هجمه سنگین سناتور آمریکایی به ترامپ؛ پاپ: حمله به ایران متوقف شود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به اقدامات جنگ طلبانه رئیس جمهور کشورش علیه ایران به شدت انتقاد کرد.
سناتور ایالت ورمونت در این خصوص نوشت: یک ماه پس از شروع جنگ در ایران، رئیسجمهور آمریکا امروز یکشنبه در عید پاک بیانیهای را صادر کرد!
برنی سندرز در این ارتباط اضافه کرد: این ها یاوه گویی های یک فرد خطرناک و نامتعادل روانی است. کنگره باید همین حالا اقدام کند. به این جنگ پایان دهید.
ابوعبیده: ضربات قدرتمند ایران پاسخی مستقیم به تجاوز است
ابوعبیده، سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس تجاوز نظامی مداوم صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران، لبنان و فلسطین را «اوباشگری آشکار» توصیف کرد که منشور سازمان ملل را نقض میکند.
وی تأکید کرد که ضربات قدرتمند ایران که توسط سپاه پاسداران اجرا میشود، پاسخی مستقیم به این تجاوز است.
ابوعبیده همچنین شهادت شهدای ایران و فرماندهان ارشد آن، در رأس آنها رهبر شهید انقلاب را تسلیت گفت و جنایتها علیه ملت کشورمان، از جمله کشتار مدرسه میناب، را یادآور جنایتهای نسلکشی در غزه دانست.
ابوعبیده در ادامه به عملکرد قهرمانانه حزبالله لبنان اشاره کرد و گفت که نیروهای آن خسارتهای بزرگ و تحقیرآمیزی به دشمن وارد کردهاند.
وی از مقاومت لبنان خواست از فرصت درگیری برای اسیر گرفتن نظامیان صهیونیست استفاده کند.
ابوعبیده همچنین تأکید کرد: حملات صهیونیستی-آمریکایی علیه ملتهای منطقه به اهداف خود نخواهد رسید و طرح سازش محکوم به شکست است؛ منطقه تنها به دست فرزندان خود اداره خواهد شد و منابع و ثروتهای آن متعلق به آنها است.
او افزود که طرح «اسرائیل بزرگ» جز در خیال مهاجران سرگردان در سرزمینهای اشغالی، وجودی نخواهد داشت.
وی در ادامه نسبت به سرگرم شدن به درگیریهای فرعی در منطقه هشدار داد و گفت که دشمن در حال هدف قرار دادن نقاط قوت امت اسلام است.
ابوعبیده از مردم در کرانه باختری، قدس و سرزمینهای اشغالی خواست به سوی مسجد الاقصی حرکت کنند، از اسیران فلسطینی دفاع کنند و عملیاتهای ویژه برای حمایت از آنها انجام دهند.
وی تأکید کرد که تعرض به مسجد الاقصی و اسیران بیپاسخ نخواهد ماند، هرچند هزینه آن برای ملت فلسطین سنگین باشد.
سخنگوی قسام همچنین به کسانی که در پی تحمیل اندیشههای خارجی بر امت اسلام هستند هشدار داد و بر میراث تمدنی و قدرت تاریخی آن تأکید کرد.
پاپ: حمله به ایران متوقف شود
پاپ لئو چهاردهم» رهبر کاتولیک های جهان با انتشار پیامی خواستار اتمام تجاوز به ایران شد.
رهبر کاتولیک های جهان در اولین پیام خود به مناسبت عید پاک اعلام کرد: بگذارید کسانی که سلاح دارند، آنها را زمین بگذارند. بگذارید کسانی که قدرت آغاز جنگ را دارند، صلح را انتخاب کنند! نه صلحی که با زور تحمیل شود، بلکه از طریق گفتگو!
«پاپ لئو چهاردهم» سپس اضافه کرد: ما نمی توانیم همچنان بی تفاوت باشیم و نمیتوانیم خود را در برابر شر تسلیم کنیم.
ضربات موشکی ایران و حزب الله
منابع صهیونیستی از حادثه سخت در جنوب لبنان برای نظامیان این رژیم خبر دادند. این منابع اعلام کردند: گزارشهای اولیه از یک رویداد امنیتی استثنایی در جنوب لبنان حکایت دارد.
همزمان منابع خبری اعلام کردند که آژیر خطر در «راموت نفتالی»، اصبع الجلیل، «یفتاح»، «کرمیئیل» و «المالکیه» در الجلیل الاعلی به صدا درآمد.
همزمان مقاومت اسلامی لبنان بیان کرد که یرساختهای وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر اشغالی صفد با موشک هدف قرار داده است.
مقاومت اسلامی اعلام کرد که زیرساختهای ارتش اسرائیل را در شهرک کتسرین در جولان اشغالی سوریه با حمله موشکی هدف قرار داد.
مقاومت اسلامی تجمع نظامیان اسرائیلی را در موضع المالکیه با شلیک موشکی هدف قرار داد.
رسانه های رژیم صهیونیستی از حمله موشکی از ایران خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که آژیر خطر در زیکیم، بئرالسبع و دیمونا در جنوب اراضی اشغالی به صدا درآمده است.
رسانه های رژیم صهیونیستی بیان کردند که گزارش از هدف قرار گرفتن منطقه صنعتی نوت حوفاو در جنوب بئرالسبع با موشک های ایرانی مخابره شده است.
این منابع به اصابت موشک ایران به نقب اشاره و اعلام کردند: انفجار مهیب بئرالسبع را لرزاند؛ دود از منطقه صنعتی برخاست. برای سومین بار در این جنگ، موشک ایرانی در منطقه صنعتی رامات حوڤاو نزدیک بئرالسبع اصابت کرد. موشکی در منطقه صنعتی نقب اصابت کرد و خطر آتشسوزی یا نشت مواد سمی و خطرناک وجود دارد.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به از هدف قرار گرفتن کارخانه ای در منطقه رامات هواف در جنوب بئرشبا خبر داد.
رسانه روسی: علت شکست نخوردن ایران سنت دیرینه و تاریخی ایرانی یعنی شهادت است
شبکه «زوزدا» که متعلق به وزارت دفاع و نیروهای مسلح روسیه است، درباره شکست ناپذیری تهران ادامه داد: علت اینکه ایران تاکنون شکست نخورده است، شاید این باشد که در ایران چیزی وجود دارد که نمی توان آن را با مقدار مهمات، تجهیزات نظامی و دلارهای چاپ شده مقایسه کرد و آن سنت دیرینه و تاریخی ایرانی یعنی شهادت است.
این رسانه افزود: سال ۶۸۰ میلادی، امام حسین (ع) نوه پیامبر اسلام (ص) با دانستن آنکه جان خود را از دست خواهد داد، از تسلیم شدن در برابر خلیفه ستمگر یعنی یزید، خودداری کرد. تنها ۷۲ تن از یاران (امام) حسین (ع) در برابر ارتش هزاران نفری یزید ایستادند و همگی به شهادت رسیدند. ایرانیها معتقدند این یک شکست نبود؛ بلکه پیروزی بود که در قالب شهادت تجلی یافت و لذا هر ساله میلیون ها شیعه برای امام حسین (ع) سوگواری میکنند، اما این فقط یک عزاداری ساده نیست، بلکه یک آیین مقاومت منحصر به فرد است.
انتقاد شدید پلوسی از ترامپ
نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از تهدیدهای ترامپ برای خروج از ناتو به شدت انتقاد کرد و در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که رئیس جمهور آمریکا به تنهایی اختیار خروج این کشور از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را ندارد.
رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا دلیل سخنان را اینگونه بیان کرد: چنین تصمیمی نیازمند تایید کنگره است. تهدیدهای ترامپ در این باره کوته بینانه هستند و در نهایت به نفع روسیه خواهد بود.
گفتنی است، پس از اینکه کشورهای عضو ناتو از همراهی با آمریکا در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران خودداری کردند، ترامپ اعلام کرد که این ائتلاف نظامی ببر کاغذی است و خروج این کشور از آن را بررسی خواهد کرد.
زخمی شدن صدها افسر اسرائیلی در جنوب لبنان
منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از مخمصه ای که ارتش این رژیم در آن گرفتار شده است، خبر داد.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان جنگ در جنوب لبنان ۳۷۵ افسر و نظامی این رژیم زخمی شده اند.
بر اساس این گزارش، ۲۷ نفر از این مجروحان به شدت زخمی شده اند.
ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۶۶ نظامی و افسر در نبردهای سه روز گذشته در جنوب لبنان خبر داد.
از سوی دیگر منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهر صفد و چند منطقه الجلیل علیا خبر دادند.
رئیس جمهور کره جنوبی خواهان صلح شد
لی جائه میونگ رئیس جمهور کره جنوبی امروز یکشنبه در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید پاک بدون محکوم کردن متجاوزان آمریکایی- صهیونیستی در حمله غیرقانونی به خاک ایران، خواستار برقراری صلح در منطقه شد.
رئیس جمهور کره جنوبی در این باره در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: صمیمانه امیدوارم که معجزه رستاخیز که به صلح، نه رویارویی و تفرقه، و عشق، نه نفرت و درگیری منجر میشود، در جامعه امروز ما محقق شود.
لی جائه میونگ سپس اضافه کرد: این کلمات به ما که در بحبوحه اضطراب ناشی از جنگ خاورمیانه (غرب آسیا) تلاش میکنیم، آرامش و شجاعتی تزلزل ناپذیر می بخشد و جمهوری کره با اتحاد و همدلی بر این بحران عاقلانه غلبه خواهد کرد.
کالچر: اعزام نیرو به ایران خطرناک است
پایگاه استراتژیک کالچر(Strategic Culture) گزارش داد، اعزام نیروی زمینی به ایران خطرات جدی در پی خواهد داشت.
در این گزارش آمده است، سوابق تاریخی همسو با آمال و آرزوهای آمریکا در خصوص عملیات زمینی علیه ایران نیست.
در ادامه این گزارش تاکید شده است، محتمل ترین سناریو در این خصوص شکست عملیات اعزام نیروی زمینی به ایران و کشته شدن نظامیان آمریکایی است.
یمن یک شبکه جاسوسی صهیونیستی را منهدم کرد
دستگاه امنیت و اطلاعات صنعا تعدادی از عناصری که مستقیماً با سرویس جاسوسی دشمن صهیونیستی همکاری میکردند را بازداشت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، نیروهای امنیتی یمن تعدادی از عناصر جاسوسی را که برای سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی کار میکردند و هدفشان آسیب زدن به کشور و منصرف کردن آن از ایستادگی در برابر طرح «اسرائیل بزرگ» بود، دستگیر کردند.
دستگاه امنیت و اطلاعات صنعا در بیانیهای اعلام کرد که «تعدادی از عناصری که مستقیماً با جاسوس های دشمن صهیونیستی از طریق دستگاه اطلاعات نظامی (امان)، دستگاه اطلاعات و ماموریتهای ویژه (موساد) و سایر نهادهای صهیونیستی همکاری میکردند» دستگیر شدهاند.
این عناصر «اقدامات جاسوسی به نفع دشمن صهیونیستی را از طریق ارائه اطلاعات نظامی و امنیتی مهم، مختصات مکانهای نظامی و امنیتی، و اطلاعات مهم و متنوع در مورد تعدادی از تاسیسات اقتصادی» در کشور انجام می دادند و داده های خود را با استفاده از «تعدادی از برنامههای جاسوسی و ارتباطی با ماهیت جاسوسی» مخابره می کردند.
سرویس اطلاعات یمن ضمن قدردانی از «همکاری، هوشیاری و آگاهی مردم مجاهد و عزیز یمن که همیشه سد محکمی در برابر تمامی پروژههای توطئهآمیز و خرابکارانه دشمنان بوده و هست»، از «تمامی مردم یمن خواست تا هوشیاری و آگاهی بیشتری داشته باشند، که نقش مهمی در خنثی کردن توطئههای دشمنان» برای هدف قرار دادن یمن یا «تلاش برای منصرف کردن آن از مواضع پیشرو خود در حمایت از مردم فلسطین و مسائل امت اسلامی، و در ایستادگی در برابر طرح صهیونیستی موسوم به اسرائیل بزرگ» داشته است.
نیروهای مسلح یمن هفته گذشته اعلام کرده بودند که رسماً وارد خط رویارویی در چارچوب تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران، لبنان و تعدادی از کشورهای منطقه شدهاند و از آن زمان تاکنون تعدادی عملیات علیه منافع اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین انجام دادهاند.
روایت مقام سابق پنتاگون از دستاوردهای بزرگ ایران در جنگ با آمریکا
دستیار سابق وزارت جنگ آمریکا از دو دستاورد بزرگ ایران در جنگ با آمریکا خبر داد که باعث تغییر در نظم بین الملل شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «چاس فریمن» دستیار سابق وزیر جنگ آمریکا، در گفتگویی با «گلن دایزن» استاد دانشگاه جنوب شرقی نروژ در کانال یوتیوب خود، به دستاوردهایی که ایران در جنگ با آمریکا محقق کرده است، پرداخت.
این مقام سابق آمریکایی خاطرنشان کرد که ایران در واقع دو دستاورد اصلی از درگیری خاورمیانه به دست آورده است. اولین دستاورد لغو ممنوعیت صادرات نفت ایران بود. تحریمها به دلیل کمبود عرضه و نگرانی عمده خریداران از قیمتهای جهانی، به ویژه قیمت سوخت در آمریکا قبل از انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در نوامبر آینده لغو شد.
دومین دستاورد بزرگ ایران از این جنگ به نقل از مقام ارشد سابق پنتاگون این است که جامعه بینالملل ناخواسته کنترل واقعی تنگه هرمز توسط تهران را پذیرفت.
فریمن تاکید کرد که این وضعیت، ژئوپلیتیک منطقه را به طور ریشهای تغییر میدهد و کشورهای خاورمیانه چارهای جز یافتن روشهای مؤثر برای محافظت از خود و حفظ صلح در آن ندارند.
پیش از این، وزارت نفت هند اعلام کرده بود که پالایشگاههای این کشور، نفت ایران را در بحبوحه درگیری در خاورمیانه که عرضه از طریق تنگه هرمز را مختل کرده بود، خریداری کردهاند که این اولین محموله از تهران به هند از ماه مه ۲۰۱۹ بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای سی و ششمین روز متوالی ادامه دارد و ادامه تبادل حملات موشکی و پهپادی و بسته شدن تنگه هرمز بر زنجیرههای تأمین سوخت و کالاهای اساسی در جهان تأثیر گذاشته است.
تلویزیون رژیم صهیونیستی: از توانمندیهای حزبالله غافلگیر شدیم
تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که فرمانده جبهه شمالی ارتش صهیونیستی در جلسه ای محرمانه گفت که تل آویو از توانمندی های حزب الله غافلگیر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که سرلشکر رافائل میلو، فرمانده جبهه شمالی ارتش اسرائیل، در یک فایل صوتی فاش شده از جلسهای محرمانه در گفتگو با ساکنان شهرک مسکاف عام، اعتراف کرده است که «تشکیلات نظامی تل آویو از توانمندی حزبالله در بازسازی قدرت خود شگفتزده شده است.»
بر اساس این گزارش، میلو اظهار داشت که ارزیابیهای اولیه پس از جنگ ۲۰۲۴ علیه لبنان در مورد تخریب قدرت حزبالله «بیش از حد خوشبینانه» بوده است.
وی به تناقض آشکار بین ارزیابی های ارتش صهیونیستی در خصوص حزب الله و واقعیت فعلی در میدان نیز پرداخت و افزود که این شکاف در حضور مداوم حزبالله و تواناییهای عملیاتی آن، مشهود است.
مقاومت اسلامی لبنان همچنان عملیات دردناکی را ضد مواضع و تجمعات اشغالگران صهیونیستی در جنوب لبنان و سرزمینهای اشغالی فلسطین انجام داده و خسارات مالی و انسانی زیادی را وارد میکند که بخشی از پاسخ طبیعی آن به تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان است که حتی از زمان امضای توافق آتش بس در لبنان نیز متوقف نشده است.
یدیعوت آحارونوت: شکست حزبالله و ایران یک توهم است
یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد که ادعاهای مربوط به شکست حزبالله یا ایران با واقعیت میدانی در تضاد است و در نهایت منجر به نابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی نوشت که اظهارات «متکبرانه» سران رژیم صهیونیستی در مورد شکست حزبالله و ایران «به ناامیدی منجر خواهد شد.»
این روزنامه افزود که خلع سلاح حزبالله محقق نخواهد شد، حتی اگر یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم «تعداد ادعاهای خود در این رابطه را از ۵ بار در هفته به ۵ بار در روز افزایش دهد.»
این روزنامه صهیونیستی تلویحا به شکست دونالد ترامپ در جنگ با ایران نیز اشاره و تاکید کرد که «رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان عملاً اعتراف کرده است که قصد ندارد و شاید نمیتواند تنگه هرمز را باز کند یا اورانیوم های غنی شده را از ایران خارج کند.»
افسر سابق سیا: موشکهای ایرانی از سامانه های پدافندی عبور میکنند
لری جانسون افسر سابق سیا اذعان کرد، پیش از جنگ با ایران ادعا می شد سامانه های موشکی آمریکا در برابر این کشور کاملا مؤثر هستند اما مشخص شد که این تصور نادرست است.
وی اضافه کرد، پایگاه های آمریکا در منطقه در معرض حملات ایران قرار دارند. ۸۰ درصد از موشک های ایرانی از لایه های پدافندی فعال در این پایگاه ها عبور می کنند. خسارت های سنگین علیه تجهیزات نظامی آمریکا در جنگ با ایران به دلیل اغراق در توانمندی های واشنگتن برجای مانده است.
لازم به ذکر است نیروهای مسلح ایران موفق شده اند تاکنون تعداد زیادی از رادارها و سامانه های پدافندی پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را منهدم کنند.
تأثیر منفی جنگ با ایران بر زندگی مردم آمریکا
روزنامه واشنگتن پست در خصوص افزایش هزینه ها در آمریکا نوشت، نرخ وام مسکن به بالاترین حد خود در هفت ماه گذشته رسیده است و مصرفکنندگان آمریکایی ممکن است به زودی شاهد افزایش کالاها باشند.
در این گزارش آمده است، اینها همه نشانههای اولیه تأثیر جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا است. افزایش هزینههای انرژی، نرخ بهره و کمبود عرضه ممکن است هشدارهایی برای بدتر شدن اوضاع باشند.
نتایج نظرسنجی صورت گرفته در ۳۱ مارس نشان می دهد اکثر آمریکاییها انتظار دارند که جنگ عمدتاً تأثیر منفی بر وضعیت مالی شخصی آنها داشته باشد. تداوم جنگ در خاورمیانه باعث افزایش قیمت ها شده و اختلال در زنجیره تأمین را فراتر از آسیا و اروپا به سواحل آمریکا گسترش خواهد داد.
روزنامه عبری: ترامپ نمیتواند تنگه هرمز را باز کند
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، رئیس قدرتمندترین کشور در جهان! عملا اقرار کرده که نمی خواهد و چه بسا نمی تواند تنگه هرمز را باز کرده و ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران را خارج کند.
در این گزارش آمده است، لاف زنی ها درباره شکست حزب الله و ایران به ناامیدی ختم خواهد شد. حزب الله هرگز خلع سلاح نخواهد شد حتی اگر یسرائیل کاتز(وزیر جنگ رژیم) تعداد سخنرانی های خود را از پنج مورد در هفته به پنج مورد در روز برساند.
تقلای آمریکا برای سانسور تصاویر ماهوارهای جنگ با ایران
روتر نت گزارش داد، دولت آمریکا از شرکت های فعال در حوزه تصاویر ماهواره ای خواسته تصاویر مربوط به جنگ با ایران را تا مدت نامحدود سانسور کرده و منتشر نکنند.
این اقدام آمریکا با هدف سانسور تصاویر مرتبط با حملات موشکی و پهپادی ایران علیه مواضع واشنگتن و رژیم صهیونیستی در منطقه انجام می شود.
پیشتر نیز شرکت آمریکایی پلنت لبز محدودیت های اعمال شده برای انتشار تصاویر ماهواره ای از منطقه را گسترش داد تا این تصاویر علیه آمریکا و همپیمانانش در منطقه مورد استفاده قرار نگیرند.
حملات موشکی و پهپادی حزب الله علیه مقرهای نظامیان صهیونیست
رزمندگان لبنانی موفق شدند محل استقرار نظامیان صهیونیست به همراه تجهیزات جنگی آنها را در منطقه السدره در عیناتا هدف حملات موشکی خود قرار دهند.
همچنین در یک عملیات دیگر مقر نظامیان صهیونیست نزدیک شهرک اشغالی المالکیه هدف حملات موشکی قرار گرفت.
علاوه بر این پادگان زرعیت در جریان حملات پهپادهای انتحاری حزب الله مورد اصابت قرار گرفت.
