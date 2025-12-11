ورود وزیر تعاون به شاهرود با استقبال مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم صبح پنجشنبه در ادامه سفر دو روزه خود به استان سمنان وارد شهرستان شاهرود شد.

مقامات استانی و شهرستانی همزمان با ورود وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، به استقبال وی رفتند. قرار است میدری در دومین روز از سفر خود به استان سمنان در شهرهای شاهرود و کلاته خیج حضور پیدا کند.

دیدار با کارگران شرکت ذوب آهن شاهرود نخستین برنامه سفر میدری به شهرستان شاهرود خواهد بود وی همچنین در مراسم اختتامیه استانی المپیاد ورزشی کارگران حاضر خواهد شد.

افتتاح دو پروژه مسکن شرکت سیمان شاهرود و شرکت فولاد این شهرستان از جمله دیگر برنامه‌های سفر میدری به شهرستان شاهرود است.