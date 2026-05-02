۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

پاکمهر: ساخت ۲۰۰ مدرسه جدید در خراسان شمالی ضروری است

بجنورد- نائب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تراکم بالای دانش‌آموزی در خراسان شمالی، ساخت ۲۰۰ مدرسه جدید را برای بهبود کیفیت آموزش ضروری دانست.

سید محمد پاکمهر در حاشیه بازدید از یک مدرسه خیرساز در منطقه حصارگرمخان بجنورد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها باید تراکم کلاس‌ها به زیر ۳۵ دانش‌آموز برسد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: برای تحقق این هدف، ساخت حدود ۲۰۰ مدرسه جدید در خراسان شمالی ضروری است.

وی سه رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت را مدرسه، معلم و دانش‌آموز دانست و گفت: کیفیت آموزش زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌های مناسب آموزشی فراهم باشد.

پاکمهر تأکید کرد: حل مشکلات حوزه آموزش و پرورش تنها با اعتبارات دولتی ممکن نیست و باید از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز، مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و مشارکت بخش خصوصی استفاده شود.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت دولت وفاق ملی، هدایت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع به سمت مدرسه‌سازی است.

پاکمهر در پایان با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای آموزشی تأکید کرد.

