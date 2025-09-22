حضور پلنگ در ارتفاعات مشرف به شاهرود؛ مردم در جاده سلامتی احتیاط کنند

علی اکبر قربانلو رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شامگاه یکشنبه کوه‌های شاهرود میزبان مهمان نادری بود، افزود: یک قلاده پلنگ ایرانی سالم که در ارتفاعات مشرف به شهر توسط محیط‌بانان مشاهده و تصویربرداری شد، نشان‌دهنده سلامت زیستگاه‌های طبیعی منطقه است.

وی اعلام کرد: از آنجا که زیستگاه این گونه نادر جانوری در منطقه تپال است، شاهد حضور این جانور در کوه‌های مشرف به شهر شاهرود هستیم.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود با بیان اینکه این حیوان زیبا در ارتفاعات مشرف به جاده سلامتی شاهرود حضور یافته و توسط مأموران حفاظت محیط زیست تصویر برداری هم شده است، بیان کرد: از تصاویر بر می‌آید که حیوان تندرست و سالم است.

قربانلو با تاکید بر اینکه مردم شاهرود با فرهنگ‌سازی درست و همزیستی پایدار با محیط زیست و حیات وحش، الگویی کم‌نظیر در هماهنگی با طبیعت خلق کرده‌اند، تصریح کرد: سمن‌های زیست‌محیطی با تلاش بی‌وقفه و محیط‌بانان متعهد با حضور خستگی‌ناپذیر، رکن اصلی این موفقیت هستند.

گفتنی است: این گونه معمولاً برای یافتن غذا به کوه‌های مشرف به شهر شاهرود می‌آید و عمده شکار آن سگ، نشخوارکنندگان و پستانداران است.