به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی قائمی گفت: عملیات بهسازی و اجرای آسفالت ورودی روستای قلات به طول ۳.۲ کیلومتر و همچنین بهسازی راستگرد ورودی قلات در فروردین ماه صورت پذیرفت.



معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس همچنین با اشاره به بارندگی های سیل آسا در نوروز امسال بیان کرد: در پی بارندگی هفته اول فروردین ماه شاهد تخریب یک دستگاه پل دهانه ۶ متری با عرض سواره رو ۱۶ متر در کیلومتر ۱۵ محور ارژن به شیراز بودیم که با تلاش مجموعه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و راهداران شهرستان شیراز، بلافاصله کنار گذر پل احداث و مدیریت جریان ترافیک انجام گردید، همچنین تثبیت پایه های پل یاد شده و پل مجاور به وسیله سنگ های وزنی انجام شد.



‌قائمی ادامه داد: در پایان، با نصب ۱۶ باکس پیش ساخته با دهانه ۶ متر، سازه اصلی پل طی ۱۶ روز احداث شد که پس از اجرای قیر پاشی و آسفالت، ترمیم نرده های پل، تکمیل تابلو و علائم ایمنی و خط کشی مورد بهره برداری قرار گرفت.



‌وی افزود: همچنین دستک انتهایی پل بزرگ قره آقاچ در کمربندی شهر خان زنیان که در بارندگی تخریب و موجب آبشستگی دیواره و کوله پل شده بود، با تلاش مضاعف راهداران در مرحله اول، مسیر تردد با نصب تجهیزات ایمنی و انحراف جریان ترافیک ایمن سازی شد و سپس با اجرای عملیات دریواسیون در بستر رودخانه، اجرای سنگ چینی با سنگ وزنی و بتن ریزی، پل مزبور تثبیت و به طور کامل ایمن سازی شد.