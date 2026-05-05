به گزارش خبرنگار مهر، از گذرگاه تعیینشده از سوی نیروی دریایی سپاه برای ورود کشتیها، حجم قابلتوجهی از شناورهای تجاری در انتظار اخذ مجوز از جمهوری اسلامی ایران جهت عبور از تنگه هرمز هستند، این وضعیت نشاندهنده تحول در مدیریت راهبردی تنگه هرمز و افزایش کنترلها توسط نیروی دریایی سپاه در این آبراه استراتژیک است.
نیروی دریایی سپاه پیشتر اعلام کرده بود که ناوهای جنگی اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند و کشتیهای تجاری نیز صرفاً با کسب مجوز از جمهوری اسلامی ایران میتوانند تردد داشته باشند بر همین اساس به دلیل شیطنت دشمن آمریکایی، شاهد شدیدتر شدن کنترلها هستیم.
رئیس جمهور آمریکا، طی روزهای گذشته سخن از طرحهایی برای از سرگیری ترددها در تنگه هرمز خبر داده بود اما روز گذشته سه شناور که قصد عبور غیرمجاز از تنگه هرمز را داشتند، با شلیک اخطار نیروهای دریایی سپاه و ارتش مواجه و مجبور به تغییر مسیر به سمت عمق خلیج فارس شدند.
همچنین یک شناور متعلق به امارات متحده عربی به دلیل بیتوجهی به هشدارها مورد اصابت قرار گرفته است. در مقابل، سه فروند کشتی مرتبط با ایران موفق به عبور از این تنگه شدند.
در همین حال، ادعای نیروی دریایی آمریکا مبنی بر انهدام چند شناور نظامی سپاه، توسط منابع محلی و رسمی رد شد.
به گفته شاهدان محلی، شناورهای هدفگرفتهشده، قایقها و لندینگکرافتهای غیرنظامی و باری بودند که در مسیر معمول و تاریخی خود از عمان به بندرعباس مشغول حمل کالا بودند. در این حادثه متأسفانه ۵ تن از هموطنان به شهادت رسیدند و آمریکا باید در قبال این جنایت پاسخگو باشد.
سردارعبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) نیز، با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح هشدار داده است در صورت تلاش ناوهای جنگی آمریکا برای عبور از تنگه هرمز، این شناورها منهدم خواهند شد. سایر شناورها نیز تنها در صورت دریافت مجوز از ایران میتوانند از امنیت عبور برخوردار شوند.
مرزداران شیعه و سنی استان هرمزگان، دوشادوش دلاورمردان نیروی دریایی سپاه و ارتش، برای پاسداری از آبهای نیلگون خلیج فارس و مدیریت تنگه هرمز در آمادهباش کامل به سر میبرند و هر گونه اقدام خطاکارانه دشمن را پاسخی سنگین خواهند داد.
