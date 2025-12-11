به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی بیاساس مدعی شد که نفتکش ونزوئلایی توقیف شده در آبهای ونزوئلا حامل نفت برای ایران بود.
وی گفت که وزارت دادگستری آمریکا با صدور یک حکم قضائی برای مصادره کشتی ونزوئلایی موافقت کرده است.
سخنگوی کاخ سفید در بخش دیگری از سخنان خود گفت که ترامپ با اوکراینیها و روسها در ارتباط است؛ اما او ناامید شده و خواهان پایان یافتن جنگ است.
وی مدعی شد: به تحریمها علیه ونزوئلا پایبند هستیم و اجازه نخواهیم داد نفتکشهای این کشور با فروش نفت، تروریسم مرتبط با مواد مخدر را تأمین مالی کنند.
سخنگوی کاخ سفید در ادامه گفت: جنگ تمامعیار علیه ونزوئلا در دستور کار نیست و «تلاشها» برای مهار جریان مواد مخدر و حفاظت از شهروندان آمریکایی ادامه خواهد یافت.
روز چهارشنبه یک نفتکش ونزوئلایی در یک عملیات هماهنگ با مشارکت گارد ساحلی آمریکا، افبیآی و امنیت داخلی این کشور در آبهای ونزوئلا توقیف شد.
ترامپ روز چهارشنبه توقیف این کشتی را تأیید و آن را بزرگترین کشتی توقیف شده تحت اجرای تحریمهای آمریکا توصیف کرد.
نظر شما