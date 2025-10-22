جمال محمود: بازیکنان الوحدات ترسیده بودند/ استقلال مستحق پیروزی بود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه با قضاوت داوران عربستانی در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. منیر الحدادی (۱۰) و یاسر آسانی (۴۴) برای استقلال گلزنی کردند.

جمال محمود سرمربی الوحدات پس از این دیدار گفت: بازی خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم اما استقلال نمایش بهتری داشت و به پیروزی رسید. آنها بازیکنان خوب و باکیفیتی دارند و در این بازی هم عالی بازی کردند و به حق شان رسیدند. بازیکنان ما ترسیده بودند و نتوانستند نمایش خوبی داشته باشند.

وی ادامه داد: تیم الوحدات تیمی بود که مشکلات زیادی داشت. این را می دانستم و با کادر هم صحبت کرده بودم که باید آرام آرام کار کنیم تا بهتر شویم. خودمان هم می دانیم که شرایط خوبی نداریم. تیم آینده خوبی دارد اما الان می دانیم که تیم مشکل دارد. من آمده ام که با کادر فنی این تیم را به سطح مطلوبی برسانیم.