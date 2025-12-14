  1. ورزش
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

جلسه تاج و قلعه‌نویی/ دیدار تدارکاتی با تیم‌هایی از اروپا و آفریقا

با اعلام سخنگوی فدراسیون فوتبال، رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی جلسه‌ای را برگزار کردند که در جریان آن، برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم‌هایی از قاره‌های آفریقا و اروپا به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سید امیرمهدی علوی اظهار کرد: صبح روز گذشته جلسه‌ای ویژه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، مهدی محمدنبی نایب‌رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی، هدایت‌الله ممبینی دبیرکل فدراسیون، مهدی خراطی مدیر دپارتمان تیم‌های ملی، سعید الهویی مربی تیم ملی و وحید فدایی خزانه‌دار فدراسیون برگزار شد که در این جلسه، ریاست فدراسیون در جریان ریز جزئیات گزارش هیئت ۳ نفره اعزامی به ایالات‌متحده آمریکا برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: پس از ارائه گزارش مبسوط و بحث و بررسی درباره آن، سرمربی تیم ملی به ارائه برنامه‌های خود و کادر فنی برای جام جهانی ۲۰۲۶ و آماده‌سازی هر چه بهتر برای این تورنمنت پرداخت. در این برنامه جامع و مفصل، قلعه‌نویی از لحظه قرعه‌کشی جام جهانی و تعیین رقبای تیم ملی در خرداد و تیرماه ۱۴۰۵ تا زمان شروع بازی‌ها به ارائه برنامه خود پرداخته که این نشان از آمادگی کادر فنی و مدیریتی تیم برای هرگونه رخدادی خواهد داشت.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان گفت: بر این اساس در فیفادی فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از سوی سرمربی تیم ملی برای برگزاری ۲ بازی تدارکاتی با رقبایی از اروپا و آفریقا برای شبیه‌سازی بازی با هم‌گروه‌های ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ درنظر گرفته شده که فدراسیون فوتبال نیز با به‌کارگیری تمام ظرفیت دیپلماتیک خود، همراه با همراهی‌های وزارت امور خارجه و وزارت ورزش و جوانان تمام‌قد کنار تیم ملی بوده و درصدد فراهم‌آوری بهترین سازوکار برای ملی‌پوشان در مسیر مهم جام جهانی خواهد بود.

    • حبیب IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      واقعا قلعه نویی مربی ایران تا جام جهانی باقی می ماند پس باخت اول به نیوزیلند با حضور الهویی دور از انتظار نیست

