نورپور: دولت تورم افسارگسیخته را مهار کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمود نورپور در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه کمالشهر، ضمن تبریک حلول ماه رجب و سالروز ولادت باسعادت امام محمد باقر (ع)، اظهار کرد: امام باقر (ع) شکافنده علم و دانش و مدال افتخار عالم بشریت و جهان اسلام است و همه مسلمانان حق حیات معنوی خود را مدیون آن حضرت هستند.
وی با اشاره به فضیلتها و برکات ماه رجب، افزود: ماه رجب ماهی بزرگ و پربرکت است که رحمت الهی بر بندگانی که در خود قابلیت ایجاد کنند، نازل میشود و خداوند متعال در این ماه پاداش نیکیها را دوچندان و گناهان را پاک میکند لذا امیدواریم با آمادگی معنوی، به استقبال این ماه پرفیض برویم و از فیوضات آن بهرهمند شویم.
خطیب نماز جمعه کمالشهر با اشاره به سنت حسنه اعتکاف، بیان کرد: اعتکاف از فرصتهای ارزشمند ماه رجب و تمرینی عملی برای بندگی خداوند است که ثواب فراوانی دارد و امیدواریم همچون سالهای گذشته، امسال نیز باشکوه هرچه بیشتر برگزار شود.
یکی از مهمترین وظایف امروز انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان است
نورپور در ادامه با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان البرز، گفت: کنگره فاخر ۵۵۸۰ شهید والامقام استان البرز با ۳۵ اجلاسیه و با بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در حال برگزاری است؛ رهبر معظم انقلاب در دیدار با برگزارکنندگان این کنگره، یکی از مهمترین وظایف امروز را انتقال انگیزهها و ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند.
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حفظ هویت دینی جوانان، افزود: ۵۵۸۰ شهید یعنی ۵۵۸۰ مدال افتخار، ۵۵۸۰ قهرمان و سرمایهای گرانسنگ که باید راه آنان ادامه یابد و آرمانهای بلندشان حفظ شود لذا ارزشهایی همچون ایثار، جهاد، جوانمردی، شهادتطلبی، ظلمستیزی و عمل به تکلیف باید با ادبیات مناسب به نسل جوان در مدارس، دانشگاهها و مراکز علمی منتقل شود تا کشور و آبوخاک ما بیمه شود.
دولت هرچه سریعتر ترمز این گرانیها را بکشند
امامجمعه کمالشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرانیهای اخیر، تصریح کرد: از دولت و مجلس انتظار میرود هرچه سریعتر ترمز این گرانیها را بکشند و تورم افسارگسیخته را مهار کنند، چراکه اقشار مختلف مردم بهویژه طبقات ضعیف و متوسط در تنگنا قرار دارند.
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم گرانیها، حضور برخی وزرا و مسئولان کم انگیزه، ضعیف و ناکارآمد است و انتظار میرود رئیسجمهور با کنار گذاشتن رودربایستیها و با ترجیح منافع ملی، نسبت به اصلاح کابینه اقدام کند و فرصتها را از دست ندهد.
