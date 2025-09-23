سردار نائینی: تجربه هشت سال دفاع مقدس در جنگ ۱۲ روزه خود را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز، گفت: بخش قابل توجهی از شهدای دوران دفاع مقدس را دانشآموزان تشکیل میدادند؛ بهگونهای که یکپنجم شهدا از همین قشر بودند. نیروی جوان و نوجوان در آن دوران، پشتوانه اصلی قدرت مردمی در میدانهای رزم بود.
وی با اشاره به تأثیر ماندگار تجربه دفاع مقدس بر توان دفاعی و بازدارندگی کشور افزود: تجربه هشت سال دفاع مقدس در جنگ ۱۲ روزه نیز خود را نشان داد؛ چه در عرصه بازدارندگی و قدرتیابی، چه در حوزههای تهاجمی، پدافندی، تجهیزات، نیروی انسانی، لجستیک و حتی تابآوری اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه.
سردار نائینی، بابیان اینکه از پایان دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه، نیروهای مسلح دو مأموریت اصلی را دنبال کردهاند افزود: نخست، ارتقای قدرت دفاعی بهگونهای که امکان آغاز جنگ از سوی دشمن سلب شود؛ و دوم، دستیابی به توان بازدارندهای که در صورت وقوع جنگ، شکست دشمن را رقم بزند.
وی با اشاره به تمرینهای مکرر و طراحی سناریوهای متنوع دفاعی توسط شهیدان رشید، سلامی و باقری گفت: این آمادگیها در عرصههای هوافضا، دریایی، سایبری و تجهیزات بهطور مستمر توسعه یافته است. رزمایشهای متعدد اقتدار، افزایش توان فناورانه و ارتقای ساختارهای نظامی پس از جنگ، همچون شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه خاتمالانبیاء، نیروی قدس و نیروی مقاومت بسیج، همگی در همین مسیر شکل گرفتند.
سخنگوی سپاه تأکید کرد: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی مبتنی بر جنگ نامتقارن و مردمپایه است. مردم هم در هشت سال دفاع مقدس و هم در جنگ اخیر، رکن اساسی قدرت ملی و نظامی ایران بودهاند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به نقش فرماندهان و شهیدان دفاع مقدس در ارتقای قدرت نظامی کشور گفت: فرماندهانی همچون شهیدان رشید، سلامی و باقری با درک درست از تهدیدها و طراحی آرایش متناسب با دشمن، دهها سناریوی تمرینی در حوزههای هوافضا، دریایی و دیگر بخشهای نیروهای مسلح را اجرا کردند که نقش مهمی در افزایش توان دفاعی ایران داشت.
وی افزود: رزمایشهای متعدد در سالهای متوالی و توسعه مداوم فناوری، تجهیزات، حوزه سایبری و نیروی انسانی، قدرت و آمادگی نیروهای مسلح را به سطحی جدید رسانده است.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه «در سال دوم جنگ تحمیلی، بسیج مردمی بهعنوان نیرویی سازمانیافته وارد میدان شد»، خاطرنشان کرد: پس از پایان جنگ، ساختارهای نوینی همچون شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه خاتمالانبیاء، نیروی قدس سپاه و نیروی مقاومت بسیج ایجاد شدند که پایهگذار تحول در ساختار دفاعی کشور بودند.
سردار نائینی تصریح کرد: امروز دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایه جنگ نامتقارن و مردممحور است؛ مدلی که ریشه در تجربه دفاع مقدس دارد و مردم را رکن اصلی قدرت نظامی و ملی کشور قرار داده است.
سردار نائینی، در اظهاراتی با اشاره به توانمندیهای نیروهای مسلح ایران، نقش کلیدی نسل جوان و بهویژه متولدین دهه ۶۰ را در تقویت اقتدار نظامی کشور برجسته کرد.
وی اظهار داشت: نسل جوانی که در بدنه نیروهای مسلح فعالیت میکنند، با مجاهدتهای شبانهروزی در حوزههای مختلف از جمله هوافضا، سایتهای موشکی، سامانههای پهپادی، شناورهای تندرو هجومی، و جنگ سایبری، شالوده اصلی قدرت نظامی کشور را تشکیل میدهند.
سردار نائینی با تأکید بر نقش محوری بسیج مردمی در دفاع مقدس، افزود: اکثر این جوانان خلاق و مؤمن، متولدین دهه ۶۰ هستند که با ایمان و توانمندی خود، قدرت اصلی نیروهای مسلح را شکل دادهاند.
وی همچنین به عملیات «وعده صادق» اشاره کرد و گفت: عملیات وعده صادق ۱ و ۲، پاسخ سریع و قاطع ایران به تعرضات دشمن بود که در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شد. اما در وعده صادق ۳، زمانی که دشمن با تهاجمی غافلگیرکننده و شدید به مراکز فرماندهی، کنترل، و برخی سایتهای موشکی و راداری حمله کرد، نیروهای مسلح ایران به دلیل آمادگی کامل، طرحهای دفاعی از پیش تدوینشده و استحکام ساختاری، نهتنها دچار فروپاشی نشدند، بلکه تعادل خود را حفظ کردند و پاسخ مناسبی به دشمن دادند.
سردار نائینی تأکید کرد: این آمادگی و توانمندی، نتیجه برنامهریزی دقیق و تلاشهای مستمر نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات است.
سردار نائینی، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت که هدف اصلی دشمن، مقابله آشکار با اصل نظام جمهوری اسلامی بود. وی تأکید کرد: «برخلاف برخی جنگها که اهداف پنهان دارند، مهاجم در این جنگ صراحتاً برای براندازی نظام وارد عمل شد، اما به دلیل عدم درک درست از قدرت انقلاب و اتحاد مردم، در این نبرد شکست خورد.
سردار نائینی با اشاره به وجود برخی ضعفها و نواقص در نظام اجرایی کشور که منجر به نارضایتیها و اعتراضاتی شده، افزود: این اعتراضها نشانه فاصله مردم از نظام نیست، بلکه بخشی از روند طبیعی انتقاد و اصلاح است. دشمن به اشتباه این اعتراضها را نشانه ضعف و ظرفیت شورش تلقی کرد، اما مردم در شرایط جنگ با افزایش انسجام و استحکام، به دژی پولادین تبدیل شدند.
وی با اشاره به تجربه عملیات «وعده صادق ۱ و ۲»، نقش هماهنگی میان نیروهای مسلح، رسانه ملی و سایر رسانهها را در موفقیت جنگ اخیر حیاتی دانست و گفت: در این جنگ، انسجام رسانهای با میدان نبرد نظامی کاملاً هماهنگ بود. رسانه بهعنوان یک مؤلفه جدی قدرت، هدف حملات دشمن قرار گرفت که نشاندهنده اهمیت آن است.
سردار نائینی تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه، با عملیات رسانهای منسجم، نهتنها روحیه ملی و رزمی حفظ شد، بلکه با جنگ روانی دشمن نیز مقابله کردیم. امروز، جنگ اصلی دشمن، جنگ روایتهاست و رسانهها با مجاهدت خود، نقش کلیدی در تثبیت پیروزی و انسجام ملی ایفا کردند.
وی خاطرنشان کرد: همه رسانهها با حس حضور در جنگ، تلاشی بیوقفه داشتند و این هماهنگی و اتحاد، عاملی تعیینکننده در خنثیسازی توطئههای دشمن بود.
نظر شما