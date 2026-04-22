به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دان یورگنسن، کمیسر اتحادیه اروپا در امور انرژی و مسکن گفت: منابع انرژی در اروپا در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد و این وضعیت به احتمال زیاد وخیم‌تر خواهد شد.

وی افزود: حتی اگر در آینده نزدیک در خاورمیانه صلح برقرار شود، اروپا با هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها دشواری در زمینه قیمت انرژی مواجه خواهد بود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب اخلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. بیشتر کشورهای جهان در نتیجه این اخلال در کشتیرانی، با کمبود سوخت و انرژی و حتی برخی مصولات دیگر مثل کود شیمیایی مواجه شده اند.

بسیاری از کشورها و اتحادیه های منطقه ای، دورکاری کارکنان بخش های خصوصی و دولتی را برای صرفه جویی در مصرف سوخت، الزامی کرده اند.