به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی شامگاه جمعه در آئین جشن میلاد حضرت امام علی (ع) و گرامیداشت سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی در حرم مطهر امامزاده اسحاق بن موسیالکاظم (ع) ساوه، با اشاره به ترور سردار سلیمانی به دستور مستقیم ترامپ اظهار کرد: مسئله دشمنان، سلاح هستهای یا حقوق بشر نیست، بلکه مخالفت با اصل اسلام و حکومت دینی است.
وی با بیان اینکه انبارهای رژیم صهیونیستی پر از سلاح اتمی است، افزود: دشمنان همواره تلاش میکنند در قالب جنگ یا فتنه مانع حکومت اسلامی شوند و تاریخ نشان میدهد که اسلام برای آنان بهانهای بیش نیست.
عضو فقهای شورای نگهبان همچنین گفت: کسانی که تصور میکنند با ترور سردار سلیمانی یا ایجاد آشوب میتوانند ایران را تضعیف کنند، سخت در اشتباه هستند چرا که صدام نیز بر این باور بود در چند روز ایران را فتح میکند، اما سرنوشت او نابودی شد.
آیتالله خاتمی با استناد به تاریخ حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) تصریح کرد: هر دو حکومت اسلامی همواره با جنگ و دشمنی مواجه بودند و دشمنان تلاش میکنند نور خدا را خاموش کنند، اما خداوند نورش را کامل میکند.
وی افزود: این مهم که ما بهانه به دست دشمن دادیم غلط است چرا که واقعیات تاریخی نشان میدهد دشمنان با اصل اسلام و حکومت دینی مخالف هستند.
امام جمعه موقت تهران به چهار جبهه مخالف امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: بیتفاوتها و سکوتکنندگان، ناکثین (پیمانشکنان) مانند طلحه و زبیر، قاسطین (ستمگران) مانند معاویه و مارقین (خوارج) با ظاهر مذهبی اما باطن ولایتستیز داشتند.
وی افزود: خوارج ظاهری مذهبی داشتند اما حتی قرآن را به نیزه زدند و به آن عمل نکردند؛ این تحلیل تاریخی به شرایط امروز نیز مرتبط است.
امام جمعه موقت تهران گفت: فتنه ۸۸، اغتشاشات ۱۴۰۱ و هر آشوب دیگری در راستای براندازی است، اما خداوند آنها را ناکام خواهد گذاشت و باید اذعان کرد راه درست، ایستادن در جبهه حق و همراهی با ولایت است، همانند شهید سلیمانی که هیچ ابهامی در رابطه با ولایت نداشت.
آیتالله خاتمی تصریح کرد: پرچم نظام تا ظهور حضرت مهدی (عج) مستدام خواهد بود.
