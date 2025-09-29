نور باران در آسمان پرستاره قومس؛ روایت ۳هزار پرستوی عاشق

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان شامگاه یکشنبه در مصلای امیرالمومنین (ع) سمنان با حضور مردم عاشق شهدای استان سمنان و با حضور مهمانان و مقامات کشوری و لشکری برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان سمنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جمعی از خانواده معظم شهدا، ایثارگران و همچنین پیشکسوتان عرصه فخر و افتخار حضور داشتند.

در بین مهمانان مراسم اختتامیه اجلاسیه شهیدان استان سمنان جمعی از رزمندگان و فرماندهان سابق دفاع مقدس استان سمنان، فرمانده سپاه استان سمنان، فرماندهان سپاه و بسیج مستضعفین، فرمانده سپاه گیلان که فرماندهی سپاه اسبق استان سمنان را نیز در کارنامه دارد، جمعی از سرداران سپاه و امرای ارتش نیز حضور داشتند.

این مراسم همچنین با حضور یک شهید گمنام تازه تفحص شده رنگ و بویی شهدایی به خود گرفت و بخشی از این مراسم به تلاوت قران کریم، مداحی و ذکر خاطرات شهدای گرانقدر استان سمنان گذشت تا در نهایت نوبت به سخنرانان اجلاسیه‌ای برسد که از یکسال قبل، زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای اجرای آن، آغاز شده بود.

عظمت کار شهدا

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم ضمن اشاره به عظمت کار شهدا و همچنین ایثارگری های خانواده های معزز شهیدان بیان کرد: اجلاسیه شهدا برای آن است که یادآور شویم این انقلاب و کشور، مردم و خانواده‌های شهدا پاره‌های تن خودشان را بدون منت و با افتخار برای انقلاب ایران و اسلام و برای آرامش ما و شما و برای بهره‌گیری ما از امکانات مادی و معنوی فدا کردند، لذا مدیون آنان هستیم.

قالیباف با بیان اینکه فارغ از هر سلیقه و نگاه کافی است انصاف داشته باشیم تا بدانیم مدیون خون شهدا هستیم، بیان کرد: ما امروز باید از خودمان بپرسیم که چه کیمیایی باعث شده تا از کوچه پس کوچه‌های روستاها و شهرهای کویری استان سمنان چنین جوانانی ناشناخته به قهرمانان ملی تبدیل شوند تا از آن‌ها به عنوان اسطوره فرامکانی و فرازمانی نام ببرید و این کیمیا چیزی جز ایمان آگاهانه و عشق خالصانه نیست.

وی با بیان اینکه شهدا حافظه تاریخی ما نیستند بلکه وجدان بیدار جامعه هستند، گفت: هر انسان باوجدانی می‌داند که در مقابل شهدا و خانواده معظم ایشان مسئول است، البته همه ما می‌دانیم که شهدا با خدا معامله کردند و چنین انسان‌هایی که با ایمان آگاهانه و خالصانه گام برمی‌دارند مشتری خاص خداوند خواهند بود. لذا ما تاکید داریم که شهدا با خدا معامله کردند و نزد خداوند روزی می‌خورند و در نتیجه همه باید خودمان را مدیون شهدا بدانیم و بدون شک شهدا در چنین محافلی حضور خواهند داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس ملت ایران با فشار و مظلومیت و بدون امکانات در برابر تمام قدرت‌های شرقی و غربی ایستاد، گفت: پیروزی نظامی در نبرد، کار بزرگ شهدا نیست، بلکه میراث شهدا خلق یک فرهنگ و تجلی منطق عزت است. فرهنگ ایثار و منطق عزت تا امروز در ایران اسلامی وجود دارد و اگر امروز مکانیسم ماشه اتفاق می‌افتد مردم حاضر هستند فشارها را تحمل کنند اما پا روی عزتشان نگذارند و این درس بزرگی است که از شهدا گرفتند.

شهدا و پیوند با اندیشه نسل امروز

مکانسیم ماشه یا همان اسنپ بک نکته ای بود که دیگر سخنران مراسم یعنی حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در سخنرانی خود در اختتامیه باشکوه اجلاسیه سرداران و سه هزار شهید استان سمنان به آن اشاره کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه امروز غرب جریان ماشه را اجرا کرده و این موضوع با هدف ناامیدی مردم ایران اسلامی انجام شده است تاکید کرد: مردم ما باید بدانند که این جریان کته جدیدی در مسائل اقتصادی با توجه به نظرات کارشناسان از جهات تحریم‌ها نخواهد بود و به ما ضربه‌ای نمی‌زند زیرا هیچ تحریمی نیست که آمریکا متوجه ایران نکرده باشد و دشمنان در تلاش هستند تا با جو روانی اتحاد مقدس مردم را نشانه بگیرند.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه برگزاری کنگره‌های بزرگداشت شهدا در واقع پیوندهای فکری و اندیشه‌ای شهدا با نسل جدید است که می‌تواند امید افزا باشد، افزود: تبیین سیره شهدا یکی از مهمترین دستاوردها و راهبردهای برگزاری اجلاسیه های شهدا است.

وی همچنین با بیان اینکه شرایط امروز کشورمان به خصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و در روزهایی که در آن هستیم شان می‌دهد که دشمنان قسم خورده ما دست به یکی کرده تا به ظاهر حرف از توافق بزند ولی در عمل دشمنی خودشان را ادامه دهند ادامه داد: ایران به دنیا نشان داد که ما بنای جنگ با کسی نداریم اما اگر کسی به ما تجاوز کند مشت محکم ملت و به خصوص نیروهای مسلح بر دهان دشمنان زده خواهد شد.

روایت بیش از یکسال برنامه ریزی

اولین اجلاسیه شهدای استان سمنان سال ۱۳۹۴ در شهرستان شاهرود برگزار شد و حالا شاهد برگزاری دومین اجلاسیه هستیم به گواه دست اندرکاران این اجلاسیه از همان فردای روز اجلاسیه اول، برخی تجربه نگاری ها و مستند نگاری ها برای اجلاسیه دوم آغاز شده است اما به صورت جدی از یکسال و نیم قبل تا امروز گروه بزرگی از سپاهیان، هنرمندان، دست اندکاران، مسئولان اجرایی و خدماتی، بنیاد حفظ آثار و بنیاد شهید و… دست در دست هم داده اند تا اجلاسیه دوم سه هزار شهید استان از ۳۱ شهریورماه الی ششم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شود. موضوعی که دیگر سخنران مراسم اختتامیه هم به ان اشاره کرد.

سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه استان سمنان و کسی که برای این اجلاسیه بسیار تلاش کرده است، با بیان اینکه اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان برای دومین بار بعد از سال ۱۳۹۴ و به میزبانی شاهرود هم اکنون در مرکز استان به پایان می‌رسد، گفت: این اجلاسیه در راستای فرامین ولیعصر مسلمین جهان برای معرفی الگوهای ارزشی و حفظ دستاوردهای شهدا برگزار شده است.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در این اجلاسیه برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است، گفت: ۲۴۱ برنامه در قالب ۱۵ هزار فعالیت در طول ایام برگزاری اجلاسیه به اجرا درآمد است؛ همچنین باید تاکید کرد که بیش از یک سال قبل برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای برگزاری هرچه بهتر این اجلاسیه تدارک دیده شد و همچنین اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی هنری به خصوص برای نوجوانان و جوانان در این اجلاسیه دیده شد.

تداوم برنامه ها

مراسم اختتامیه اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان البته اظهار نظرها و واکنش های مختلفی را چه در فضای مجازی و چه حقیقی در پی داشت و بسیای از کسانی که در این مراسم حضور داشتند نسبت به اعلام رضایت خود اقدام کرده و خواستار تداوم این دست برنامه‌ها شدند.

نمونه این امر را می توان در صحبت های حجت الاسلام علی رضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان دریافت که می‌گوید: ما نیازمند آن هستیم که مفاهیم ایثار، مقاومت و استقلال به شیوه‌های هنرمندانه و خلاقانه به نسل امروز منتقل شود. کنگره شهدا در این زمینه یک الگو است آن هم الگویی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان گذشته پرافتخار را با حال و آینده جامعه پیوند زد.