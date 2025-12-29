مراکش و حریف ایران صدرنشین شدند/ مالی به سختی به دور بعد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم و پایانی مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه دوشنبه ۸ دی با انجام دیدارهای گروه B پیگیری شد که طی آن تیم‌های ملی فوتبال مصر و آنگولا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت تا مصر با ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی دور حذفی شود و آنگولا هم با ۲ امتیاز حذف شد.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های آفریقای جنوبی با نتیجه پُر گل ۳ بر ۲ موفق به شکست زیمباوه شد. مورمی، لیل فوستر و اپولیس برای آفریقای جنوبی و ماسوانهایس و مودیبا گل‌های زیمباوه را در این بازی به ثمر رساندند.

در جدول این گروه تیم‌های مصر و آفریقای جنوبی با ۷ و ۶ امتیاز به دور بعد صعود کردند و تیم‌های آنگولا و زیمباوه با ۲ و یک امتیاز از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

جدول گروه B در پایان مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵

لازم به ذکر است که مصر حریف ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است که دو تیم باید روز ۶ تیر ۱۴۰۵ در شهر سیاتل آمریکا به مصاف هم بروند.

در بازی‌های گروه A هم تیم‌های ملی فوتبال کومور و مالی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت تا مالی با کسب سومین تساوی خود به سختی جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی مراکش و زامبیا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود مراکش خاتمه یافت. ایوب الکعبی همبازی مهدی طارمی در المپیاکوس یونان در این بازی ۲ گل برای مراکش به ثمر رساند و براهیم دیاز زننده گل دیگر تیم میزبان بود.

در پایان مرحله گروهی، تیم مراکش با ۷ امتیاز و به عنوان صدرنشین و مالی با ۳ امتیاز به دور بعد صعود کردند و تیم‌های کومور و زامبیا با ۲ امتیاز از دور مسابقات کنار رفتند.