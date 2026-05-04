به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی‌زاده، وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان که سومین فصل حضور خود را در این باشگاه لهستانی پشت سر می‌گذارد، در حالی وارد هفته‌های پایانی قراردادش شده بود که بحث تمدید قرارداد او نیز طی هفته‌های اخیر در باشگاه مطرح بوده است.

این بازیکن در هفته سی‌ویکم رقابت‌های لیگ اکستراکلاسا دچار مصدومیت شد و طبق اعلام رسمی باشگاه لخ پوزنان، او از ناحیه رباط صلیبی آسیب دیده و به همین دلیل قادر به همراهی تیمش در ادامه فصل نخواهد بود.

در همین حال، یک خبرنگار لهستانی اعلام کرده است که قلی‌زاده هفته گذشته پیشنهاد تمدید یک‌ساله قرارداد خود با این باشگاه را نپذیرفته بود و همین موضوع باعث شده تا اکنون احتمال پایان همکاری او با لخ پوزنان و کنار گذاشته شدنش از سوی مدیران باشگاه مطرح شود.

«داوید دوبراش» خبرنگار لهستانی در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی X نوشت: یک قرارداد یک‌ساله روی میز باشگاه قرار داشته و قرار بود قلی‌زاده آن را امضا کند، اما او در هفته گذشته درخواست زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری کرده است. اکنون این احتمال مطرح شده که ممکن است این بازیکن دیگر در ترکیب لخ دیده نشود.

این خبرنگار لهستانی در ادامه نوشت که این وضعیت می‌تواند روی برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه نیز تأثیر بگذارد و حتی احتمالاً بر آینده برخی بازیکنان دیگر از جمله «پالما» در جمع لخ پوزنان اثرگذار باشد.