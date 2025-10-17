تحلیلگر صهیونیست بررسی کرد: ۱۰ دروغ بزرگ نتانیاهو در جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «رونین پرگمن» تحلیلگر برجسته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی با عنوان «ده دروغی که درباره جنگ به ما گفتند» فهرستی از مهمترین ادعاهای نادرست کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی درباره جنگ غزه را منتشر کرده و آنها را نوعی فریب سازمانیافته علیه افکار عمومی در سرزمینهای اشغالی توصیف کرده است.
به نوشته برگمن، این دروغها از نخستین روزهای جنگ آغاز شد و تا امروز ادامه دارد و هدف آنها، حفظ مشروعیت سیاسی بنیامین نتانیاهو و توجیه تداوم عملیات نظامی بوده است.
۱۰ دروغ نتانیاهو در طول این دو سال از سوی این تحلیلگر صهیونیست به این صورت بیان شده است:
۱- اهداف متناقض جنگ؛ مقامات صهیونیستی ادعا کردند میتوان همزمان حکومت حماس را نابود و اسرای اسرائیلی را آزاد کرد؛ در حالیکه این دو هدف در تضاد آشکار با یکدیگرند.
۲- افسانه فشار نظامی؛ شعار رسمی کابینه نتانیاهو این بود که «فشار نظامی، کلید آزادی اسراست»، اما در عمل ۴۲ اسیر در جریان جنگ و حملات ارتش کشته شدند.
۳- ادعای دروغین عدم تمایل حماس به توافق؛ رسانههای صهیونیستی بارها از «نزدیکی توافق» خبر دادند، اما اغلب این خبرها ساختگی بود و سپس گفته میشد «حماس نمیخواهد توافق کند»؛ دروغی که هدف آن فریب افکار عمومی بود.
۴- نتانیاهو و اولویت اسرا؛ برخلاف ادعای نخستوزیر، آزادی اسرا هرگز هدف اولیه جنگ نبود و تنها تحت فشار ژنرالهای سابق به دستور کار اضافه شد.
۵- دروغ محور فیلادلفیا؛ نتانیاهو مدعی شد این محور مسیر اصلی قاچاق حماس است و کنترل آن برای جلوگیری از انتقال اسرا به ایران یا یمن ضروری است، در حالی که از سال ۲۰۱۷ هیچ تونل فعالی در آنجا وجود نداشت.
۶- توهم ترور رهبران حماس؛ گفته میشد با حذف چهرههایی چون یحیی سنوار یا محمد ضیف، حماس فرو میپاشد، اما هر ترور، روند مذاکرات را متوقف و مواضع حماس را سختتر کرد.
۷- اشغال شهرها برای پیروزی نهایی؛ بارها گفته شد با تصرف رفح یا خانیونس، مقاومت فروخواهد پاشید، اما هر بار پس از اشغال، هدف به نقطهای دیگر منتقل شد.
۸- حماس اسرا را آزاد نخواهد کرد؛ مخالفان مذاکرات میگفتند گفتوگو بیفایده است، در حالیکه سابقه تبادلات اسرا نشان داده حماس همواره به تعهدات خود پایبند بوده است.
۹- دروغ درباره تظاهرات داخلی؛ کابینه نتانیاهو مدعی بود اعتراضات مردمی به نفع حماس تمام میشود، اما تحقیقات نشان داد بسیاری از آزادشدگان از همین تظاهرات روحیه گرفته بودند.
۱۰- دروغ بزرگ توافق نهایی؛ نتانیاهو مدعی شد در توافق جدید، حماس خلع سلاح میشود و غزه غیرنظامی خواهد شد، در حالیکه هیچ بند مکتوبی درباره خلع سلاح یا خروج رهبران حماس از غزه وجود ندارد.
پرگمن در پایان نوشت این فهرست تنها بخش کوچکی از دروغهایی است که طی جنگ به اسرائیلیها فروخته شد.
این خبرنگار صهیونیست تأکید کرد که بدون بازنگری صادقانه در روایت رسمی، جامعه صهیونیستی همچنان اسیر چرخه فریب و شکست باقی خواهد ماند.
