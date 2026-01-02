استقلال به دنبال بازگشت به صدر/گلبرگ در تلاش برای حفظ صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر فوتسال زنان (شنبه ۱۳ دی) با ۶ دیدار هیجان‌انگیز و سرنوشت‌ساز برگزار خواهد شد. در این از مسابقات لیگ برتر رقابت در بالای جدول بسیار نزدیک است و هر تیم برای تثبیت جایگاه خود یا جبران نتایج گذشته به میدان خواهد رفت. پس از هفته نهم که با شکست پر سر و صدای استقلال تهران همراه بود تنور لیگ داغ‌تر از همیشه شده و مدعیان با انگیزه‌ای دوچندان به استقبال این هفته می‌روند.



استقلال تهران-ملی حفاری اهواز؛ مهمترین بازی هفته

شاید حساس‌ترین دیدار هفته دهم تقابل استقلال تهران با ملی حفاری اهواز باشد. استقلال پس از شکست یک بر صفر مقابل نفت امیدیه حالا انگیزه فراوانی دارد تا با کسب پیروزی جایگاه خود در صدر جدول را دوباره تثبیت کند. شاگردان شهناز یاری با نمایش هجومی و تکنیکی در دیدارهای گذشته نشان داده‌اند که می‌توانند فشار رقبا را به خوبی مدیریت کنند. از طرف دیگر ملی حفاری اهواز که هفته قبل با شکست دو بر صفر مقابل مس کرمان ناکامی را تجربه کرد به دنبال جبران نتیجه و گرفتن امتیاز از تیم مدعی صدرنشینی است. این بازی می‌تواند تعیین‌کننده روند هفته‌های پایانی لیگ باشد و بدون شک برای هواداران استقلال و ملی حفاری جذابیت بالایی خواهد داشت.



مس کرمان- گلبرگ تاکستان؛ نبرد صدرنشینی



یکی دیگر از بازی‌های کلیدی هفته دیدار مس کرمان با گلبرگ تاکستان است. گلبرگ تاکستان که با پیروزی پرگل پنج بر یک مقابل سپاهان اصفهان به صدر جدول صعود کرده حالا برای حفظ جایگاهش و افزایش فاصله با تعقیب‌کنندگان خود باید در این دیدار نیز عملکردی قدرتمند داشته باشد. مس کرمان که با دو گل از سد ملی حفاری عبور کرد با روحیه بالایی به مصاف صدرنشین می‌رود و می‌تواند شگفتی ایجاد کند. تماشای این بازی برای آن‌هایی که دنبال فوتسال پرگل و دیدنی هستند یک فرصت استثنایی خواهد بود.

دیگر دیدارهای حساس هفته دهم



پالایش نفت آبادان مدافع عنوان قهرمانی پس از پیروزی نزدیک هفته گذشته مقابل مس رفسنجان به دنبال ادامه روند موفق خود است. با این حال تیم خراسان رضوی با حمایت هواداران خانگی و انگیزه برای کسب امتیاز کار آسانی برای پالایش نفت آبادان نخواهد گذاشت.



پالایش نفت اصفهان که در هفته قبل موفق شد ایران زمین ملارد را با نتیجه ۶ بر سه شکست دهد به دنبال تداوم روند پرگل خود است. مس رفسنجان اما انگیزه بالایی برای جبران شکست هفته گذشته دارد و نباید فراموش کرد که هر بازی می‌تواند با یک گل سرنوشتش تغییر کند.



این بازی برای تماشاگران هیجان بالایی خواهد داشت. فولاد هرمزگان که با درخشش بازیکنان باتجربه خود نماینده مشهد را شکست داده و در رده سوم جدول قرار گرفته باید با نفت امیدیه‌ای روبرو شود که هفته گذشته موفق شد استقلال را شگفت‌زده کند. این بازی بدون شک نمایش تکنیک، سرعت و تاکتیک خواهد بود و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر جایگاه‌ها داشته باشد.



سپاهان اصفهان که هفته قبل با شکست سنگین پنج بر یک مقابل گلبرگ تاکستان متحمل ناکامی شد در خانه خود به دنبال جبران نتیجه و بازگشت به مسیر پیروزی است. ایران زمین ملارد نیز پس از شکست ۶ بر سه مقابل پالایش نفت اصفهان انگیزه دارد تا روند ناکامی خود را متوقف کند.



پیش‌بینی روند جدول هفته دهم لیگ برتر فوتسال زنان به‌طور بالقوه می‌تواند جایگاه تیم‌ها در بالای جدول را دستخوش تغییر کند. گلبرگ تاکستان با ۲۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارد اما شکست یا توقف آن در دیدار مقابل مس کرمان می‌تواند موقعیت صدرنشینی را دوباره به استقلال تهران یا فولاد هرمزگان بازگرداند. استقلال تهران با ۲۱ امتیاز و یک بازی عقب افتاده در انتظار فرصت مناسب برای بازگشت به صدر است در حالی که فولاد هرمزگان با ۱۹ امتیاز هر نتیجه‌ای را جدی می‌گیرد تا به جمع مدعیان بالای جدول اضافه شود.



با توجه به حساسیت بالای این هفته و انگیزه مدعیان برای تثبیت یا بهبود جایگاه می‌توان انتظار بازی‌های پرهیجان، گل‌های تماشایی و نمایش‌هایی از تاکتیک و تکنیک بالا را داشت. هر تیم برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کند و همین امر موجب شده است هفته دهم لیگ برتر فوتسال زنان یکی از جذاب‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های فصل باشد.



برنامه هفته دهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:



*هیئت خراسان رضوی-پالایش نفت آبادان

*پالایش نفت اصفهان- مس رفسنجان

*فولاد هرمزگان - نفت امیدیه

*سپاهان اصفهان - ایران زمین ملارد

*استقلال تهران -ملی حفاری اهواز

*مس کرمان -گلبرگ تاکستان