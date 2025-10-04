بیات منش: فضای پارکینگ در بافت مرکزی شهر زنجان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات منش عصر شنبه در آئین بازگشایی محور سبزمیدان با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکل کمبود پارکینگ در مجتمع‌های تجاری و مناطق پرتراکم شهر، گفت: با توجه به افزایش روزافزون ساخت و سازها و رشد جمعیت در سطح شهر، یکی از چالش‌های مهم مدیریت شهری کمبود فضای پارک خودروها در نقاط پرتراکم به ویژه مجتمع‌های تجاری است که رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات موثر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان افزود: در سال‌های اخیر، با همکاری سازمان‌های مرتبط و سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی، اقدامات متعددی در راستای توسعه ظرفیت پارکینگ‌ها انجام شده است که مهم‌ترین آن‌ها احداث پارکینگ‌های طبقاتی در نقاط مختلف شهر زنجان است. این پارکینگ‌ها با بهره‌گیری از زمین‌های دولتی و تسهیلات ویژه، توانسته‌اند بخش قابل توجهی از نیاز پارکینگ شهر را تأمین کنند.

بیات منش تاکید کرد: تعداد پنج پروژه پارکینگ طبقاتی در مراحل نهایی ساخت قرار دارند که به محض افتتاح، بخش عمده‌ای از تقاضای پارکینگ در شهر را پوشش خواهند داد.

وی افزود: مشوق‌های مختلفی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، از جمله معافیت از عوارض و هزینه‌های صدور پروانه ساخت به ویژه در بافت‌های فرسوده، که باعث ترغیب سرمایه‌گذاران برای مشارکت در این حوزه شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: با وجود این اقدامات، قطعاً مشکلات پارکینگ به طور کامل رفع نمی‌شود، اما امیدواریم با اجرای این پروژه‌ها و برنامه‌های حمایتی، وضعیت بهبود یافته و مشکلات به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

وی یادآور شد: تلاش داریم با همکاری تمامی دستگاه‌ها و جلب مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌های شهری را توسعه داده و رفاه شهروندان را ارتقاء بخشیم.