وداع با هادی مرزبان؛ آخرین حضور کارگردان تئاتر در تالار وحدت رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مرزبان کارگردان با سابقه تئاتر ایران که سال‌های متمادی در عرصه تئاتر آثار متعددی را روی صحنه برد، برای آخرین بار در تالار وحدت حضور پیدا کرد ولی این بار نه برای به صحنه بردن اثری جدید بلکه برای حضور در آخرین اثر خود در زندگی و وداع با هنرمندان و صحنه‌های تئاتر.

مراسم وداع با هادی مرزبان با حضور چهره‌های هنری در تالار وحدت آغاز شد تا برای آخرین بار شاهد حضور این کارگردان تئاتر در تالار وحدت باشیم.

خانواده هادی مرزبان، علی نصیریان، ایرج راد، شکرخدا گودرزی، بهاره رهنما، مدیرعامل خانه تئاتر، سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد، مدیرعامل بنیاد رودکی، نیکنام حسین‌پور، سعید اسدی، جمشید جهانزاده، شهرام کرمی، حمیدرضا نعیمی، وحید آقاپور، امیر دژاکام، اتابک نادری، وحید فخرموسوی، وحید آقاپور، احمد مسجدجامعی، ایوب آقاخانی، مهدی میامی، اکبر رحمتی، میکائیل شهرستانی، مجید مظفری، از جمله حاضران در مراسم بودند.

فریدون محرابی که اجرای این مراسم را بر عهده داشت با شعری از احمد شاملو سخنان خود را شروع کرد. وی سپس از علی نصیریان دعوت کرد تا به ایراد سخنانی بپردازد.

نصیریان در این بخش از مراسم گفت: یکی از ویژگی‌های مرزبان فعال بودنش بود. وی قبل از انقلاب به عنوان کارشناس تئاتر به شهرستان‌ها اعزام می‌شد. ما لیسانسه‌های تئاتر را برای اینکه استعدادهای شهرستان‌ها از آموزش محروم نشوند به شهرستان‌ها اعزام می‌کردیم.

وی ادامه داد: در آن دوران هادی مرزبان خیلی خدمت کرد. بعد از انقلاب شروع به کارگردانی تئاتر کرد و نمایشنامه‌های اکبر رادی از نمایشنامه‌نویسان مطرح ایران را روی صحنه برد که من هم در یکی از آنها بازی کردم.

نصیریان یادآور شد: شبی در لابی تالار وحدت دیدم که مرزبان ناراحت است. دلیلش را پرسیدم که گفت؛ نمایش را بعد از ۳۰ شب توقیف کردند زیرا به اعتقادشان ما حرف‌های بدی می‌زنیم.

این بازیگر مطرح تاکید کرد: مرزبان هنرمند شناخته‌شده‌ای شد.

در ادامه پیکر هادی مرزبان با همراهی هنرمندان به جایگاه آورده شد. در حین مراسم نیز موسیقی‌هایی که توسط سعید ذهنی برای آثار مرزبان ساخته شده، پخش شد.

سپس ایرج راد روی صحنه حضور پیدا کرد و گفت: از سال ۱۳۴۷ در دانشکده هنرهای زیبا هادی را می‌شناسم. هادی چندین سال در ساری مشغول تعلیم و تربیت هنرجویان تئاتر بود و بعد از آنجا که می‌دانست تئاتر بدون گروه معنا ندارد سعی بر این داشت با هنرمندان جوان گروه تشکیل دهد. به مرور با حضور هنرمندان پیشکسوت و همچنین جوان کار تئاتر انجام می‌داد.

وی یادآور شد: هادی مرزبان از ابتدا متمرکز بر تئاتر ایرانی بود و آثار اکبر رادی بزرگ را روی صحنه برد. برای مرزبان مسائل اجتماعی و انتقادی آثار رادی دغدغه بود. ۱۰ اثر رادی را به صحنه برد و من هم افتخار این را داشتم که در اکثر آنها با مرزبان همکاری کنم. مرزبان زحمات زیادی برای تئاتر کشید و لطمات زیادی هم دید. برای مشکلی که برای اجرایش ایجاد شد دچار عارضه مغزی شد.

این بازیگر با سابقه تئاتر اظهار امیدواری کرد گروهی که از هادی مرزبان باقی مانده آخرین اثری را که قصد داشت، روی صحنه ببرند و هنرمندان تئاتر همواره روی صحنه باشند.

در ادامه اکبر زنجانپور نیز به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: یادمان باشد هنرمندان این مملکت از جمله مرزبان رنج زیادی متحمل شدند. متاسفانه هیچ کدام‌مان حال خوبی نداریم. از اینکه نمی‌بینمش ناراحتم ولی می‌گویم که از این همه رنج راحت شد.

سپس محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین معاون اول رئیس جمهور را ارائه داد.

وی گفت: مرزبان نه تنها کارگردانی صاحب سبک که معلمی مهربان، پژوهشگری دقیق و هنرمندی عاشق ایران بود. وی هنرمندی صاحب هویت بود که تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی را لازمه فعالیت خود می دانست و معتقد بود، نمایش ایرانی نه فقط موضوع کار بلکه شیوه زیستن است. در نگاه او هر اجرا فرصتی بود برای بازشناسی ریشه های هویت ایرانی. هادی مرزبان عاشق و شیفته ایران و هموطنانش بود. وی بارها تاکید می کرد که تئاتر زبان مردم است و اگر به مردم نزدیک نباشد بی معنا می شود. روایت دردها، امیدها، و زیست اجتماعی مردم، خط ثابت آثار این هنرمند فقید بود.

احمدی وفاداری مرزبان به ادبیات نمایشی ایران را برجسته ترین ویژگی این هنرمند عنوان کرد و افزود: این هنرمند فقید از بزرگترین مروجان و مفسران ادبیات نمایشی ما بود که با نگاهی نو و عمیق، به آثار رادی، ساعدی و بسیاری از بزرگان دیگر، جان بخشید.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروتنی، شرافت و اخلاق مداری را از دیگر ویژگی های هادی مرزبان دانسته و اذعان کرد: با وجو دانش گسترده و تجربه های بی نظیر که داشت همواره متواضع و خوش خلق بود. به جوانان احترام می گذاشت، با هنرمندان هم نسل خود رابطه ای صمیمانه داشت و همواره از حاشیه پرهیز می کرد. سخت کوشی و انظباط در کار، تربیت شاگردان متعهد و متخصص و جامع الاطراف بودن از ویژگی های دیگر زنده یاد مرزبان بود. او در کنار کارگردانی، بازیگری توانمند و نویسنده ای حساس بود که تئاتر را با روح خود اجین کرده و نزدیک به ۵ دهه آثار مختلفی را در عرصه هنرهای نمایشی، تلویزیون و سینما از خود به یادگار نهاد.

وی یادآور شد: نام هادی مرزبان در کنار بزرگانی قرار می گیرد که نه تنها اثر آفریدند، بلکه مسیر ساختند و ضمن وفاداری به ریشه ها و هویت ایرانی خود، آن را با نگاه مدرن تلفیق نموده و میان این دو پل زدند.

فرهاد آییش دیگر هنرمند تئاتر نیز گفت: مرزبان همواره عاشق بود و به کار، هنر و دوستانش عشق داشت. همواره لبخند به لب داشت حتی وقتی چشمانش از نگرانی دودو می‌زد. عشقش به تئاتر برای همه ما مشهود بود. دل همه ما برای او تنگ می‌شود.

فرزانه کابلی همسر هادی مرزبان نیز تأکید کرد: مرزبان کشته و مرده تئاتر بود و شب‌ها تا دیروقت به کار می‌اندیشید.

این هنرمند تئاتر ضمن ذکر خاطره‌ای، به هادی مرزبان گفت: هادی جان می‌دانم تو اینجا هستی ولی من تو را گم کرده‌ام.

در پایان این مراسم، پیکر زنده‌یاد هادی مرزبان به سوی خانه ابدی خود در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع شد.