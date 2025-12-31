ترافیک سنگین در چالوس و آزادراه تهران-شمال؛ انسداد ۱۳ محور شریانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور صبح امروز در اطلاعیهای آخرین وضعیت ترافیکی و انسداد محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، در محورهای شمالی کشور ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاهبیشه و همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال محدوده انتهای آزادراه گزارش شده است.
در مقابل، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت و همچنین محورهای شمالی در مسیر شمال به جنوب روان بوده و هیچگونه مداخلات جوی در این محورها مشاهده نمیشود.
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه کرج–قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر و آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک خبر داد. در محور شهریار–تهران نیز ترافیک نیمهسنگین در برخی مقاطع گزارش شده است. علاوه بر این، بارش برف و باران در برخی محورهای استان خراسان رضوی موجب کندی حرکت خودروها شده است.
در بخش انسدادها، محورهای شریانی سقز–دیواندره، سقز–بانه، زنجان–بیجار، یاسوج–سادات–دهدشت، کیاسر–سمنان، بندرخمیر–بندرلنگه (آبنمای کنخ) و فردوس–گناباد تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شدهاند. همچنین تعدادی از محورهای غیرشریانی از جمله سروآباد–پاوه (گردنه تته)، پونل–خلخال، سیسخت–پادنا، خوانسار–بوئینمیاندشت، بوکان–مهاباد و زنجان–دندی در حال حاضر بسته هستند.
مرکز مدیریت راههای کشور در پایان با اشاره به انسداد فصلی محور گنجنامه–تویسرکان از رانندگان خواست پیش از سفر با مراجعه به سامانه ۱۴۱ یا تماس تلفنی با این مرکز، از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شوند.
