مصدومیت ۴ کارگر کشاورزی بر اثر انفجار کپسول گاز در شهرستان دیّر

حسین ناظمیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اطلاع به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر انفجار کپسول گاز و مصدومیت ۴ نفر، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس پایگاه بردخون به محل حادثه در مزارع کشاورزی اطراف روستای مغدان بخش بردخون اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر از اتباع افغانستان و یک نفر از هموطنان که در محدوده سنی ۱۷ تا ۳۲ سال بودند دچار سوختگی در نواحی دست، پا، گردن و صورت شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره به اقدامات سریع نیروهای اورژانس ۱۱۵ گفت: کارشناسان فوریت‌های پزشکی ضمن ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به مصدومان آنها را به درمانگاه بردخون منتقل کرد.

وی افزود: سپس ارائه خدمات درمانی در مرکز خدمات جامع سلامت بردخون، مصدومین برای ادامه درمان و دریافت خدمات تخصصی توسط ناوگان اورژانس ۱۱۵ بردخون و دروداحمد به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان انتقال یافتند.

ناظمیان پورخاطرنشان کرد: خوشبختانه با انجام اقدامات درمانی اولیه، وضعیت عمومی مصدومان نسبتاً پایدار گزارش شده است.

وی با اشاره به آتش سوزی چادر اسکان کارگران کشاورزی در سالهای گذشته در منطقه بردخون تاکیدکرد: با توجه به افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در فصل سرما، لازم است شهروندان و کارگران در هنگام استفاده تجهیزات گرمایشی، نکات ایمنی را به‌طور جدی رعایت کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.