۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

سی و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - سی و ششمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در حمایت از نیروهای مسلح و آرمان‌های انقلاب اسلامی یکشنبه شب در میدان مرکزی کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین موج اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» با هدف حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر انقلاب در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این برنامه روز یکشنبه، ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، رأس ساعت ۲۱ در میدان مرکزی کرمانشاه آغاز می‌شود و انتظار می‌رود جمعیت گسترده‌ای از مردم وفادار به آرمان‌های انقلاب در آن حضور یابند.

برگزارکنندگان تاکید کرده‌اند که هدف این اجتماع، نمایش اتحاد و همبستگی مردم با نیروهای مسلح و تقویت روحیه ملی و انقلابی جامعه است.

شرکت‌کنندگان در این رویداد با شعار «نحن منتقمون» همبستگی خود را در دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان خواهند داد و پیام روشنی به دشمنان ایران منتقل می‌کنند.

این اجتماع بزرگ مردمی، به‌عنوان یکی از موج‌های مستمر حمایت عمومی از آرمان‌های انقلاب و رهبری، هرساله با حضور پرشور مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و همزمان با دیگر استان‌ها، پیام ملی و بین‌المللی محکومیت تهدیدها و تقویت انسجام داخلی را به نمایش می‌گذارد.

کد مطلب 6792271

