرد. شرایط ژاپن هم متفاوت بود آنها دو بازی پیاپی را سه بر صفر باختند اما بلافاصله ایشیکاوا کاپیتان ژاپن از هواداران عذرخواهی کرد و قول داد فصل بعد قویتر برگردند و همان اشتباهات را تکرار نکنند.
وی تاکید کرد: یقین دارم که هدف بعدی تیم ژاپن قهرمانی آسیا است و مطمئن نیستم که تیم ایران نیز بتواند همان حرفها را بزند. به همین دلیل است که میخواهم همراه بازیکنان رشد کنیم و قدمبهقدم پیش برویم. در هر صورت تمرکز فعلاً روی صربستان است و برنامه تمرینی دنبال میشود تا با حداکثر آمادگی وارد مرحله حذفی شویم.
دیدارهای مرحله نخست حذفی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از امروز (شنبه ۲۹ شهریور) آغاز شد و با هشت دیدار در مدت چهار روز پیگیری میشود و تیم ملی والیبال ایران روز سهشنبه یکم مهر در چارچوب دیدارهای این مرحله به مصاف صربستان میرود.
