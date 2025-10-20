زمانی: ۲۷۰ تن برنج در استان زنجان تامین و توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله زمانی گفت: ۲۷۰ تن برنج باستانی سفید نیم‌پز هندی دانه‌ بلند ۱۵۰۹ برای مصرف خانوارها از محل ذخایر راهبردی، متناسب با موجودی انبارها و با قیمت درب انبار به منظور عرضه در استان زنجان توزیع می‌شود.

وی افزود: این میزان برنج با هدف تأمین نیاز خانوارها و ایجاد تعادل در بازار اقلام اساسی در بسته‌بندی ۱۰ کیلویی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در شبکه‌های توزیعی استان زنجان عرضه می‌شود. براساس این مجوز، گروه‌های مشتریان شامل صنوف توزیعی، مراکز خیریه و بهزیستی، تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند نسبت به جذب و خرید این محصول اقدام کنند.

زمانی عنوان کرد: مهلت جذب برنج تخصیصی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است. عرضه و توزیع این محموله‌ها تحت نظارت دستگاه‌های متولی و از طریق سامانه‌های رسمی انجام خواهد گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه توزیع کالاهای اساسی استان توسط مباشرین انجام می‌شود، گفت: عاملان توزیع بعد از معرفی سازمان جهاد کشاورزی و دریافت برنج نسبت به انجام بسته بندی اقدام و کالای مورد نیاز مردم را در مراکز فروش توزیع می‌کنند.