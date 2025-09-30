به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در سخنانی با اشاره به تحولات اخیر و مناسبت‌های مهم هفته گذشته گفت:ملت شریف ایران در روزهای گذشته سالگرد شهادت قهرمان مقاومت را گرامی داشت. این مراسم با حضور پرشور ملت مقاوم لبنان و بسیاری از مسلمانان آزادی‌خواه و بزرگوار جهان اسلام در مناطق مختلف بیروت برگزار شد.

شهید سید حسن نصرالله، رهروی مکتب امام خمینی (ره)

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد:شهید سید حسن نصرالله یکی از رهبرانی است که از نسل امام راحل عظیم‌الشأن ماست؛ راهی که امام خمینی (ره) حدود ۵۰ سال پیش در مقابل ملت ایران باز کرد، به چشمه‌ای نورانی برای مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تبدیل شد. شهید نصرالله یکی از دستاوردهای این مکتب بود و یاد و خاطره‌اش گرامی خواهد ماند. مطمئنیم که سید حسن نصرالله‌های دیگری در عرصه لبنان و جهان اسلام طلوع خواهند کرد و راه ایشان را برای آزادی قدس ادامه خواهند داد. به روح پرفتوح ایشان درود می‌فرستیم.

جهانگیر همچنین در ادامه افزود:در آستانه میلاد مسعود امام یازدهم، امام حسن عسکری (ع)، جا دارد این مناسبت فرخنده را به همه ملت ایران، مسلمانان جهان و بلکه آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض کنم.

یادآوری هفته دفاع مقدس

وی با اشاره به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت:این ایام یادآور رشادت‌ها و سلحشوری‌های ملتی است که با دست خالی در مقابل استکبار جهانی ایستاد؛ ملتی که تنها گناهش این بود که می‌خواست مستقل و آزاد باشد و زیر بار زور نرود.

انتقال تاریخ انقلاب اسلامی یک وظیفه ملی است

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:عهد ما با امام شهدا، ایثارگران، خانواده شهدا و همه مدافعان کشور حکم می‌کند که نسبت به واقعه انقلاب اسلامی، در دوره‌ای که جهان بین دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود، حساس‌تر و دقیق‌تر از گذشته باشیم. وظیفه داریم تاریخ انقلاب اسلامی را برای انتقال واقعیات آن به جوانان و نسل آینده کشور به درستی منتقل کنیم.

دشمن به دنبال وارونه‌نمایی تاریخ است

جهانگیرهشدار داد: دشمن با عملیات روانی پیچیده و بسیار پرحجم تلاش می‌کند تاریخ انقلاب اسلامی و مقاومت‌های ملت ایران را در چشم و ذهن جهانیان وارونه جلوه دهد. بنابراین وظیفه ماست که در برابر این جریان ایستادگی کنیم و حقیقت را روشن به نسل‌ها منتقل نماییم.

خبر در حال تکمیل...