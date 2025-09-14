یارانه کارگران حذف شد کسی هم پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پایان مرداد امسال بیش از یک میلیون خانوار معادل بیش از ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که ماهانه پرداخت می‌شد، محروم شدند.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این افراد جز دهک دهم بوده و با توجه به میزان درآمد و دارایی آنها مشمول یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک نمی‌شوند. این در حالی است که اردیبهشت امسال یارانه بخشی از خانوار دهک دهم که همچنان یارانه دریافت می‌کردند قطع شده بود.

این تغییر نشان می‌دهد که دولت به وسیله «پایگاه رفاه ایرانیان» که یک اصطلاح طمطراقی بیش نیست شیوه دهک بندی را دگرگون کرده است. بر اساس حذف خانوار دهک دهم در اردیبهشت ماه، ادعای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حذف یارانه نقدی خانوارهای دهک دهم همان افراد دهک نهم بوده که با تغییر رویکرد پایگاه رفاه ایرانیان در سنجش دارایی افراد به دنبال حذف خانواده‌ها از لیست یارانه بگیران هستند تا کسری بودجه دولت به هر طریقی جبران شود.

به این ترتیب دولت بنا دارد افراد در دهک پایین‌تر را به دهک‌های انتهای منتقل کرده و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که با توجه به نرخ تورم رسمی بیش از ۳۲ درصدی و غیررسمی بیش از ۴۰ درصدی آنها را کم‌کم حذف کند.

به گفته نماینده جامعه کارگری حذف یارانه زمانی باید انجام شود که وضعیت اقتصاد کشور رشد کرده و معیشت مردم ارتقا یافته باشد. آیا در چند ماه اخیر تورم کالاهای اساسی که روزانه و هفتگی در حال افزایش است، کاهش یافته یا درآمد خانواده‌ها به ویژه کارگران که بخشی از حذف شدگان فهرست یارانه بگیران هستند، افزایش یافته است.

دولت چهاردهم باید درباره شیوه دهک بندی جدید خانوارهای ایرانی که نه فقط سال به سال که ماه به ماه قدرت خریدشان کاهش می‌یابد، پاسخگو باشد.

خبرنگار مهر پس از حذف یارانه بخشی از کارگران و اعتراض آنها در تماس با این خبرگزاری پیگیر موضوع از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخی از سوی این وزارتخانه دریافت نکرده است.

برخی افراد طی تماس‌هایی با این رسانه، اعلام کردند که در حالی که درآمد ماهانه آنها زیر ۲۰ میلیون تومان است دولت آنها را از دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک محروم کرده است. بعضی از این افراد با بیان اینکه بسیاری از کارمندان رسمی دولت با داشتن حقوق بالاتر و مزایایی که ماهانه یا هر ۶ ماه یک بار، دریافت می‌کنند همچنان یارانه دریافت کرده و مشمول کالابرگ می‌شوند اما یارانه آنها قطع شده است.

کارگران درخواست دارند دولت درباره شیوه محاسبه درآمد آنها در حالی که امنیت شغلی نداشته و همچون کارمندان دولت رسمی نیستند، پاسخگو باشد.

در همین راستا رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگویی با خبرنگار مهر عنوان کرده بود، آیا کارگران باید امروز از حق مسکن، آموزش، درمان و نان بگذرند؟ چرا که حتی نان از سفره کارگران حذف شده است. دولت نه تنها با توجه به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم ترتیب اثری در دستمزد جامعه کارگری نداده و نمی‌دهد، باید از کارشناسان اقتصادی دولت پرسید، امروز که یارانه بخشی از خانوارهای کارگری حذف شده است، آنها درآمد آنها افزایش یافته یا نرخ تورم کنترل شده است؟ دولت پاسخ دهد، عقب‌نشینی جامعه کارگری تا کجا باید ادامه داشته باشد؟

سمیه گلپور در ادامه بیان می‌کند، این موج گرانی سفره کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را کوچک‌تر کرده است. گرانی قیمت گوشت و برنج سبب شده تا کارگران این اقلام را از سفره خود حذف کنند و مصرف لبنیات و حبوبات را به حداقل برسانند. ضمن اینکه بیش از ۲ سال است که حق مسکن فریز شده و در این راستا فکری برای جامعه کارگران نشده است. کارگران از حق مسکن و خوردن گوشت که کالایی لوکس محسوب می‌شود، گذشتند. امسال هم از نان باید صرفه‌نظر کنند؟ در چنین شرایطی دولت یارانه نقدی ناچیز ۳۰۰ هزار تومانی را هم از این خانواده‌ها دریغ کرده است.

به گفته این فعال کارگری وضعیت بازار کالاهای اساسی سطح معیشت را به نازل‌ترین حد رسانده و چگونه است که اعضای هیئت دولت خانواده‌های ایرانی را از دریافت یارانه غیرنقدی و کالاهای اساسی محروم می‌کند؟

یکی از پرسش‌های متداول در سنجش دارایی افراد از سوی پایگاه رفاه ایرانیان، شیوه بازنگری در حذف یارانه افراد است؛ اینکه این بازنگری با چه روشی محاسبه می‌شود؟ زیرا نتیجه آن مشمول یارانه نقدی و غیرنقدی شدن یک فرد با داشتن شغل رسمی در اداره دولتی با داشتن دو خانه و دو خودرو شده اما خانواده‌های کارگری که هزینه‌های سرسام آور زندگی را با حرفه‌هایی قراردادی مدیریت می‌کنند، امروز دولت آنها را به نوعی از سر خود باز می‌کند و حاضر به پذیرش وضعیت نا به سامان اقتصادی تحمیل شده به آنها نیست و حتی خود را در این خصوص موظف به پاسخگویی نمی‌داند.

گلپور با بیان اینکه کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، تاکید دارد، حفظ سلامت معیشت و اقتصاد کارگران یعنی حفظ سلامت یک کشور. مسئولان، سیاستمداران، نمایندگان مجلس، نمایندگان تشکل‌ها و… باید بدانند امروز سفره کارگران کوچک نشده بلکه در حال برچیده شدن است.

به گفته وی، هزینه‌های بالای درمان باعث شده تا کارگران به خوددرمانی با داروهای گیاهی روی آورند چون بیمه، کفاف هزینه درمان آنها را نمی‌دهد، حقی که بر گردن دولت است. حال چگونه است که دولت یارانه کارگران که ۹۰ درصد آنها با قرارداد موقت مشغول کار هستند را از حداقل یارانه محروم می‌کند؟ اگر قرار است دولت کسری بودجه خود را جبران کند باید طرح حذف یارانه را از کارمندان دولتی کلید بزند؛ به جای کوچک‌تر کردن سفره کارگران که امروز حداقلی است.