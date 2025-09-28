فراکسیون ورزش از پاسخ های درویش نشد/ ۲۳ میلیارد تومان برای یک دلال!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای فراکسیون ورزش مجلس با مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس عصر امروز یکشنبه در مجلس برگزار شد و طی آن طرفین شنونده نقطه نظرات همدیگر بودند.

روح الله لک علی‌آبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری این نشست و شنیدن صحبت های مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: از پاسخ های درویش قانع نشدم.

وی ادامه داد: پرسپولیس در هفته های ابتدایی لیگ نتایج خوبی کسب نکرده است که باید بابت این نتایج به مدیران باشگاه تذکر داده شود. نتایج به گونه ای است که عملکرد مدیریت و قراردادهایی که بسته می شود را زیر سوال می برد. فوتبال بازی تیمی است و اگر یک بازیکن قرارداد بد داشته باشد عملکرد سایرین را هم زیر سوال می برد.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: آقای درویش کلیت و مقدماتی را در این نشست مطرح کردند. نگرانی هایی که هواداران دارند، پول هایی که برخی ایجنت ها می گیرند، ۲۳ میلیارد تومانی که یک ایجنت گرفته است برای جابجایی یک بازیکن داخلی، آقای حدادی به این سوال پاسخ دادند که قانع کننده نبود. آقای درویش هم پاسخ دادند که قانع کننده نبود.

وی ادامه داد: همه ما می دانیم که سقف قراردادها را هیچ تیمی رعایت نمی کند. وقتی این اتفاق رخ می دهد ما به عنوان نماینده مردم باید تشکیک کنیم. آقای درویش نظرشان این بود که این مسائل را کسانی درست می کنند که می خواهند برای تیم حاشیه درست کنند و منافع شان در باشگاه قطع شده است.

لک علی آبادی ادامه داد: من سوال کردم که چرا باشگاه پرسپولیس باید ۱۵ میلیارد تومان برای فخریان بپردازد که صحبت های آقای درویش و حدادی بازهم قانع کننده نبود. گفتند نهادهای حاکمیتی کمک نکردند که اصلا این نظر درست نیست و پول های خوبی برای این دو باشگاه هزینه شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سوالی که من مطرح کردم و پاسخش همچنان مغفول مانده است در مورد رعایت کردن سقف تعیین شده از سوی فدراسیون فوتبال است. چرا این سقف رعایت نشده است. متاسفانه تیم های ما در لیگ های آسیایی که موفقیت ندارند. تیم هایی هم که دو هزار میلیارد گرفته اند توفیقی نداشته اند.

سخنگوی فراکسیون ورزش در پاسخ به این پرسش که آیا می توانید با این افراد که پاسخ هایشان قانع کننده نیست، برخورد کنید گفت: آقای درویش که نظرش این نیست و معتقد است که همه چیز شفاف است.

ادامه دارد...