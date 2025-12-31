بازاریان کرمانشاه: انتقاد داریم اما از چارچوب قانون پیگیری می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اصناف و بازاریان استان کرمانشاه با صدور بیانیه‌ای با اشاره به تأثیر مستقیم نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی بر بازار، گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم را نگران‌کننده دانستند.

در این بیانیه آمده است: اصناف و بازاریان استان کرمانشاه ضمن درک شرایط موجود و بیان صریح مطالبات اقتصادی خود، بر ضرورت کنترل گرانی، ایجاد ثبات در بازار و اتخاذ تصمیمات کارشناسی تأکید دارند.

بازاریان کرمانشاه تصریح کرده‌اند: اعتراض به وضعیت اقتصادی، مطالبه‌ای بحق و ریشه‌دار است که باید در چارچوب عقلانیت، قانون‌مداری و منویات مقام معظم رهبری پیگیری شود.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: بازار کرمانشاه همواره پایبند به آرامش، امنیت اقتصادی و منافع عمومی بوده و اجازه نخواهد داد مطالبات صنفی و اقتصادی بازاریان به ابزاری برای سوءاستفاده جریان‌های فرصت‌طلب یا برهم‌زننده امنیت بازار تبدیل شود. اصناف و بازاریان استان کرمانشاه در پایان این بیانیه خواستار بهبود شرایط اقتصادی، کاهش فشارهای معیشتی و بازگشت آرامش و ثبات به بازار شده‌اند.