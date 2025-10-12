به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان ایران با نتایج شگفت‌انگیز و تغییرات مهمی در جدول رده‌بندی به پایان رسید؛ هفته‌ای که نشان داد رقابت‌ها در این فصل از همیشه نزدیک‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر دنبال می‌شود. تیم پالایش نفت آبادان مدعی اصلی قهرمانی و یکی از منسجم‌ترین تیم‌های چند فصل اخیر در دیداری دور از انتظار مقابل مس کرمان شکست خورد تا نخستین باخت فصل خود را تجربه کند و صدر جدول را از دست بدهد. این شکست برای شاگردان پریسا امامی‌زاده در حکم یک تلنگر بود تا بدانند مسیر قهرمانی در لیگ امسال به هیچ‌وجه آسان نخواهد بود.

در سوی دیگر میدان تیم تازه وارد استقلال تهران با هدایت شهناز یاری توانست در یک دیدار تماشایی با نتیجه پرگل سپاهان اصفهان را از پیش رو بردارد و با این پیروزی ارزشمند خود را به صدر جدول برساند. آبی‌پوشان پایتخت که نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر فوتسال زنان را تجربه می‌کنند حالا با عملکردی مقتدرانه نشان داده‌اند که برای مدعیان جدی قهرمانی خط و نشان کشیده‌اند. پیروزی پرگل مقابل سپاهان نه‌تنها از نظر امتیازی بلکه از لحاظ روحی نیز به تیم استقلال انگیزه مضاعفی بخشید تا با اعتمادبه‌نفس بیشتری ادامه فصل را دنبال کند.

در سایر دیدارها نیز نتایجی رقم خورد که بر جذابیت لیگ افزود. تیم‌های تازه‌وارد مانند تاکستان و فودلاد هرمزگان نشان دادند که در برابر نام‌های بزرگ تسلیم نمی‌شوند و می‌توانند شگفتی‌ساز باشند. این مسئله نشان می‌دهد که فاصله سطح تیم‌ها در لیگ برتر زنان نسبت به گذشته کمتر شده و لیگ امسال رقابتی‌تر از همیشه پیش می‌رود.

اکنون با پایان هفته چهارم استقلال در صدر جدول قرار گرفته و نفت آبادان، مس کرمان و گلبرگ تاکستان در تعقیب این تیم هستند. با توجه به فشردگی جدول هر لغزش می‌تواند جایگاه تیم‌ها را دستخوش تغییر کند. از سویی دیگر با نزدیک شدن به جام جهانی حضور بازیکنان ملی‌پوش در اردوهای تیم ملی شرایط تیم‌ها ممکن است پیچیده‌تر شود.

پریسا امامی سرمربی تیم فوتسال زنان پالایش نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نخستین شکست تیمش در فصل جدید لیگ برتر اظهار کرد: در دیدار مقابل مس کرمان واقعاً روز خوب ما نبود. بازی را خوب شروع کردیم و حتی یکی دو موقعیت جدی داشتیم که توپ به تیر دروازه خورد. اگر آن موقعیت‌ها گل می‌شد شاید روند بازی کاملاً متفاوت رقم می‌خورد ولی در مجموع شرایط به نفع ما پیش نرفت و گلرمان هم اخراج شد که کار را برای تیم سخت‌تر کرد.

وی افزود: با وجود اینکه پس از اخراج دروازه‌بان‌مان همچنان توپ و میدان در اختیار ما بود اما در نهایت اشتباهات و ناهماهنگی‌ها باعث شد نتیجه را واگذار کنیم. به نظرم این شکست می‌تواند یک تلنگر به موقع برای تیم باشد تا روی نقاط ضعفمان بیشتر کار کنیم و با تمرکز بالاتری به ادامه فصل برویم.

سرمربی پالایش نفت درباره کیفیت لیگ امسال گفت: به نظرم امسال سطح مسابقات نسبت به گذشته بالاتر رفته است. چند تیم مثل بندرعباس، استقلال و تاکستان خیلی خوب بسته شده‌اند و بازی‌های نزدیک و پررقابتی را شاهد هستیم. فکر می‌کنم لیگ امسال غیرقابل پیش‌بینی‌تر از همیشه است و نتایج به‌هم نزدیک خواهد بود.

او درباره وضعیت تیمش در جدول و برنامه برای بازگشت به صدر نیز گفت: با اینکه فعلاً چند امتیاز از مدعیان عقب افتادیم ولی هنوز چیزی تمام نشده است. در نیم‌فصل دوم بازی‌های سخت‌تری داریم و باید از این وقفه برای برطرف کردن ناهماهنگی‌ها استفاده کنیم. تیم ما نسبت به دو سال گذشته تغییرات زیادی داشته و هنوز به هماهنگی کامل نرسیده‌ایم ضمن اینکه چند بازیکن ملی‌پوش‌مان هم در اردوهای تیم ملی حضور دارند که این مسئله روی روند تمرینی ما تأثیر گذاشته است.

امامی در مورد داوری‌ها نیز اظهار داشت: من معمولاً دنبال بهانه‌جویی نیستم. داورها هم مثل ما انسان هستند و ممکن است اشتباه کنند اما در مجموع تا الان داوری‌ها قابل قبول بوده است. در بازی اخیر هم اخراج دروازه‌بان‌مان بیشتر به خاطر عدم تمرکز خودمان بود نه تصمیم اشتباه داور. امیدوارم داوران با تمرکز بالا قضاوت کنند تا نتایج مسابقات کاملاً بر پایه عملکرد تیم‌ها رقم بخورد.

سرمربی تیم پالایش نفت آبادان در پایان خاطر نشان کرد: تیم پالایش نفت آبادان در مسیر پیشرفت است. این باخت ممکن است ما را از صدر دور کرده باشد اما هدف‌مان تکرار روزهای درخشان گذشته است با تلاش بچه‌ها و هماهنگی بیشتر مطمئنم دوباره به جمع مدعیان برمی‌گردیم.