تاکید سه کشور بر تکمیل خط ریلی رشت - آستارا و پل مرزی کلاله - آغبند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، بامداد دوشنبه (۲۱ مهر) برای شرکت در نشست سهجانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به باکو سفر کرد.
در این نشست، «شاهین مصطفییف»، معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان، با اشاره به اهمیت کریدورهای بینالمللی، خواستار انعقاد تفاهمنامههای همکاری در زمینه حملونقل ترانزیتی میان سه کشور شد.
وی تکمیل راهآهن رشت - آستارا را از پروژههای کلیدی توسعه حملونقل منطقهای دانست و بر لزوم تسریع در اجرای آن تأکید کرد.
مصطفییف همچنین با اشاره به رشد مبادلات و جابهجایی از طریق کریدور شمال - جنوب، ساخت پل مرزی آغبند - کلاله تا پایان سال جاری را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.
تأکید روسیه بر ایجاد تسهیلات مرزی برای کامیونداران سه کشور
«الکسی اورچوک»، معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه، در ادامه نشست سهجانبه با تأکید بر اهمیت رفع موانع زیرساختی در توسعه حملونقل بینالمللی میان سه کشور، خواستار توجه ویژه به اجرای پروژههای مشترک حملونقلی شد.
وی بر ضرورت ایجاد شرایط مساعد برای کامیونداران سه کشور در مرزهای مشترک تأکید کرد و گفت: امید داریم با اتخاذ تصمیمات مناسب در این نشست، فضای مناسب برای تردد کامیونداران سه کشور فراهم شود.
معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه افزود: همبستگی و همکاری میان سه کشور میتواند نقش مهمی در افزایش حجم ترانزیت کالا در منطقه ایفا کند.
اورچوک با اشاره به رشد چشمگیر روابط تجاری و اقتصادی روسیه با جمهوری آذربایجان طی هفت ماه اخیر، گفت: همکاریهای مشترک با ایران در حوزه حملونقل نیز روندی صعودی داشته است.
وی این نشست سهجانبه را گامی مؤثر در جهت تحکیم روابط اقتصادی و ترانزیتی میان سه کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که این روند در آیندهای نزدیک به توسعه گستردهتر همکاریها منجر شود.
نظر شما