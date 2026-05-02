پاکمهر: ساخت ۲۰۰ مدرسه جدید در خراسان شمالی ضروری است

سید محمد پاکمهر در حاشیه بازدید از یک مدرسه خیرساز در منطقه حصارگرمخان بجنورد، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامهریزیها باید تراکم کلاسها به زیر ۳۵ دانشآموز برسد.
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: برای تحقق این هدف، ساخت حدود ۲۰۰ مدرسه جدید در خراسان شمالی ضروری است.
وی سه رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت را مدرسه، معلم و دانشآموز دانست و گفت: کیفیت آموزش زمانی محقق میشود که زیرساختهای مناسب آموزشی فراهم باشد.
پاکمهر تأکید کرد: حل مشکلات حوزه آموزش و پرورش تنها با اعتبارات دولتی ممکن نیست و باید از ظرفیت خیرین مدرسهساز، مسئولیتهای اجتماعی صنایع و مشارکت بخش خصوصی استفاده شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت دولت وفاق ملی، هدایت مسئولیتهای اجتماعی صنایع به سمت مدرسهسازی است.
پاکمهر در پایان با قدردانی از خیرین مدرسهساز، بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای توسعهای آموزشی تأکید کرد.
