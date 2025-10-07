صادقی: تمرکز شوراهای مبارزه با مواد مخدر باید بر پیشگیری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، با بیان اینکه مواد مخدر از مهمترین آسیبهای اجتماعی و چالشهای جدی استان است، اظهار کرد: جلسات شورا باید با هدفگذاری روشن و خروجی مشخص برگزار شود و اقدامات پیشگیرانه در اولویت برنامهها قرار گیرد.
وی بر لزوم همکاری شهرستانها، استفاده از ظرفیت خیرین، افزایش آگاهی عمومی و نظارت دقیق بر کشت گیاهان مواد مخدر و ورود مواد پیشساز تأکید کرد و افزود: در حوزه مواد مخدر، ۱۰ درصد اقدامات به مدیریت و پیشگیری و ۹۰ درصد به مقابله و درمان اختصاص دارد، اما باید تمرکز شورا بیش از گذشته بر پیشگیری باشد و اقدامات پیشگیرانه به صورت فعال دنبال شود.
صادقی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد زندانیان استان به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط هستند، اعتیاد را منشأ بسیاری از جرایم دیگر دانست و خواستار توجه ویژه به اقتصاد جرم مواد مخدر شد.
وی ادامه داد: بخش عمده انگیزه عوامل توزیع مواد مخدر، مسائل مالی است و باید تمرکز ویژهای بر شناسایی و مقابله با این بخش اقتصادی صورت گیرد.
استاندار زنجان با تأکید بر استفاده از ظرفیت خیرین در حوزه کمپهای ترک اعتیاد، گفت: این امر میتواند تأثیرات مثبتی در بهبود امکانات و خدمات کمپها داشته باشد.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با تمرکز بر ساماندهی اقدامات حوزه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد، بر انجام اقدامات علمی و کارشناسی، استفاده مؤثر از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای آگاهسازی و انجام تحقیقات و مطالعات علمی - پژوهشی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
صادقی با اشاره به ضرورت انجام مطالعات آماری دقیق برای رصد روند کاهشی مواد مخدر، پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با استانهای همسایه برای رفع مشکلات موجود را مطرح کرد و خواستار نظارت بیشتر فرمانداریها و نیروهای امنیتی بر کشت گیاهان مواد مخدر و ورود مواد پیشساز شد تا از روند قاچاق و کشت غیرقانونی جلوگیری شود.
نظر شما