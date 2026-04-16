به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری بیان کرد: بامداد ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ وزش باد شدید با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن دید افقی را به ۲ هزار متر رساند. در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۵۴ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا حدود ۲۵۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: عصر امروز ، دو ایستگاه هواشناسی جالق و قصرقند با ثبت دمای ۳۷.۷ درجه سلسیوس عنوان گرم‌ترین نقاط کشور را به خود اختصاص دادند؛ پس از آن، راسک با ۳۶.۷ و دلگان با ۳۶.۶ درجه سلسیوس در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. بیشینه دمای زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به ۲۷.۳ درجه رسید.

حیدری همچنین از تداوم شرایط ناپایدار در شمال استان خبر داد و بیان کرد: تا صبح شنبه، وزش باد شدید، گردوخاک و در برخی نقاط طوفان گردوخاک در این مناطق ادامه دارد و احتمال نفوذ غبار به بخش‌های مرکزی استان وجود دارد. به‌گفته وی، در سایر نواحی استان طی این مدت جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد متوسط و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین روزهای شنبه و یکشنبه آینده، غالب نقاط استان شاهد جوی نسبتاً پایدار با وزش باد متوسط خواهند بود؛ وی تأکید کرد که طی دو روز آینده کاهش نسبی دما در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی با اشاره به آثار زیان‌بار طوفان و گردوخاک هشدار داد: شهروندان، به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری خودداری کنند. رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، مراقبت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از کار در ارتفاع نیز ضروری است.