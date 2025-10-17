  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

امام جمعه گرمسار: آمریکا با وتوی «آتش‌بس» حامی جنایت اسرائیل است

گرمسار- امام جمعه گرمسار با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل با چراغ سبز آمریکا دست به جنایت می‌زند و وتوی مکرر آتش‌بس در غزه نشان‌دهنده حمایت آن از کشتار مظلومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای نماز جمعه این شهرستان ضمن محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی، بیان کرد: اسرائیل کودک کش و جانی، هرگز دست از کشتار مسلمانان به خصوص مردم مظلوم فلسطین دست بر نخواهد داشت.

وی با اشاره به آتش بس موقت ایجاد شده در غزه بیان کرد: رژیم کودک کش صهیونیستی عادت به نقض عهد دارد همانطور که عادت به کشتار دارد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه اسرائیل ابتدا شروع به کشتار کرد و حتی با زیر پیمان زدن‌ها و جلوگیری رسیدن کمک‌ها به بهانه اینکه جنازه همه ایرای ما را تحویل نداده اند، به قتل عام‌مردم بی دفاع شدت هم بخشید و لذا حالا هم قابل اعتماد نیستند.

آرامی با بیان اینکه اسرائیل بارها از رسیدن کمک‌ها به مردم درد دیده و قحطی زده غزه جلوگیری کرد، گفت: اسرائیل می‌دانند که برخی جنازه‌های اسرایشان زیر آوارهایی که خود آنان با موشک‌های چند صد کیلوگرمی آوار کرده اند است و طبیعتاً شرایط شناسایی آنان محیا نیست اما بازهم اصرار دارد تا بهانه‌ای برای کشتار داشته باشد و این امروز شرایط غزه است.

وی با بیان اینکه هنوز مصیبت برای مردم مظلوم اما مقاوم غزه و تهدیدهای اسرائیل و حامی او یعنی آمریکا ادامه دارد، افزود: رژیم‌کودک کش صهیونیستی بارها نشان داده که طرفدار جنگ افروزی است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا خودش را مصلح جهان نشان می‌دهد، ادامه داد: این در حالی است که روسای جمهور این کشور هرگز مصلح و منجی انسان‌ها نبوده و هر چه از آنان در دنیا به یادگار مانده فتنه گری و کشتار است.

آرامی با بیان اینکه آمریکا به دنبال آتش افروزی و حمایت از رژیم صهیونیستی است، ابراز داشت: آمریکا تنها کشوری بود که قطعنامه‌های آتش بس سازمان ملل را وتو می‌کرد تا جنگ علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه ادامه پیدا کند.

