حدود ۸۵ درصد از سبد غذایی کشور، تولید داخل است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه‌های نظارتی و میدانی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت تولید محصولات اساسی کشور، مجید آنجفی، معاون وزیر جهاد در امور زراعت با حضور در مزارع گندم و دانه‌های روغنی از روند کار بازدید کرد.

وی در این بازدید هم به جنبه ارزیابی وضعیت تولید و هم به تشریح سیاست‌های کلان بخش زراعت در تأمین امنیت غذایی کشور پرداخت و همچنین از نزدیک روند کشت، وضعیت رشد محصولات، عملیات زراعی و شرایط عمومی مزارع را بررسی کرد و هم‌زمان با کشاورزان منطقه به گفتگو نشست.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این بازدید با اشاره به جایگاه بخش زراعت در ساختار تأمین غذای کشور اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد از کل غذای کشور از تولید داخلی تأمین می‌شود و از این میزان، ۷۵ درصد سهم بخش زراعت است.

به گفته وی، محصولات زراعی نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ای در امنیت غذایی کشور دارد.

وی با تأکید بر نقش کشاورزان در این چرخه افزود: زراعت ستون اصلی امنیت غذایی کشور است و کشاورزان به‌صورت مستقیم در تحقق این هدف ملی نقش‌آفرینی می‌کنند.

آنجفی وضعیت مزارع گندم ورامین را مطلوب توصیف کرد و گفت: در فصل کشت جاری و با وجود شرایط اقلیمی دشوار، از جمله خشکسالی بی‌سابقه و ناترازی انرژی، وضعیت تولید در این منطقه مناسب ارزیابی می‌شود و نشانه‌های مثبتی در عملکرد مزارع مشاهده شده است.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در تأمین نهاده‌های کشاورزی افزود: در اسفند و فروردین امسال که نیاز به انواع کود به‌ویژه کود اوره، بیش از سال‌های گذشته بود، حجم گسترده و بی‌سابقه‌ای از نهاده‌ها شامل بذر مرغوب و کود در اختیار کشاورزان قرار گرفت و آثار این اقدام اکنون در وضعیت مطلوب مزارع قابل مشاهده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به شرایط حساس اقلیمی و زیستی گفت: با وجود نگرانی‌ها درباره طغیان آفات و بیماری‌ها، با تدارک به‌موقع و تلاش شبانه‌روزی کارشناسان، این چالش‌ها مدیریت شده است.

آنجفی در بخش دیگری از سخنان خود، همراهی بخش تحقیقات با بخش اجرا را یک اتفاق مهم و مؤثر در کشاورزی کشور دانست و گفت: امروز محققان، پژوهشگران و کارشناسان اجرایی به‌صورت هم‌زمان در کنار کشاورزان فعالیت می‌کنند تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش زراعت یعنی خلأ عملکرد برطرف شود.

به گفته وی خلأ عملکرد به فاصله میان میانگین تولید فعلی کشور و ظرفیت واقعی و قابل دستیابی محصولات گفته می‌شود و تأکید کرد که بدون افزایش سطح زیرکشت، صرفاً با افزایش بهره‌وری، استفاده از دانش روز و فناوری‌های نوین می‌توان تولید محصولات اساسی را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

در پایان این بازدید میدانی، آنجفی با ابراز امیدواری نسبت به شرایط سال زراعی جاری گفت: با وجود همه موانع و چالش‌ها، سال زراعی پیش‌رو سالی پربرکت خواهد بود و مشاهدات میدانی در مزارع جنوب استان تهران و شهرستان ورامین نشان می‌دهد که روند تولید و پایش به‌خوبی انجام شده و کیفیت محصولات در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.