۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۷

تبعات جنگ علیه ایران؛ بحران انرژی در اروپا جدی‌تر شد

تبعات جنگ علیه ایران، اروپا را هم تحت تاثیر قرار داد و کمیسر انرژی اروپا اعلام کرد وضعیت قیمت منابع انرژی در اروپا احتمالا وخیم‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دان یورگنسن، کمیسر اتحادیه اروپا در امور انرژی و مسکن گفت: منابع انرژی در اروپا در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد و این وضعیت به احتمال زیاد وخیم‌تر خواهد شد.

وی افزود: حتی اگر در آینده نزدیک در خاورمیانه صلح برقرار شود، اروپا با هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها دشواری در زمینه قیمت انرژی مواجه خواهد بود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب اخلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. بیشتر کشورهای جهان در نتیجه این اخلال در کشتیرانی، با کمبود سوخت و انرژی و حتی برخی مصولات دیگر مثل کود شیمیایی مواجه شده اند.

بسیاری از کشورها و اتحادیه های منطقه ای، دورکاری کارکنان بخش های خصوصی و دولتی را برای صرفه جویی در مصرف سوخت، الزامی کرده اند.

