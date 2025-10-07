علیرضا دبیر: فدراسیون کشتی زودتر از برنامه به اهدافش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی ۸ ساله فدراسیون کشتی اظهار داشت: پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه )از سال ۹۸ تاکنون به ما کمک کرده است و از او ممنون و سپاسگزاریم.

او ادامه داد: پورمحمدی اشراف کامل به کشتی دارد و لطف او را هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. از همان روزی که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدم، دنیامالی به فدراسیون کشتی آمد و از من خواست تا برنامه راهبردی برای فدراسیون بنویسم. ما طبق برنامه اولی قرار بود سال ۲۰۲۷ قهرمان جهان شویم اما این موفقیت اکنون به دست آمده است.

او افزود: برنامه هشت‌ساله جدید که تا سال ۲۰۳۲ تدوین شده، اهداف خود را بالاتر برده‌ایم. مطمئناً اجرای این برنامه مسیر ما را سخت تر از قبل خواهد کرد.

