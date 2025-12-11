  1. بین الملل
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹

ادعای بی‌اساس کاخ سفید: نفتکش ونزوئلا حامل نفت برای ایران بود

ادعای بی‌اساس کاخ سفید: نفتکش ونزوئلا حامل نفت برای ایران بود

سخنگوی کاخ سفید مدعی شد که نفتکش ونزوئلایی توقیف شده، حامل نفت برای ایران بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد که نفتکش ونزوئلایی توقیف شده در آب‌های ونزوئلا حامل نفت برای ایران بود.

وی گفت که وزارت دادگستری آمریکا با صدور یک حکم قضائی برای مصادره کشتی ونزوئلایی موافقت کرده است.

سخنگوی کاخ سفید در بخش دیگری از سخنان خود گفت که ترامپ با اوکراینی‌ها و روس‌ها در ارتباط است؛ اما او ناامید شده و خواهان پایان یافتن جنگ است.

وی مدعی شد: به تحریم‌ها علیه ونزوئلا پایبند هستیم و اجازه نخواهیم داد نفتکش‌های این کشور با فروش نفت، تروریسم مرتبط با مواد مخدر را تأمین مالی کنند.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه گفت: جنگ تمام‌عیار علیه ونزوئلا در دستور کار نیست و «تلاش‌ها» برای مهار جریان مواد مخدر و حفاظت از شهروندان آمریکایی ادامه خواهد یافت.

روز چهارشنبه یک نفتکش ونزوئلایی در یک عملیات هماهنگ با مشارکت گارد ساحلی آمریکا، اف‌بی‌آی و امنیت داخلی این کشور در آب‌های ونزوئلا توقیف شد.

ترامپ روز چهارشنبه توقیف این کشتی را تأیید و آن را بزرگترین کشتی توقیف شده تحت اجرای تحریم‌های آمریکا توصیف کرد.

    • IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 0
      پاسخ
      حتما این نفت کش هم داشته کوکایین حمل میکرده اخر نفت سنگین ونزوعلا به درد هیچ پالایشگاهی نمیخورد همانند قیر است باید با نفت سبک کشوری مانند ایران ترکیب شود تا قابلییت پالایش پیدا کند این ترامپ خود را به نادانی میزند
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      اصلا بر فرض که نفت ایران بوده یا برای ایران بوده به آمریکا چه مربوطه؟؟ قانون تحریمهای آمریکا برای خود کشور آمریکا و مرز دریای خودشه چرا توی قلمرو دیگران توقیف میکنه عملا دنیا شده قانون جنگل ما هم قانون تحریم کشتی های آمریکایی بذاریم بریم وسط اقیانوس کشتی توقیف کنیم میشه؟! مطمئنا اگه کشتی مربوط بوده به ما در تنگه جبران میکنیم ولی خوبه که دنیا قانون جنگل آمریکایی رو ببینه و متاسفانه صداش در نمیاد!
    • IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ترامپ میخواهد فشار مادورو را افزایش بدهد مادورو ونزئلا را ترک بکند مادورو تازه ملت را صحنه آورده

