به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای نماز جمعه این شهرستان ضمن محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی، بیان کرد: اسرائیل کودک کش و جانی، هرگز دست از کشتار مسلمانان به خصوص مردم مظلوم فلسطین دست بر نخواهد داشت.

وی با اشاره به آتش بس موقت ایجاد شده در غزه بیان کرد: رژیم کودک کش صهیونیستی عادت به نقض عهد دارد همانطور که عادت به کشتار دارد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه اسرائیل ابتدا شروع به کشتار کرد و حتی با زیر پیمان زدن‌ها و جلوگیری رسیدن کمک‌ها به بهانه اینکه جنازه همه ایرای ما را تحویل نداده اند، به قتل عام‌مردم بی دفاع شدت هم بخشید و لذا حالا هم قابل اعتماد نیستند.

آرامی با بیان اینکه اسرائیل بارها از رسیدن کمک‌ها به مردم درد دیده و قحطی زده غزه جلوگیری کرد، گفت: اسرائیل می‌دانند که برخی جنازه‌های اسرایشان زیر آوارهایی که خود آنان با موشک‌های چند صد کیلوگرمی آوار کرده اند است و طبیعتاً شرایط شناسایی آنان محیا نیست اما بازهم اصرار دارد تا بهانه‌ای برای کشتار داشته باشد و این امروز شرایط غزه است.

وی با بیان اینکه هنوز مصیبت برای مردم مظلوم اما مقاوم غزه و تهدیدهای اسرائیل و حامی او یعنی آمریکا ادامه دارد، افزود: رژیم‌کودک کش صهیونیستی بارها نشان داده که طرفدار جنگ افروزی است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا خودش را مصلح جهان نشان می‌دهد، ادامه داد: این در حالی است که روسای جمهور این کشور هرگز مصلح و منجی انسان‌ها نبوده و هر چه از آنان در دنیا به یادگار مانده فتنه گری و کشتار است.

آرامی با بیان اینکه آمریکا به دنبال آتش افروزی و حمایت از رژیم صهیونیستی است، ابراز داشت: آمریکا تنها کشوری بود که قطعنامه‌های آتش بس سازمان ملل را وتو می‌کرد تا جنگ علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه ادامه پیدا کند.