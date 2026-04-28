به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اظهارداشت: روز چهارشنبه به مناسبت مراسم اجتماع امام رضایی ها ساعت ۱۵ محدودیت‌های ترافیکی از میدان آزادی تا میدان انقلاب اسلامی و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی تا میدان امام حسین (ع) و محورهای منتهی به آن پیش‌بینی شده تا شهروندان بتوانند راحت‌تر و به آسانی در محل برگزاری مراسم حضور داشته باشند.

سردار موسوی پور محدودیت های تردد را از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ در سه مرحله برشمرد و گفت: مرحله اول محدودیت های تردد از شمال کلیه معابر عمود بر خیابان‌های آزادی، انقلاب و دماوند «درضلع شمال یک تقاطع مانده به محدوده مراسم خیابان های سمیه، فرصت، نیایش و صانعی» ، از سمت غرب ضلع شرقی میدان آزادی، از سمت جنوب کلیه معابر عمود بر خیابان های آزادی، انقلاب اسلامی و دماوند در ضلع جنوب خیابان‌های تقوی، شهدای ژاندارمری، کلهر و هوشیار و از سمت شرق میدان امام حسین(ع) اجرا می‌شود.

مرحله دوم محدودیت های تردد از سمت شمال خیابان های مدنی، شهید طالقانی، نصرت، بلوارشهید تیموری و خیابان شهید صانعی، از سمت غرب ضلع غربی میدان آزادی، از سمت جنوب خیابان های دامپزشکی، جمهوری اسلامی و خیابان مجاهدین و از سمت شرق بزرگراه امام علی (ع) است.

مرحله سوم محدودیت های تردد نیز از سمت شمال خیابان های کریم خان، فاطمی، باقرخان، ستارخان و بزرگراه شیخ فضل الله نوری، از سمت غرب بزرگراه لشگری سه راه فرودگاه، از سمت جنوب خیابان‌های امام خمینی (ره)، مجاهدین، پیروزی و از سمت شرق تقاطع نیروی هوایی است.

وی در خصوص مسیرهای جایگزین نیز ادامه داد: بزرگراه امام علی(ع) در هردومسیر، مفتح «شمال به جنوب»، پل چوبی «در هردومسیر»، شریعتی«شمال به جنوب»، حافظ «شمال به جنوب»، تونل توحید «در هردومسیر»، یادگار امام (ره) در هردومسیر، زیرگذر استاد معین «در هردومسیر» و تردد در خیابان انقلاب اسلامی حد فاصل میدان فردوسی تا میدان امام حسین (ع) در مسیر «غرب به شرق» اعلام می‌شود.

سردار موسوی پور خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم را دارند پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس ها درخیابان‌های: دماوند «غرب به شرق» از میدان امام حسین (ع) تا خیابان آیت، پیروزی «غرب به شرق» از میدان شهداء به شرق، «جنوب به شمال» خیابان سپهبد قرنی از خیابان سمیه به شمال، ولیعصر (عج) «جنوب به شمال» از خیابان جمهوری اسلامی تا قبل از چهار راه جهان نما «خط ویژه»، ولیعصر (عج) «شمال به جنوب» از میدان ولیعصر(عج) تا تقاطع طالقانی «خط ویژه»، کارگر «جنوب به شمال» از خیابان فرصت به شمال، کارگر «شمال به ‌جنوب» از ۱۰۰ متر پایین تر از میدان انقلاب، «جنوب به شمال» نواب از تقاطع آذربایجان تا میدان جمهوری، «شمال به‌جنوب» بزرگراه چمران از جلال آل احمد تا میدان توحید، بزرگراه یادگار امام (ره) از خیابان آزادی به شمال، «جنوب به شمال» خیابان اکبری، خیابان استاد معین «شمال به جنوب»، خیابان‌ عزیزی، پایانه آزادی، خیابان نامجو و خیابان آذربایجان است.

موسوی پور به موتورسیکلت سواران توصیه کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است چرا که ضامن سلامتی رانندگان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی، «کلاه زندگی» است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: شهروندان تهرانی و مراجعه کنندگان در این مراسم برای کاهش ترافیک تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنند.