حسینی: زنجان پل ارتباط شرق و غرب و نماد توسعه پایدار در اکو است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مصطفی حسینی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه اجلاس شورای نمایندگان دائم سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در این استان، با تأکید بر اهمیت تاریخی و جغرافیایی زنجان، آن را شهری راهبردی و پل ارتباطی شرق و غرب دانست که میتواند چهرهای نوین از ایران پویا و گفتگومحور را در سطح منطقه و سازمان اکو ارائه دهد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان ۱۰ کشور عضو سازمان اکو در این رویداد بینالمللی، گفت: سازمان همکاریهای اقتصادی اکو با بیش از ۶۰ سال سابقه و عضویت ۱۰ کشور آسیایی، با شعار «توسعه پایدار برای مردم منطقه» ظرفیتهای گستردهای را در حوزههای اقتصادی، علمی، فرهنگی و مردمداری ایجاد کرده است.
حجتالاسلام حسینی افزود: دبیرخانه دائمی این سازمان در تهران مستقر است که نمادی از جایگاه تمدنی ایران در تعاملات منطقه به شمار میآید.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تأکید بر ظرفیتهای متعدد استان، از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی، گردشگری و زیرساختهای رو به توسعه، مهمترین سرمایه استان را نیروی انسانی مؤمن و دانشآموخته این منطقه برشمرد و گفت: این نیروهای انسانی، سرمایه حقیقی استان و کشور هستند که میتوانند نقش مؤثری در توسعه متوازن و پایدار ایفا کنند.
وی با بیان اینکه ایران در مسیر توسعهای قرار دارد که همراه با معنویت، عدالت و کرامت انسانی است، اظهار داشت: هدف این نشستها تنها فعالیتهای کاغذی نیست، بلکه نزدیکی دلها و پیوند ملتها است تا هر گفتوگو به بهبود زندگی مردم، رونق تولید، اشتغال جوانان و ایجاد امید اجتماعی میان امت اسلامی منجر شود.
حسینی ابراز امیدواری کرد که برکت این نشستها شامل حال همه ملتهای عضو اکو شده و راههای همافزایی و همگرایی اقتصادی را هموار کند و این همکاریها گامی مؤثر در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.
وی از تمامی دستاندرکاران، میزبانان و مهمانان این اجلاس تشکر کرد و تأکید نمود: «زنجان میزبانی گرم و صمیمانه برای مهمانانی از ملتهای همریشه و همدل در تمدن نورانی اسلام است.
همکاری اکو ضامن استقلال کشورهای عضو است
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان همکاری کشورهای عضو اکو را ضامن استقلال اقتصادی و تابآوری منطقه عنوان کرد و گفت: گردهمایی امروز نمادی از اعتماد متقابل، پیوندهای تاریخی، آینده روشن و پایدار در منطقه اکو است.
صمد یوسفی اصل با بیان اینکه زنجان جایگاه راهبردی در مسیر توسعه منطقه قرار دارد، عنوان کرد: هر سرمایهگذاری در اینجا مسیر پیوندهای اقتصادی منطقه را تضمین میکند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه همکاری کشورهای عضو اکو رویکردهایی همچون استقلال اقتصادی و تابآوری منطقه را هموار میکند، تصریح کرد: تشکیل کارگروههای اقتصادی و ایجاد دفتر نمایندگی اتاقهای بازرگانی اکو در زنجان از برنامههای این گردهمایی است.
وی ایجاد روشهای نوین ارتباطی با فناوریهای جدید برای تسهیل ارتباطات کشورهای عضو اکو را از دیگر اهداف خواند و گفت: اتاق بازرگانی زنجان از پیشنهادات این کشورها برای بهبود روابط و برنامهها استقبال میکند.
یوسفی اصل تاکید کرد: در این رویداد تلاش داریم تا از گفتگو به اقدام و از تفاهمنامه به پروژههای اثربخش گام برداریم و زنجان آماده است نقش تسهیلگر را به عهده گیرد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این گردهمایی سرآغازی برای همکاری مؤثر و آیندهساز برای بخشهای خصوصی زنجان و کشورهای عضو اکو باشد.
