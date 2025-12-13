به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، گزارش‌های رسانه‌های اردنی حاکی از آن است که دولت این کشور یک اخطار از سمت رژیم صهیونیستی دریافت کرده مبنی بر اینکه تل آویو قصد ندارد سهمیه آب سالانه توافق شده نزدیک به ۵۰ میلیون متر مکعب را به اردن تحویل دهد.

این در حالی است که توافق مذکور یکی از بندهای ثابت معاهده صلح و متمم‌های امضا شده آن در سال ۱۹۹۴ میان رژیم صهیونیستی و اردن به شمار می‌رود.

رسانه‌های اردنی تاکید کردند که رژیم صهیونیستی با مطرح کردن ادعاهایی در خصوص مشکلات فنی در روند شیرین کردن آب و هزینه‌های انتقال آن به اردن در این مسیر بهانه تراشی می‌کند و مذاکرات میان دو طرف با میانجی گری اروپایی‌ها نتیجه بخش نبوده است.

لازم به ذکر است که کشور اردن با موجی از خشکسالی شدید رو به رو بوده و مذاکرات این کشور با سوریه برای استفاده مجدد از منبع آبی الیرموک همچنان بی نتیجه است.

این در حالی است که کشور اردن در تمام زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و غیره با رژیم صهیونیستی همکاری‌های کامل را به عمل آورده و اوج این خوش خدمتی‌ها را در جنگ ۱۲ روزه و خنثی کردن تعدادی از حملات موشکی و پهپادی علیه اراضی اشغالی نشان داد.

علاو بر این، رژیم صهیونیستی که خود با مشکل کم آبی رو به رو است پیشتر با نسخه پیچی برای ایران مدعی شده بود که می‌تواند در این مسأله ورود پیدا کند! این در حالی است که حتی سهمیه آب توافق شده با اردن را به این کشور تحویل نمی‌دهد.