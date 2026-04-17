آیت الله شعبانی: ابهت پوشالی آمریکا شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثق ظهر جمعه در نخستین خطبه نماز عبادی سیاسی جمعه همدان ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی، روز دختر را پیشاپیش به دختران تبریک گفت و اظهار کرد: در اسلام دختران جایگاهی بالایی دارند و پیامبر اسلام و اهل بیت برای بانوان ارزش قائل هستند.

وی با بیان اینکه دشمن در فضای رسانه از دختران و زنان استفاده ابزاری می‌کند، ادامه داد: شعار «زن، زندگی، آزادی» را فراموش نکردیم، کسانی که به معنی واقعی کلمه ارزشی برای دختران قائل نیستند، خود را طرفدار دختران مطرح می کنند اما در روز اول حمله به ایران یک مدرسه دخترانه را هدف قراردادند.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه اسلام جایگاه واقعی و معنوی دختران را رفیع قرار داده است، افزود: پیامبر اسلام فرمودند دختران مهربان، مددکار، آماده به کار، انیس پدر و مادر و با برکت هستند.

وی با اشاره به اینکه پیامبر اسلام فرمودند خدا نسبت به دختران مهربان‌تر از پسران است، افزود: وجود دختران برکت است و دختر حسنه به حساب می‌آید.

آیت الله شعبانی موثق با بیان اینکه پدر و مادر باید مسائل دینی را به فرزندان خود آموزش بدهند، بیان کرد: خانواده ها روز دختر برای دختران خود هزینه کنند.

وی در خطبه‌های دوم خطاب به بانوان با بیان اینکه امیدواریم مسلک شما فاطمی باشد، افزود: اگر دختران زندگی با سعادت، رحمت، عنایت و عطوفت را می‌خواهند، راه آن حرکت در مسیر حضرت زهرا(س) است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه امروز دشمن به دنبال تسخیر ذهن و حجاب شما بانوان است، افزود: صدها شبکه ماهواره‌ای برای دختران و حجاب هجمه می‌کنند و می‌خواهند حجاب را از شما بگیرند اما دختر و زن ایران نشان داده پیرو حضرت زهرا(س) است.

وی با اشاره به حضور بانوان در تجمعات شبانه با بیان اینکه زنان و دختران پای کار انقلاب هستند، افزود: امام خمینی(ره) در انقلاب ۵۷ فرمودند زنان پا به پای مردان حضور داشتند و حتی پیشتاز بودند، امروز در این انقلاب دوم هم بانوان اینگونه هستند.

آیت الله شعبانی موثق با اشاره به اینکه دشمن در سناریوهای مختلف شکست خورده است، افزود: دشمن در حمله زمینی، حمله هوایی، تصرف جزایر و هلی برن در اصفهان شکست خورده و امروز هم صحبت از محاصره دریایی دارند که کاری کودکانه است.

وی با اشاره به اینکه کشور ما بزرگ و دارای جغرافیای بزرگ است و وابسته به آبره تنگه هرمز نیست، بیان کرد: در سرگردانی‌ها دشمن به مسئله آتش بس و مذاکره آورد چون در سناریوهای نظامی شکست خورد.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه دشمن در اولین هدف به دنبال راه خروج آبرومندانه از این افتضاح است تا بدون ابراز شکست خود را کنار بکشد، ادامه داد: هدف دوم دشمن که غالبا در ذهن ما ایرانی‌ها نیز وجود دارد این است که می‌خواهد جمع آوری اطلاعات داشته باشد و بازسازی نیروی نظامی انجام دهد و در این خصوص شواهدی هم دیده می شود.

وی با بیان اینکه در مسئله آتش بس میانجی پاکستان است، اضافه کرد: ۸۳ درصد مردم پاکستان طرفدار ایران هستند و بعد از شهادت رهبر ۳۵ نفر در اعتراض به شهادت رهبر انقلاب به شهادت رسیدند.

آیت الله شعبانی موثق با بیان اینکه جنگ ما با رژیم صهیونی تمام شدنی نیست، بیان کرد: با این دشمن نمی‌توان کنار آمد و به تعهد او اعتماد کرد اما میدان جنگ نیاز به تاکتیک های مختلف دارد و کنار گذاشتن جنگ به معنی اعتماد به دشمن نیست.

وی با اشاره به اینکه در این دو هفته آتش بس فرصت باز سازی برای ایران هم وجود دارد، افزود: این جنگ نامتوازن است و پیش فرض همه مردم و مسئولان این است که مذاکره فریب است و نمی خواهند با مذاکره مسئله را حل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه دشمن به دنبال اطلاعات جدید است، ادامه داد: با هوشیاری همه تحرکات دشمن رصد می‌شود و سیاست راهبردی جمهوری اسلامی در مذاکره تهاجمی و مقتدرانه و تصمیم نظام بر مقاومت است.

وی با اشاره به اینکه باید روی تنگه هرمز پا فشاری شود و هسته‌ای ما قابل مذاکره نیست، افزود: نگاه مسئولان نگاه مقتدرانه است و امروز مذاکره مانند مذاکره ۳ ماه پیش نیست و انتظار و مطالبه مردم این است که مذاکره کنندگان در موضوع تنگه هرمز، انرژی هسته‌ای، جبهه مقاومت و ... عقب نشینی نکنند.

آیت الله شعبانی موثق با بیان اینکه چند فرصت نصیب جمهوری اسلامی شده است، افزود: دنیا قدرت ایران را فهمید و دنیا دید که ایران تنگه هرمز را می بندد در صورت لزوم دیگر سریال‌های اقتصادی مانند تنگه باب المندب را هم می‌تواند با کمک نیروهای مسلح خود ببندد.

وی با اشاره به اینکه فرصت دوم کشور این جنگ خدمت به هم انسانیت و بشریت و رئیس جمهور کشورهای اروپایی و متحدان آمریکایی است، بیان کرد: وقتی شما مردم ابهت آمریکا را شکستید، دوستان و متحدان آمریکا که تا قبل این فقط تحقیر می‌شدند، در مقابل آمریکا ایستادند.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه ابهت پوشالی آمریکا شکسته شد، ادامه داد: ما آسیب مالی زیادی دادیم اما دشمن آبرو و ابهت پوشالی خود را از دست داد.

وی در ادامه به موضوع اقتصاد اشاره کرد و با بیان اینکه دشمن در فضای آتش بس دنبال جنگ اقتصادی است، افزود: گرانی‌های غیر منطقی به دنبال کشاندن ما به میدان مذاکره است و مسئولان باید مراقب معیشت و مسائل اقتصادی مردم باشند.

آیت الله شعبانی موثق با اشاره به اینکه مردم در شهرستان‌های استان هم حضور برجسته دارند، افزود: مراقب استراحت مردم باشیم و بعد از ساعت ۱۲ شب مزاحمت ایجاد نکنیم.

وی در پایان روز ارتش تبریک گفت و یاد و خاطره شهید چمران را گرامیداشت و افزود: یاد همه شهدای گرامی و عزیز را گرامی می‌داریم.