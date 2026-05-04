افشاگری اوبامادرباره تلاش‌ نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مجله آمریکایی «نیویورکر» در گزارشی به نقل از باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا به پشتپرده فشارهای سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر دولتهای مختلف آمریکا پرداخت.
اوباما در این گفتگو تصریح کرد که نتانیاهو به طور مداوم سعی داشته که او را به سمت رویارویی با ایران سوق دهد.
وی همچنین با ابراز تردید جدی نسبت به سیاستهای جنگطلبانه فعلی تلآویو افزود: بسیار شک دارم جنگی که وی (نتانیاهو) به راه انداخته است، برای اسرائیل خوب باشد.
رئیسجمهور اسبق آمریکا در بخش دیگری از این گفتگو خاطرنشان کرد که رویکرد نتانیاهو در قبال جانشین وی (ترامپ) نیز تغییر نکرده است.
به گفته اوباما، «نتانیاهو همان استدلالهایی را که پیشتر برای متقاعد کردن من برای حمله به ایران به کار میبرد، برای ترامپ نیز مطرح کرد تا او را به آغاز جنگ با ایران ترغیب کند.»
نظر شما