تیر بحرین در تنگه هرمز به سنگ خورد؛ اذعان تل آویو به توان موشکی ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل در گزارشی به قدرت دفاعی ایران و حزب الله لبنان در مقابله با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی اذعان کرد.

این رسانه صهیونیستی چنین نوشت: ارزیابی ارتش اسرائیل این است که ایران می‌تواند تا هر زمانی که جنگ ادامه پیدا کند، به شلیک موشک‌ هایش ادامه دهد.

گزارش این رسانه صهیونیستی اضافه می کند: ژنرال رافی میلو، (فرمانده جبهه شمالی) اذعان کرد که فاصله زیادی میان انتظارات پسا ۲۰۲۴ و توانمندی های کنونی حزب الله لبنان وجود دارد و بر این اساس، وی تخمین می زند که حزب الله هنوز هم بیش از یک هزار موشک بالستیک در اختیار دارد.

مطابق با این گزارش، فرمانده جبهه شمالی در اراضی اشغالی اذعان کرد که ارتش این رژیم در میزان خسارت به توانمندی های حزب الله در تهاجم زمینی به لبنان در سال ۲۰۲۴ اغراق کرده بود.

شاهد و گواه این اغراق، بازگشت حزب الله لبنان به حملات تلافی جویانه علیه این رژیم پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران عنوان شده است.

گزارش مذکور ادامه می دهد: یک افسر ارشد نیروی هوایی (رژیم) اسرائیل برآورد می کند که ایران توانایی شلیک موشک های بالستیک به اسرائیل (سرزمین های اشغالی) مادامیکه جنگ ادامه داشته باشد را دارد.

همچنین این افسر ارشد تخمین زده است که تهران بیش از یک هزار موشک بالستیکی را که می توانند اراضی اشغالی را هدف قرار دهند، هنوز در اختیار دارد.

از سوی دیگر، ژنرال رافی میلو در دیدار با گروهی از شهرک نشینان پس از آنکه یک صهیونیست ۶۰ ساله بر اثر گلوله باران اشتباه ماه پیش از سوی ارتش این رژیم به هلاکت رسیده بود، گفت که از این رویداد عذرخواهی کرده و سپس اذعان کرد که این حادثه مرگبار «نمی بایست رخ می داد.»

به گزارش رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، این ژنرال صهیونیست پذیرفت که فاصله ای میان تخمین خسارت وارده بر توانمندی های حزب الله لبنان در تهاجم زمینی به لبنان در سال ۲۰۲۴ و توان کنونی این گروه در هدف قرار دادن مناطق شمالی در هفته های اخیر وجود دارد.

تایمز آو اسرائیل افزود: مطابق با اعلام ارتش اسرائیل، پس از حمله (رژیم) اسرائیل به ایران، حزب الله روزانه صدها موشک (به اراضی اشغالی) شلیک کرده است. اکثریت شلیک ها نیز بر نیروهای اسرائیلی فعال در جنوب لبنان متمرکز هستند؛ البته چند ده موشک نیز (از سوی حزب الله لبنان) به سوی اسرائیل (شهرک های صهیونیست نشین) شلیک می شوند.

ژنرال رافی میلو در دیدار با گروهی از شهرک نشینان در این باره گفت: بین اینکه ما چطور (عملیات) پیکان های شمالی را تمام کرده، آن را درک کرده و درباره آن تصور می کردیم با اینکه ناگهان متوجه توان (کنونی) حزب الله شدیم، فاصله زیادی وجود دارد.

گزارش مذکور در ادامه افزود که با اعلام گزارش هایی درباره خلع سلاح (ادعایی) حزب الله، رژیم صهیونیستی تخمین می زد که ۷۰ تا ۸۰ درصد از توان شلیک موشک از سوی حزب الله لبنان نابود شده بود؛ اما با آغاز تجاوز این رژیم در ماه گذشته میلادی، ارتش اشغالگران قدس متوجه شد که حزب الله هزاران موشک کوتاه برد همراه با صدها موشک برد بلند را در اختیار دارد؛ موضوعی که با تعداد ده ها هزار موشکی که حزب الله اکنون می توان به آن ها دست یابد فاصله بسیار زیادی دارد.

همدستی اروپا با آمریکا

رسانه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی ادعا کرد که اروپا زیرساخت حملات آمریکا به ایران را به صورت مخفیانه تامین می‌کند.

وال‌استریت‌ژورنال در این گزارش اضافه کرد: از یک سو، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی است که ناتو هیچ کاری برای مقابله با ایران (در همکاری با آمریکا) انجام نداده و از اروپایی‌ها ابراز نارضایتی می‌کند؛ از سوی دیگر، همین متحدان اروپایی بی‌ سروصدا دارند ستون فقرات عملیات‌ های آمریکا را می‌ سازند.

گزارش مذکور اضافه می کند که انتقادهای رئیس جمهور آمریکا از بی‌ عملی اروپا در قبال ایران، با واقعیت میدانی همخوانی ندارد. سیاستمداران اروپایی علناً از تشدید تنش با ایران ابراز نگرانی می‌ کنند و خواستار کاهش تنش هستند، اما در عمل، بستر ضروری برای اعمال قدرت آمریکا در غرب آسیا را فراهم کرده‌اند.

الفیاض: تهدید به هدف قرار دادن زیرساختها خطرناک است

فالح الفیاض رئیس حشد شعبی و سفیر ایران در عراق درباره جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن گفتگو کردند.

فالح الفیاض از ایران بابت تسهیل عبور نفتکش‌های عراقی تشکر کرد.

همچنین فالح الفیاض تهدید به هدف قرار دادن تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های ایران را تشدیدی خطرناک و نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

رئیس حشد شعبی عراق از تلاش‌های بین‌المللی برای توقف تجاوز به ایران حمایت می‌کند.

قطعنامه ضد ایرانی وتو شد

نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه بحرین علیه ایران برگزار شد. پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی بحرین درباره تنگه هرمز با ۱۱ رای موافق، ۲ رای مخالف (چین و روسیه ) و ۲ رای ممتنع (کلمبیا و پاکستان) به دلیل وتوی پکن و مسکو تصویب نشد.

روسیه و چین، ۲ عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل با رای مخالف و اعمال حق وتو، مانع تصویب این قطعنامه ضدایرانی شدند.

نماینده بحرین که ریاست این نشست را نیز برعهده دارد، بدون اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ادعا کرد:پیش‌ نویس قطعنامه‌ ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردیم تا امنیت کشتیرانی بین المللی در خلیج فارس را رقم بزنیم.

انتقاد شدید اللحن سناتور از ترامپ

مارک کلی، سناتور ارشد آمریکایی در واکنش به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه زیرساخت های غیرنظامی در ایران در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: تهدید به هدف قرار دادن نیروگاه‌ ها و دیگر اهداف غیرنظامی، نشانه قدرت نیست.

این سناتور ارشد دموکرات اضافه کرد: اگر این تهدیدها تبدیل به دستوری برای نابودی زیرساخت‌ های غیرنظامی بدون هدف نظامی معتبر شود، دیگر جای بحث نخواهد بود که قوانین درگیری مسلحانه نقض خواهد شد.

مارک کلی، سپس تصریح کرد: صدور دستور غیرقانونی برای به رنج انداختن مردم عادی، لکه ننگی بر ارتش و کشور ما محسوب می‌ شود.

نبرد شدید مقاومت لبنان با اشغالگران

رزمندگان مقاومت اسلامی از ظهر امروز درگیر نبردی شدید با نیروهای ارتش اسرائیل در حاشیه شرقی شهر بنت جبیل هستند.

خبرنگار المیادین در جنوب از رصد تحرکات ارتش اسرائیل در عیناتا و عیترون و تلاش برای پیشروی به سمت بنت جبیل خبر داد و اعلام کرد: نیروهای اسرائیلی هنگام تلاش برای پیشروی به محله‌های شرقی بنت جبیل، در کمین مقاومت اسلامی گرفتار شدند. نیروهای اشغالگر تلاش کردند از مثلث التحریر به سمت حاشیه شرقی شهر بنت‌جبیل پیشروی کنند.

خبرنگار المیادین در جنوب از هدف قرار گرفتن تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در تپه‌های عیناتا و مارون‌الراس توسط نیروهای پشتیبانی مقاومت خبر داد.

نیروهای مقاومت، یگانی از نظامیان رژیم صهیونیستی را که به‌سوی بنت جبیل پیشروی می‌کردند، با موشک و گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار دادند و سپس با نیروها درگیر شدند.

مقاومت مسیرهای پیشروی و تخلیه نیروهای دشمن به سمت بنت جبیل را هدف قرار دادند مقاومت مسیرهای پیشروی و عقب‌نشینی اسرائیل به‌سوی بنت جبیل را با توپخانه و موشک هدف گرفتند

درگیری‌ها با سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین همزمان با هدف قرار گرفتن با موشک و گلوله‌های توپخانه‌ای ادامه دارد.

مقاومت اسلامی اعلام کرد که رزمندگان یک تانک مرکاوا را با موشک مستقیم هدف قرار دادند و به‌طور قطعی آن را منهدم کردند؛ درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

مقاومت تجمعات ارتش اسرائیل را در تپه‌های عیناتا و مارون‌الراس هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی هم‌زمان با درگیری‌ها در شرق شهر بنت جبیل، محل تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در شهرک مارون‌الرأس را هدف قرار داد.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد: مقاومت اسلامی «ارتش اسرائیل» را به کمینی از پیش طراحی‌شده کشاند و در زمان‌بندی مورد نظر خود غافلگیر کرد.

همچنین خبرنگار المیادین در جنوب از کمین نیروهای مقاومت در شرق بنت جبیل خبر داد اعلام کرد که شماری از نظامیان اسرائیلی کشته و زخمی شدند.

مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن یک خودروی نظامی در نُمیرا در منطقه پروژه الطیبه با پهپاد انتحاری و اصابت مستقیم خبر داد.

همچنین مقاومت اسلامی تجمع خودروها و نظامیان اسرائیلی را در رشاف و بیت‌لیف با حملات موشکی هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی اطراف مجتمع موسی عباس، مثلث التحریر در بنت جبیل و تپه‌های فریز و غدماتا در عیناتا را با موجی از راکت‌ها و گلوله‌های توپخانه هدف قرار داد.

واکنش سازمان جهانی بهداشت به حمله به زیرساختهای درمانی ایران

پس از تأیید تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به تأسیسات «توفیق دارو» که برای تولید داروهای درمان سرطان استفاده می‌شد از سوی سازمان جهانی بهداشت، اکنون این نهاد بین المللی حملات هوایی به کارخانه‌های داروسازی و مراکز درمانی ایران را تأیید کرد.

تدروس آدهانوم مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در این خصوص اعلام کرد: بمب‌ ها همچنین به مؤسسه پاستور ایران، یک بیمارستان روانپزشکی و بیمارستانی دیگر در حومه تهران آسیب زده است.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت سپس اضافه کرد که این نهاد بیش از ۲۰ حمله به سیستم بهداشت و درمان ایران را تایید کرده که دست‌ کم ۹ کشته به دنبال داشته است.

حمایت دوحه از تلاش های میانجی گرانه

ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره تحولات منطقه موضع گیری و از تلاش‌های میانجی گرایانه پاکستان حمایت کرد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از وجود تحرکات گسترده بین‌المللی برای مدیریت بحران خبر داد و افزود این تلاش‌ها به‌ویژه در پی ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی دولت آمریکا شدت گرفته است.

وی با بیان اینکه در سطح منطقه‌ای اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ برنده‌ای در جنگ نخواهد بود، تأکید کرد که ادامه درگیری‌ها پیامدهای منفی برای همه طرف‌ها به همراه خواهد داشت.

این مقام قطری تصریح کرد که کشورش در حال حاضر تمرکز خود را بر حفظ حاکمیت ملی قرار داده، اما در عین حال از تلاش‌های پاکستان در مسیر میانجی‌گری حمایت می‌کند.

او همچنین با اشاره به رایزنی با وزیر خارجه ایران، اعلام کرد که حمله به تأسیسات انرژی از هر طرفی غیرقابل قبول است و چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت منطقه و جهان داشته باشد.

در بخش دیگری از این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد که هرگونه توافق درباره تنگه هرمز پس از پایان جنگ باید با مشارکت کشورهای منطقه و همراه با تضمین‌های بین‌المللی صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در جریان بحران جاری، بسیاری از خطوط قرمز نادیده گرفته شده‌اند، از تمامی طرف‌ها خواست برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها، به سمت کاهش درگیری حرکت کنند.

در پایان، این مقام قطری بر ضرورت وجود یک چارچوب و پوشش بین‌المللی شفاف برای موفقیت هرگونه توافق آینده تأکید کرد و هشدار داد که هدف قرار دادن تأسیسات انرژی، پیامدهای منفی جدی برای امنیت و ثبات جهانی خواهد داشت.

موضع گیری جدید رم

«گیدو کروستو» وزیر دفاع ایتالیا امروز سه شنبه در سخنانی در ارتباط با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد: این جنگ همچنین مدیریت (ادعایی) آمریکا در جهان را در معرض خطر قرار داده است.

وزیر دفاع ایتالیا گفت: ترامپ باید مشاوران شجاع‌ تری داشته باشد. یکی از مشکلات این دوره از ریاست جمهوری (آمریکا) این است که هیچ‌کس جرات مخالفت با رئیس آن را ندارد.

این مقام ایتالیا که قرار است تا ساعاتی دیگر در پارلمان این کشور پیرامون تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سخنرانی کند، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» ادامه داد: رم به آمریکا اجازه استفاده از پایگاه‌ هایش را در شرایط دیگری غیر از مواردی که هفته گذشته پیش آمد، نداده است.

این در حالیست که ایتالیا هفته گذشته با اتخاذ موضعی علیه تجاوز به تهران، اجازه فرود هواپیماهای نظامی آمریکا را در مسیر غرب آسیا و پایگاه هوایی سیگونلا در سیسیل به این کشور نداده بود.

ترامپ دچار زوال عقل شده است

دکتر جان گارتنر روانشناس و استاد سابق دانشگاه جانز هاپکینز با اشاره به اینکه ترامپ از سال ۲۰۱۹ علائم زوال عقل فرونتوتمپورال را نشان می‌دهد، نسبت به سرعت نگران‌ کننده وخامت اوضاع روانی و رفتاری ترامپ هشدار داد.

گارتنر با اشاره به الفاظ رکیک ترامپ در وب‌سایت «تروث سوشیال» در تهدید ایرانی ها هشدار داد که وخامت وضعیت ترامپ اکنون با چنان سرعتی در حال افزایش است که او «مانند کسی که چهار هفته پیش بود، نیست.»

این روانشناس تأکید کرد که نگران‌ کننده‌ ترین موضوع در جهان این است که افراد مبتلا به زوال عقل فرونتوتمپورال هرگونه توانایی قضاوت و هرگونه توانایی مهار رفتار خود را از دست می‌دهند و بی‌انضباط و پرخاشگر می‌شوند.

روزنامه دیلی بیست نوشت که گارتنر دومین پزشک متخصصی است که پس از انتشار این پست، به احتمال ابتلای ترامپ به زوال عقل اشاره می‌کند.

پیش از این نیز دکتر فین گوپتا، تحلیلگر روانشناسی در شبکه «MSNBC»، نوشت که ترامپ دمدمی مزاج است، نمی‌تواند جملات را کامل کند و اغلب گیج است.

این تحلیلگر افزود که تفکر ترامپ غیرمنطقی است، او در یافتن کلمات مشکل دارد و وضعیت او به تدریج و با گذشت زمان بدتر می‌شود. وی تأکید کرد که رئیس‌جمهور تمام علائم زوال عقل را نشان می‌دهد.

جیم مک‌گاورن عضو کنگره آمریکا نیز در این رابطه تأکید کرد که ترامپ از نظر روانی مختل، بیمار و برای ریاست جمهوری کشور نامناسب است».

اذعان اشغالگران به ویرانی گسترده

یک روزنامه عبری زبان به برجای ماندن خسارت های گسترده به منطقه اشغالی بتاح تکفا از ابتدای جنگ با ایران اذعان کرد.

روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد، منطقه اشغالی بتاح تکفا زیر آتش مستقیم قرار دارد.

در این گزارش آمده است، از ابتدای جنگ با ایران تاکنون این منطقه اشغالی بیشترین خسارت های ناشی از حملات موشکی را متحمل شده است. بر اثر اصابت پی در پی موشک ها ویرانی های گسترده ای در این منطقه برجای مانده است.

واکنش پکن به آتش بس پیشنهادی آمریکا

مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز (سه‌شنبه) در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد آتش‌بس ایالات متحده که با میانجیگری پاکستان ارائه شد، گفت: پکن امیدوار است طرف‌های مربوطه از فرصت برای صلح استفاده و از طریق گفت‌وگو اختلافات را حل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: چین از تمام تلاش‌هایی که منجر به صلح می‌شود استقبال و از تلاش‌های میانجیگرانه فعال پاکستان حمایت می‌کند.

وی افزود: دستیابی به آتش‌بس در اسرع وقت و از سرگیری گفتگو تمایل مشترک جامعه بین‌المللی است. چین مایل است نقشی سازنده در این اقدام ایفا کند.

کدام کشتی ها با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور کردند؟

داده های ناوبری بین المللی نشان می دهد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۹ کشتی با مجوز ایران و از منطقه ای که ایران تعیین کرده است، موفق به عبور از تنگه هرمز شدند.

داده‌های ناوبری پلتفرم «مارین ترافیک» نشان می‌دهد که ۲۹ کشتی در فاصله روزهای ۴ تا ۶ آوریل ۲۰۲۶ در هر دو جهت از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری، گازکش‌ها و کشتی‌های حمل کالاهای مختلف بوده است.

بر اساس تحلیل دوره‌ای که الجزیره از حرکت کشتی‌ها در تنگه انجام می‌دهد، این تعداد از روز دوم مارس گذشته بی‌سابقه و پس از اعمال محدودیت‌های ایران بر حرکت کشتی‌ها در تنگه در چارچوب جنگ جاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی بی سابقه بوده است.

بر اساس تحلیل موجود، ۱۴ نفتکش، ۱۰ کشتی حمل کالاهای فله، یک کشتی حمل گاز مایع، دو کشتی باری و دو کشتی کانتینری موفق به عبور از تنگه شدند.

داده‌ها نشان می‌دهد که کشتی‌های چینی با ۷ کشتی، پیشتاز عبور از تنگه هرمز بوده‌اند. پس از آن کشتی‌هایی که توسط شرکت‌های ایرانی و یونانی اداره می‌شوند، هر کدام با ۵ کشتی، در رتبه بعدی قرار دارند و مالکیت ۵ کشتی نیز اعلام نشده است.

بررسی سوابق حرکت کشتی‌هایی که توسط شرکت‌های چینی اداره می‌شوند، نشان داد که آنها از بنادر امارات، عربستان سعودی و عمان حرکت کرده‌اند.

تمام کشتی‌های عبوری؛ از مسیری در امتداد جنوب جزیره قشم در داخل آب‌های سرزمینی ایران از تنگه عبور کرده اند که این مسیر طبق نظر ایران انتخاب شده است.

ایران در تازه ترین پیشنهاد خود برای آتش بس اعلام کرد که در پی توقف جنگ، تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد، اما باید خسارات ناشی از حملات آمریکایی- صهیونیستی علیه خود را از طریق بخشی از درآمدهای رژیم جدید عبور از تنگه هرمز جبران کند. ایران اعلام کرده است که کشتی های مربوط به کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران حتی در صورت توقف جنگ، حق عبور کشتی های خود از تنگه هرمز را ندارند.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در این رابطه به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که ایرانی‌ها از دادن هرگونه امتیاز خودداری کرده‌اند و همچنین پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در ازای آتش‌بس موقت را رد کرده‌اند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدیدات خود را علیه ایران برای بازگشایی تنگه حیاتی هرمز که یک پنجم محموله‌های جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند،با تهدید به حمله زیرساخت‌های انرژی ایران افزایش داده‌اند. در مقابل تهران نیز هشدار داده است که در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌هایش، تأسیسات انرژی در رژیم اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به صورت گسترده هدف قرار خواهد داد.

سی بی اس: زخمی شدن ۱۵ نظامی آمریکایی در حمله ایران به کویت

در حالی که آمریکا تلاش گسترده ای برای سانسور تلفات و خسارات خود در جنگ با ایران دارد، دو مقام آمریکایی اذعان کردند که ۱۵ نظامی این کشور در حمله پهپادی ایران به پایگاه علی السالم در کویت زخمی شدند.

به گزارش شبکه سی بی اس نیوز، همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای پنهان کردن تصاویر ماهواره‌ای به منظور مخفی کردن میزان خسارات آمریکا در منطقه، مقامات آمریکایی اذعان کردند که ۱۵ نظامی این کشور در پی حمله هوایی شبانه یک پهپاد ایرانی به پایگاه هوایی علی السالم در کویت زخمی شدند. این حمله در چارچوب پاسخ‌های مستمر ایران به تجاوزات آمریکا و رزیم صهیونیستی صورت گرفت.

این حملات در چارچوب عملیات وعده صادق ۴ توسط ایران انجام شده و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و تأسیسات رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد. گزارش‌های رسانه‌ای اذعان کردند که این حملات خسارات جدی به تأسیسات نظامی آمریکا وارد کرده است و نیروهای آمریکایی را مجبور به مدیریت عملیات خود از راه دور به دلیل افزایش تهدیدات کرده است.

این اخبار در حالی منتشر می شود که شرکت آمریکایی «پلانت لبز» که تصاویر ماهواره‌ای ارائه می‌دهد، در راستای تلاش‌ برای پنهان کردن میزان خسارات آمریکا اعلام کرد که انتشار تصاویر با وضوح بالا از منطقه جنگی را متوقف کرده است. این اقدام بنا به درخواست مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است. ناظران معتقدند که این اقدام برای پنهان کردن شواهدی است که دقت حملات ایران و خسارات وارده به منافع آمریکا را مستند می‌کند.

از سوی دیگر، نظامیان آمریکایی در پایگاه های این کشور، از افزایش نگرانی، ناامیدی و از دست دادن اعتماد آنها به استراتژی ترامپ در قبال ایران خبر می دهند. نیروهای فعال و ذخیره ارتش آمریکا مخالفت خود را با «ابزار سیاسی» بودن خود ابراز داشته و گفتند: ما نمی‌خواهیم برای اسرائیل بمیریم.

آتش سوزی در اراضی اشغالی در پی اصابت موشک‌های حزب الله

حمله موشکی حزب الله لبنان به شمال اراضی اشغالی ویرانی های قابل توجهی در این منطقه برجای گذاشته است.

رسانه های خبری به اصابت موشک ها به نهاریا واقع در شمال اراضی اشغالی اشاره کردند.

رسانه های مذکور تاکید کردند که این ویرانی ها بر اثر حمله موشکی حزب الله لبنان برجای مانده است.

درد سر پهپاد جدید ۵۰۰ دلاری حزب الله برای تل آویو

حزب الله لبنان به تازگی از پهپادی بسیار ارزان قیمت استفاده می کند که مشکل جدی برای نظامیان صهیونیست ایجاد کرده است.

برآوردها و گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی حاکی از افزایش توانمندی های نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان است که از منظر ابزارهای رزمی و همچنین ساختار سازمانی و روش‌های جنگی قابل مشاهده است.

وب‌سایت گلوبز در این رابطه گزارش داد که حزب‌الله لبنان از پهپادهای ارزان‌قیمت از نوع «FPV» استفاده می‌کند که هزینه تولید هر کدام از آنها حدود ۵۰۰ دلار است. این پهپادها تقریباً هر روز به سمت تانک‌ها، خودروهای زرهی و تجهیزات مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان پرتاب می‌شوند.

این وب‌سایت می‌افزاید که پهپادهای مذکور، علاوه بر خسارات مادی که ایجاد می‌کنند، تأثیر روانی قابل توجهی نیز در میان نظامیان صهیونیست بر جای می‌گذارند؛ چرا که به دلیل کثرت اجسام پرنده‌ای که بر فراز آنها پرواز می‌کنند، ترس دائمی در میان نظامیان صهیونیست ریشه دوانده است.

هشدار فرانسه نسبت به تبعات تهدید ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران

ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه فرانس اینفو تاکید کرد، انجام حملات علیه زیر ساخت های غیرنظامی بدون شک به آغاز مرحله جدیدی از تشدید تنش ها و انتقام جویی ها می انجامد.

وی در ادامه افزود: این مسئله منطقه و اقتصاد جهان را وارد چرخه بسیار خطرناک و نگران کننده ای خواهد کرد. این حملات بر اساس قوانین بین المللی و قوانین جنگ ممنوع است و پاریس با چنین حملاتی مخالف است.

بارو بیان کرد: مهم تر از آن، منافع ما به شدت آسیب خواهد دید.

وی تصریح کرد: ما عملا شاهد افزایش قیمت سوخت هستیم و اگر تأسیسات انرژی ایران هدف قرار بگیرد می توان انتظار انجام واکنش های تلافی جویانه از سمت تهران را که به تشدید تنش ها خواهد انجامید داشت.

شکاف در پدافند هوایی رژیم صهیونیستی

روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد، ایران شکاف هایی در پدافند هوایی رژیم صهیونیستی پیدا کرده و همه چیز ممکن است پیچیده تر شود.

در این گزارش آمده است، این شکافی که ایران موفق به پیدا کردن آن شده باعث می شود فشار سنگین و پی در پی به ذخایر گران قیمت موشک های پدافند وارد آید.

جزئیات موج جدید حملات موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی

موج جدید حملات موشکی ایران همزمان با حزب‌الله لبنان، چندین شهر را در سرزمین های اشغالی هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، در تازه‌ترین موج حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی، مناطق مختلفی به ویژه در تل‌آویو و ایلات هدف حمله قرار گرفتند.

منابع صهیونیستی گزارش کردند که یک موشک ایرانی در منطقه رمات هاشرون در تل آویو منفجر شده است.

همچنین ترکش موشک‌های بارشی ایران نیز در شهر تل‌آویو پایتخت سرزمین‌های اشغالی و اطراف آن اصابت کرده است.

رادیو رژیم صهیونیستی نیز از شلیک موشک‌های بارشی ایران به سمت بندر ایلات و شهر تل آویو خبر داد. رسانه های صهیونیستی همچنین از اصابت موشک‌های ایرانی به ۵ شهر در مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از عملیات موشکی همزمان علیه سرزمین‌های اشغالی خبر داده و اعلام کرد که آژیرهای خطر در منطقه شلومی در الجلیل برای سومین بار طی دقایق اخیر در پی حملات موشکی از سوی لبنان به صدا درآمده است.

در شهرک های صهیونیست نشین المطله و مرگلیوت نیز صدای آژیرهای خطر بعد از حملات موشکی حزب‌الله لبنان بلند شد.

ژنرال صهیونیست به علت اذعان به قدرت حزب الله توبیخ شد

ایال زامیر، فرمانده جبهه شمالی ارتش اسرائیل را به دلیل اعترافش در دیدار با ساکنان شمال سرزمین های اشغالی مبنی بر غافلگیر شدن ارتش از قدرت حزب الله توبیخ کرد.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی سرلشکر رافی میلو فرمانده جبهه شمالی ارتش را به دلیل اعترافش در نزد ساکنان شمال سرزمین های اشغالی مبنی بر غافلگیر شدن ارتش اسرائیل از قدرت حزب الله مورد توبیخ قرار داد.

وی در یک جلسه خصوصی در میان شهرک نشینان صهیونیست اذعان کرده بود که ارتش رژیم صهیونیستی از قدرت حزب الله در جنوب لبنان در این جنگ غافلگیر شده است.

رسانه های عبری زبان گزارش دادند که این موضوع در جریان نشست کابینه جنگ رژیم صهیونیستی مطرح شده و انتقادات شدیدی علیه فرمانده منطقه شمالی در این رژیم مطرح شده است.

همچنین روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت در این خصوص گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی شریک اصلی کابینه در ایجاد تصویری گمراه کننده در خصوص قدرت حزب الله و خلع سلاح آن به شمار می رود.

در این گزارش با تمسخر اظهارات یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نوشته شده است، هیچ چیز مانند لاف‌های کودکانه وی که اکنون به دلیل شدت مسخره بودنشان مانند یک کتاب کمیک به نظر می‌رسد شکاف بین جدیت و پوچی را نشان نمی‌دهد.

طرح صهیونیستی برای ایجاد فتنه داخلی در لبنان

نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان، نسبت به تلاش‌های جاری برای ایجاد فتنه داخلی در راستای منافع دشمن صهیونیستی هشدار داد.

شیخ علی خطیب، نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان در بیانیه ای نسبت به تلاش‌های برخی گروه های داخلی برای برافروختن فتنه داخلی که در راستای منافع دشمن صهیونیستی است، هشدار داد.

خطیب افزود که رژیم صهیونیستی که روز به روز شکست خود را در از بین بردن مقاومت در لبنان تأیید می‌کند، سخت در تلاش است تا این هدف را با برافروختن فتنه داخلی بین لبنانی‌ها جایگزین کند. وی حمله به برخی مکان‌ها در مناطق آوارگان را یکی از این تلاش‌ها دانست که تازه ترین آن دیروز در منطقه عین سعاده در جبل لبنان انجام شد.

وی تصریح کرد: ما به برادران مسیحی خود و شرکای خود در وطن نسبت به این تلاش‌های خبیثانه صهیونیستی که تنها به نفع دشمن است، هشدار می‌دهیم و می گوییم که هزینه‌هایی را که لبنانی‌ها در نتیجه تجاوز اسرائیل می‌پردازند، با هزینه‌هایی بیشتر بین خود لبنانی‌ها جایگزین نکنند.

خطیب با درخواست از عموم مردم برای استفاده از عقل و بصیرت و حکمت جهت شکست اهداف خبیثانه دشمنان، به سران رسمی کشور نیز هشدار داد و از نیروهای نظامی و امنیتی خواست تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فتنه داخلی اتخاذ کنند.

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی لبنان از خانواده‌ها و مردم لبنان نیز خواست که با حکمت رفتار کنند و به تحریکات کشیده نشوند.

تاکر کارلسون: نمی توان از شرارت ترامپ حمایت کرد

روزنامه نگار مشهور آمریکایی با اشاره به تهدیدات ترامپ علیه ایران، وی را به هتک حرمت اسلام و مسیحیت متهم کرد و گفت که نمی توان از شرارت های ترامپ و جنایت های جنگی او حمایت کرد.

تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، پس از تهدیدات دونالد ترامپ مبنی بر بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی ایران در صبح عید پاک، وی را به «هتک حرمت مسیحیت و اسلام» متهم کرد.

کارلسون در یک کلیپ ویدیویی با انتقاد از ترامپ به دلیل تمسخر اسلام در روز عید پاک به عنوان مقدس‌ترین روز در تقویم مسیحی گفت که هیچ رئیس‌جمهوری نباید اسلام را مسخره کند. وی افزود که تمسخر ایمان دیگران، تمسخر ایده ایمان است.

کارلسون تأکید کرد که تهدیدات ترامپ نقض آشکار قانون اخلاقی و قانون خدا دانست و گفت که تهدید او برای استفاده از ارتش آمریکا برای نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی در کشوری دیگر به معنی جنایت جنگی و جنایت غیر اخلاقی علیه مردم آن کشور است.

وی کشتار غیر نظامیان را غیراخلاقی دانست و تاکید کرد: ما نمی‌توانیم از این شرارت حمایت کنیم. این اقدام هتک حرمت حقیقت است.

جزئیات کمین حزب الله؛ صهیونیست‌ها تجهیزات خود را رها کردند

رسانه های عبری زبان گزارش دادند که در جریان کمین منحصربه فرد رزمندگان حزب الله نزدیک رود لیتانی و مقابل قلعه الشقیف تعدادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست مجبور شدند زیر آتش رزمندگان حزب الله منطقه را ترک کرده و تجهیزات نظامی خود را رها کنند.

شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، این کمین طی روزهای نخست درگیری در زمان پیشروی چتربازهای یگان ۸۹۰ برای اشغال بخش هایی از خاک لبنان و پس از آماده سازی های ۳۶ ساعته انجام شد.

در همین زمان نیروهای حزب الله نظامیان صهیونیست را زیر آتش سنگین حملات موشکی و خمپاره ای خود قرار دادند که نشان می دهد رزمندگان لبنانی تا چه حد میدان را رصد می کنند.

نقض توافق امنیتی بغداد-واشنگتن در سایه تجاوزات آمریکا

عدی عبدالهادی عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تاکید کرد: آمریکا ۹ بند مهم توافق امنیتی امضا شده با بغداد را نقض کرده است.

وی افزود: این توافق با تجاوزات پی در پی آمریکا علیه مقرهای نیروهای حشد شعبی و دیگر ساختارهای امنیتی عراق با هماهنگی رژیم صهیونیستی نقض شده است.

عبدالهادی تصریح کرد: این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت ملی عراق به شمار می رود و نشان می دهد توافقنامه مذکور تنها روی کاغذ اعتبار دارد. آمریکا به دنبال هدف قرار دادن ثبات امنیتی عراق است. روابط عراق با آمریکا باید تغییر کند و بازنگری در این توافقنامه ضروری است.

تنش در نشست کابینه جنگ تل‌آویو در پی انتشار یک فایل محرمانه

رسانه های عبری زبان گزارش دادند، در جریان نشست کابینه جنگ رژیم صهیونیستی انتقادات شدیدی علیه فرمانده منطقه شمالی در این رژیم مطرح شد.

این انتقادات به دنبال افشای سخنان محرمانه وی درباره قدرت نظامی حزب الله مطرح شد. این مقام نظامی رژیم صهیونیستی گفته بود که ارزیابی های تل آویو در قبال قدرت حزب الله نادرست بوده و این رژیم با دیدن توانایی های حزب الله غافلگیر شده است.

هدف قرار گرفتن ۵۰ نقطه در اراضی اشغالی تنها طی ۲۴ ساعت

رسانه های عبری زبان اذعان کردند که در جریان حملات موشکی علیه رژیم صهیونیستی تنها طی ۲۴ ساعت، ۵۰ نقطه در سراسر اراضی اشغالی مورد اصابت قرار گرفته است.

بامداد امروز نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی از رصد شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت منطقه «النقب» در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.

به دنبال ورود موشک‌های ایرانی به حریم هوایی این منطقه، آژیرهای هشدار در سراسر جنوب فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

طبق گزارش‌های واصله، آژیرهای ممتد در شهرهای «دیمونا»، «بئرالسبع» و «عراد» در جنوب اراضی اشغالی به گوش رسید.

در این گزارش آمده است، از ابتدای آغاز جنگ علیه ایران تاکنون صدها آمریکایی در منطقه کشته و زخمی شده اند. این آمار به ۷۵۰ تن نیز می رسد.

۶۱ عملیات حزب الله علیه مواضع ارتش صهیونیستی طی ۲۴ ساعت

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ عملیات مختلف را علیه مواضع، پایگاه‌ها و شهرک‌های صهیونیست‌نشین به اجرا درآورده است.

حزب‌الله در بیانیه‌های خود اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای انتحاری، تجمعات ارتش رژیم صهیونیستی در «شلومی»، «المالکیه»، «حانیتا» و «حولاتا» را هدف قرار داده و برای سومین بار تجمع نظامیان در شهرک «کریات شمونه» را با پهپادهای انتحاری درهم کوبیده است.