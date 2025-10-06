۸ پیام جهاد اسلامی فلسطین در دومین سالروز نسل کشی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیهای اعلام کرد که سی و هشتمین سالگرد آغاز به کار این جنبش همزمان با دومین سالگرد نبرد باشکوه طوفان الاقصی در زمانی فرا رسیده است که تلاشها و اقدامات جنونآمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف از بین بردن آرمان و مقاومت فلسطین و حذف ملت آن افزایش یافته است.
جهاد اسلامی با اشاره به اینکه دو سال تمام از نسلکشی فراگیر علیه تمام جنبههای زندگی در نوار غزه میگذرد، ابراز داشت که همزمان عملیات یورش به شهرهای کرانه باختری، تخریب اردوگاهها و آواره کردن مردم، تلاش برای یهودیسازی قدس و گسترش کنترل بر مقدسات، از جمله مسجد الاقصی و کلیسای قیامت و تشدید محدودیت ها و سرکوب ملت فلسطین و تلاش برای حذف مسئله آوارگان فلسطینی ادامه دارد.
این بیانیه می افزاید که ملت بزرگ فلسطین پایبندی بدون تزلزل خود را به سرزمین و مقدسات و حق خود در وطنشان ثابت کردهاند و رنجهای عظیمی را تحمل کردهاند که هیچ ملت دیگری در تاریخ معاصر متحمل نشده است. آنها با وجود وحشی گری ها و جنایات صهیونیست ها که با نظارت و مدیریت دولت آمریکا انجام میشود، همچنان ثابتقدم هستند.
جهاد اسلامی به مناسبت دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی ۸ نکته اساسی را مورد توجه قرار داد:
اول: ما در جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر عهد جهاد برای دفاع از مردم و مقدسات خود تا دستیابی به حقوقمان و آزادی سرزمینمان، با هماهنگی کامل با تمام نیروهای مقاومت فلسطین و در رأس آنها برادرانمان در جنبش مقاومت اسلامی حماس، ثابتقدم هستیم.
دوم: به مردم بزرگ خود و به فرزندان امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان تأکید میکنیم که به مقابله با جنایات و تجاوزات دشمن ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد که آنچه را که در میدان با ترفندهای سیاسی نتوانست به دست آورد، محقق سازد.
سوم: ما با سایر نیروهای مقاومت، از هیچ تلاشی برای دستیابی به آتشبس دائمی در برابر تجاوزات علیه مردم ما در غزه، خروج کامل اشغالگران از نوار غزه، تسریع در ورود مواد امدادی و کمکها، رفع محاصره ظالمانه از نوار غزه و مردم آن، تبادل شرافتمندانه اسرا و آغاز روند بازسازی، دریغ نخواهیم کرد.
چهارم: ملت فلسطین با پایداری و مقاومت خود، تمام تلاشها برای آواره کردن مردم ما از نوار غزه عزیز را ناکام گذاشتهاند، و این چیزی است که باید در دوره آینده از طریق اجماع ملی فلسطینی، که حق مردم ما را در اداره امور خود بدون دخالت خارجی حفظ میکند، تقویت شود.
پنجم: ما تلاشهای رژیم غاصب برای تجزیه کرانه باختری اشغالی یا الحاق آن را رد میکنیم و بر حق مردم خود در ادامه مقاومت در تمام اشکال آن، از جمله مبارزه مسلحانه، برای دفاع کامل از حقوق خود تأکید میکنیم.
ششم: ما به حق آوارگان در بازگشت به میهن و حق آنها در زندگی شرافتمندانه در اردوگاهها در هر مکانی، و رد تمام تلاشها برای انحلال آنروا و پایان دادن به فعالیت آن متعهد هستیم.
هفتم: به تمام کسانی که ما را در جهاد و مبارزه خود یاری میکنند، درود میفرستیم و مقاومت و فداکاریهای آنها را ارج مینهیم که در رأس آن برادران یمنی و نیروهای مسلح آن، و مقاومت اسلامی در لبنان، و تمام آزادگان جهان است که صدای خود را در برابر جنایات آمریکا-اسرائیل بلند کردند. همچنین به قهرمانان ناوگانهای آزادی و صمود و رفع محاصره غزه درود میفرستیم. همچنین به تمام شهدایی که در دفاع و حمایت از مردم ما به شهادت رسیدند، و در رأس آنها سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین دبیران کل حزب الله سلام و درود میفرستیم.
هشتم: از امت عربی و اسلامی میخواهیم که هوشیار باشند و برای مقابله با خطر قریبالوقوعی که کشورهایشان را در نتیجه توهمات بنیامین نتانیاهو جنایتکار مبنی بر طرح «اسرائیل بزرگ»، تهدید می کند، آماده شوند. همچنین تأکید میکنیم که نیروهای مقاومت در منطقه، و مقاومت فلسطین به طور خاص، خط دفاع اول از امنیت امت و ملتهای عربی و اسلامی هستند.
