به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، عملیات‌های موفقیت آمیز نیروهای انصارالله یمن علیه اراضی اشغالی باعث شده رژیم صهیونیستی همچنان نسبت به این نیروها در ترس و وحشت به سر ببرد به طوری که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده خطر انجام عملیات ضد اسرائیلی از سوی یمنی‌ها وجود دارد.

ارتش این رژیم اضافه کرد که نیروهای انصارالله تحت آموزش‌های نظامی قرار می‌گیرند و ضرورتاً از یمن علیه صهیونیست‌ها اقدام نمی‌کنند بلکه ممکن است این حملات از یمنی‌های مقیم دیگر کشورها مانند لبنان، اردن، عراق و سوریه صورت بگیرد چرا که ده‌ها هزار یمنی در سراسر خاورمیانه حضور دارند.

تل آویو مجدداً با مطرح کردن ادعاهای خود علیه ایران و تلاش برای ایران هراسی مدعی شد که تهران ممکن است از این نیروها بخواهد حملاتی را علیه جبهه داخلی اسرائیل با استفاده از موشک‌های بالستیک، پهپادها و یا حتی حملات زمینی انجام دهند. اگر حملات علیه نوار غزه از سر گرفته بشود نیروهای انصارالله عملیات خود را علیه اراضی اشغالی مجدداً آغاز می‌کنند.