علیرضا دبیر: فدراسیون کشتی زودتر از برنامه به اهدافش رسید

رئیس فدراسیون کشتی با قدردانی از حمایت های مسئولان که منجر به رقم خوردن موفقیت های اخیر شده است گفت: برنامه هشت ساله ما اهداف بالاتری را دنبال می کند اما مسیرش سخت تر هم هست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی ۸ ساله فدراسیون کشتی اظهار داشت: پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه )از سال ۹۸ تاکنون به ما کمک کرده است و از او ممنون و سپاسگزاریم.

او ادامه داد: پورمحمدی اشراف کامل به کشتی دارد و لطف او را هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. از همان روزی که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدم، دنیامالی به فدراسیون کشتی آمد و از من خواست تا برنامه راهبردی برای فدراسیون بنویسم. ما طبق برنامه اولی قرار بود سال ۲۰۲۷ قهرمان جهان شویم اما این موفقیت اکنون به دست آمده است.

او افزود: برنامه هشت‌ساله جدید که تا سال ۲۰۳۲ تدوین شده، اهداف خود را بالاتر برده‌ایم. مطمئناً اجرای این برنامه مسیر ما را سخت تر از قبل خواهد کرد. 
 

بهنام روان پاک

