بیرانوند یک تنه مقابل تیم سابقش ایستاد/ پرسپولیس قدر طلا را ندانست!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال تراکتور و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ امروز پنجشنبه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی در ورزشگاه یادگار امام تبریز پیگیری شد که با تساوی یک - یک همراه بود. مهدی ترابی (۵۶) تک گل برای تراکتور و حسین کنعانی زادگان (۶+۹۰) برای پرسپولیس گلزنی کردند تا بازی به وقتهای اضافی کشیده شود. پس از تساوی در وقت های اضافه کار به پنالتی کشیده شد که تراکتور ۸ بر ۷ به پروزی رسید و در مجموه ۹ بر ۸ برنده شد وبه مرحله بعد صعود کرد.
ترکیب تراکتور
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری، مهدی هاشمنژاد، مهدی ترابی (۸۷- زائرکاظمینی) امیرحسین حسینزاده و تومیسلاو اشتراکالی.
ترکیب پرسپولیس
پیام نیازمند، حسین ابرقویینژاد، محمدحسین کنعانی زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، سروش رفیعی (۸۷- فرشاد احمدزاده)، محمد خدابندهلو، میلاد سرلک، اوستون اورونوف (۸۱- مارکو باکیچ)، تیوی بیفوما (۶۱- رضا شکاری) علی علیپور.
دبل نیازمند برای نجات پرسپولیس
بازی با بازیسازی مدافعان دو تیم برای شناخت بیشتر از همدیگر در دقایق نخست همراه بود تا اینکه اشتباه حسین ابرقویینژاد در ارسال پاسهای عرضی با قطع توپ مهدی ترابی همراه بود اما شوت بازیکن تراکتور را پیام نیازمند به خوبی دفع کرد.
پرسپولیس پس از این صحنه دوبار سعی داشت با بازیسازی روی دروازه میزبان خلق موقعیت کند اما دفاع مستحکم تبریزیها مانع از هر اتفاقی شد.
این دیدار که موقعیتهایش تحت تأثیر اشتباهات فردی بود در دقیقه ۱۹ بار دیگر با اشتباه مدافع پرسپولیس همراه شد تا مهدی هاشم نژاد در موقعیت تک به تک قرار بگیرد اما باز هم نیازمند آن را دفع کرد.
بازی تهاجمی تراکتور در نیمه اول ادامه داشت تا اینکه این تیم در دقیقه ۴۴ روی یک ارسال ضربه خطا صاحب سومین موقعیت شد که توپ در رفت و برگشت به حسین زاده رسید اما شوت او از کنار دروازه بیرون رفت تا بازی با تساوی بدون گل در نیمه اول به پایان برسد.
رشتههای پیام پنبه شد اما یک گل ناجی شد
تراکتور نیمه دوم هم تمام و کمال توانست روی توپ و میدان تسلط داشته باشد. شاگردان دراگان اسکوچیچ با بازی فشرده در یک سوم دفاعی حریف کار را برای بازیسازی آنها سخت کردند تا در نهایت یعقوب براجعه در دقیقه ۵۵ برای جلوگیری از حمله میزبان مجبور به خطا شود.
مهدی ترابی پشت ضربه آزاد ایستاد و توپ او روی اشتباه پیام نیازمند در جاگیری، مستقیم وارد دروازه پرسپولیس شد.
پپش از این گل اوسمار ویهرا تغییرات تهاجمی با ورود کاظمیان و شکاری ایجاد کرد اما هیچ کدام نتوانستند فشار مضاعف روی دروازه بیرانوند ایجاد کنند.
پرسپولیس در وقتهای اضافه بازی، سعی کرد با ارسال از جناحین خلق موقعیت کند که در دقیقه ۲+۹۰ کاظمیان میتوانست گل تساوی را بزند اما به دفاع پرتعداد تراکتور برخورد کرد و به بیرون رفت.
آخرین توپ ارسالی پرسپولیس روی کرنر رفیعی بود که حسین کنعانیزادگان آن را با ضربه سر به گل تبدیل کرد تا کار به وقتهای اضافی کشیده شود.
قدرنشناسی پرسپولیس در وقت اضافه
تساوی دو تیم باعث شد تا بازی حساس مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به وقت های اضافه کشیده شود تا تکلیف تیم برنده مشخص شود.
پرسپولیس با اعتماد به نفس ناشی از گل تساوی اش در آخرین ثانیه های بازی در وقت های قانونی توانست بازی را مالکانه آغاز کند. همین امر باعث فشار روی دفاع میزبان شد تا در نهایت منجر به خطای محمد نادری روی امین کاظمیان شود تا دفاع تراکتور دومین کارت زرد را گرفته و اخراج شود تا تراکتور از دقیقه ۱۰۴ با یک یار کمتر بازی را ادامه دهد.
پرسپولیس به جای افزایش فشار روی میزبان، عقب کشید تا هنرنمایی حسین زاده باعث شود تا دفاع پرسپولیس دو بار عقب بنشیند. تلاش هر دو تیم در نهایت راه به جایی نبرد تا ضربات پنالتی تکلیف تیم برنده را مشخص کند.
بیرانوند موفق تر از نیازمند
ماراتن پنالتی ها بسیار جذاب دنبال شد ودر حالی تراکتور دوپنالتی ابتدایی اش را از دست داد، بیرانوند عصای دست تبریزی ها شد ونه تنها آن دوپنالتی را جبران کرد بلکه در پنالتی یازدهم ضربه محمدحسین کنعانی زادگان را مهار کرد تا سرخ های تبریز برنده شوند و به مرحله بعد صعود کنند.
